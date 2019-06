"Tykit ovat kaikkein kiinnostavimpia" – Puolustusvoimien tuore hankinta K9 Moukari jyräsi sateisessa ohimarssissa tuhansien silmäparien edessä

Puolustusvoimien lippujuhlapäivän paraati, kalustonäyttely ja ohimarssi vetivät Rovaniemen keskustaan tuhansittain ihmisiä sateisesta säästä huolimatta. Kadunvarret olivat keskustassa ja Jätkänkynttilän sillalla mustanaan ihmisiä, vaikka sadepilvet roikkuivat niin alhaalla, että Ilmavoimien ylilento jouduttiin supistamaan vain yhteen Hornetiin ja esityslento peruttiin kokonaan.

Jätkänkynttilän sillan reunukset olivat mustanaan väkeä siitä huolimatta, että ohimarssiyleisön kasteli sadekuuro. Pilvet estivät aiotun Hornet-ylilennon. Antti Heikinmatti / Yle

Suurimmat yleisömassat Rovaniemen keskustaan ja Jätkänkynttilän sillalle veti joukkojen ja ajoneuvokaluston ohimarssi. Antti Heikinmatti / Yle

Puolustusvoimien kalustoa oli esillä jo ennen ohimarssia Rovaniemen vanhalla torilla. Yleisöä houkutteli paikalle muun muassa uusimpiin hankintoihin kuuluva 155 mm:n tykillä aseistettu, tela-alustainen panssarihaupitsi K9 Moukari, joka oli pysäköity riviin Leopard-panssarivaunujen ja pienempien rynnäkkövaunujen kanssa.

– Kyllä yllätti se, että minkälaista ja miten paljon tätä kalustoa on. Nuo tykit tuolla ovat kaikkein kiinnostavimpia ja yllättävää tietoa niistä tuli. Kantamaa, kuinka pitkälle voi ampua ja minkä hintaisia nämä laitteet ovat, kommentoi Mari Haikonen.

Lapin lennoston osastolla oli esillä muun muassa hävittäjälentäjän varusteita. Innokkaimmat pääsivät myös kokeilemaan osaamistaan Hornet-simulaattorin puikoissa. Antti Heikinmatti / Yle

K9 Moukari on "yllättävän hyvä ajaa"

Yliluutnantti Marko Uotila Karjalan prikaatista kertoo, että K9 Moukariksi nimetty järeä panssariajoneuvo on ollut yksi kalustonäyttelyn vetonauloista. Uotila on yksi Puolustusvoimien kantahenkilökunnasta, jotka ovat päässeet kokeilemaan uutta panssarihaupitsia.

– Yllättävän hyvä ajaa. Niin kuin muutkin nämä nykyaikaiset vaunut, helppo ohjata, luonnehtii Uotila.

Yliluutnantti Marko Uotilan (selin) mukaan uusi K9 Moukari -panssarihaupitsi on hyvä ajettava. Antti Heikinmatti / Yle

Paraatiin ja ohimarssiin osallistui Puolustusvoimista ja eri järjestöistä yhteensä tuhat ihmistä. Ajoneuvoja oli mukana puolensataa. K9 Moukari -panssarihaupitsin lisäksi ohimarssia seurannut yleisö pääsi näkemään muun muassa Leopard 2A4 -panssarivaunuja, telakuorma-autoja, tiedustelujoukkojen maastomoottoripyöriä ja -mönkijöitä ja erilaisia komento- ja huoltoajoneuvoja.

Suunniteltu Hornet-hävittäjien ja Hawkien ylilento supistui lopulta vain yhden Hornetin ylilentoon.

Myös NH90-kuljetuskopterien ylilento peruttiin sääesteen vuoksi. Pilvet olivat tiistaina Rovaniemellä niin matalalla, että Jätkänkynttilän yli lentäviä koptereita ei olisi niiden takaa näkynyt.

Lippujuhlapäivän paraatikatselmuksen ja ohimarssin järjestelyt aiheuttivat monia muutoksia Rovaniemen keskusta-alueen liikenteeseen. Yleisön liikkuminen esimerkiksi paraatikatselmuspaikalta keskuskentältä ohimarssin näyttämölle Jätkänkynttilän sillan tuntumaan sujui kuitenkin ilman vaikeuksia.

Alikersantti Roope Tuomainen esitteli sinkoa Puolustusvoimien kalustonäyttelyssä vierailleelle Arja Pertalle. Antti Heikinmatti / Yle

Puolustuskykyä pidetään yllä koko maassa

Lippujuhlapäivän paraatikatselmus järjestettiin Rovaniemen keskuskentällä. Tapahtumaa seurasivat kunniavierasaitiosta muun muassa veteraanijärjestöjen edustajat ja paikalle saapuneet sotiemme veteraanit.

Paraatijoukoille pitämässään puheessa Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen muistutti tulevan hävittäjähankinnan tärkeydestä. Jokinen nosti puheessaan esille myös Suomen arktisen ulottuvuuden merkityksen ja Puolustusvoimien halun pitää huolta koko maan puolustuksesta.

Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Pasi Jokinen tarkasti paraatijoukot Rovaniemen keskuskentällä. Antti Heikinmatti / Yle

Paikalle saapuneen yleisön suhtautuminen Puolustusvoimien näyttävään esittäytymiseen oli positiivinen. Rovaniemeläiselle Arja Pertalle myönteinen suhtautuminen maanpuolustukseen on sota-ajan jälkeisen lapsuuden peruja.

– Olin lastenrattaissa Pohjoismakasiininkadulla ja kysyin äidiltä, miksi on pommitettu, kun Pääesikunnan talosta oli kaikki ikkunat rikki ja vain pelkkä silhuetti oli jäljellä. Se oli kauhean näköinen, muistelee Arja Perta.

Mirja Keinänen tutustui Hornet-hävittäjien ohjuskalustoon. Antti Heikinmatti / Yle

Myös kalustonäyttelyssä vieraillut Tanja Syväjärvi kertoi olevansa positiivisesti kiinnostunut Puolustusvoimien toiminnasta.

– Yleisesti ottaen on ihan kiva päästä katsomaan, että mitä Puolustusvoimissa tällä hetkellä tapahtuu ja mitä on uusia juttuja. Esimerkiksi nuo pommit tuolla on sellaisia, mitä ei ole aikaisemmin ollut esillä, Syväjärvi sanoo.

Michele Koukkula sai ottaa kuvan, kun pojat Toni ja Timi kyykistyivät ohjusvaunun alle. Antti Heikimatti / Yle

Tallenteet lippujuhlapäivän paraatista ja ohimarssista on mahdollista katsoa Yle Areenasta.

