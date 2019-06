Kaupunginjohtajan karu paluu äitiyslomalta arkeen – töissä odotti talouskatastrofi: ''Tilanne on erittäin haastava''

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka on palannut töihin puolen vuoden mittaiselta virkavapaaltaan. Toikka sai kolmannen lapsensa, Amos-pojan marraskuun lopussa.

– Kyllähän se vauva-aika on aina mielenkiintoista ja ihanaa aikaa. Olemme viettäneet hienon kevään. Tämä on kuitenkin se tärkein asia elämässäni olla vaikuttamassa työelämässä.Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on tärkeää, että se onnistuu, toteaa Toikka.

Marita Toikka palasi talousvaikeuksissa rypevän Kouvolan johtoon. Kaupungin viime vuoden tulos painui 26 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, kun alunperin summaksi arvioitiin 14 miljoonaa euroa. Tällekin vuodelle onennustettu 17 miljoonan alijäämää.

– Kouvolan taloustilanne on erittäin haastava. Meidän pitää nyt miettiä monia keinoja, miten talous saadaan tasapainoon, sanoo Toikka.

Kaupungin vuosittainen säästötarve on 20 miljoonaa euroa.

Yt-neuvottelut valmistumassa

Kouvolan kaupunki aloitti huhtikuussa henkilöstön vähentämiseen tähtäävät yt-neuvottelut. Tavoitteena onsaada neljän miljoonan euron ja sadan henkilötyövuoden säästö vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisäksi kaupunki aikoo vähentää 60 henkilötyövuotta vuoden 2021 loppuun mennessä.Yhteensä henkilöstövähennyksillä tavoitellaan 6,5 miljoonan euron säästöjä.

Tällä neuvottelukierroksella on käsitelty ensi vuoden loppuun mennessä tavoiteltavaa säästöä. Marita Toikan mukaan yt-neuvottelujen on tarkoitus päättyä ensi tiistaina.

– Varmistin juuri tänään henkilöstöjohtajalta, että olemme pysyneet aikataulussa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoite tullaan saavuttamaan.

Kouvolan pitäisi pystyä säästämään vuosittain 20 miljoonaa euroa. Juulia Tillaeus / Yle

Vähennystavoite on jaettu toimialoittain. Suurimmat vähennykset kohdistuvat kasvatus- ja opetuspalveluihin sekä asumis- ja ympäristötoimialaan. Henkilöstöä aiotaan vähentää myös liikunta- ja kulttuuripalveluista sekä konsernipalveluista.

– Haluan korostaa sitä, että sadan henkilötyövuoden säästössä tarkastellaan tällä neuvottelukierroksella ensisijaisesti eläkepoistumaa, ja toissijaisesti käydään määräaikaiset läpi. Kolmanneksi käydään läpi irtisanottavien henkilöiden luettelo, sanoo Toikka.

Toikan mukaan eläkepoistumaa pystytään hyödyntämään noin 40 prosentissa henkilövähennyksistä. Alkuperäinen tavoite oli hieman pienempi.

Palveluverkko uusiksi

Toikka korostaa, että taloustilanteesta puhuttaessa on tärkeää nähdä kokonaisuus. Rakenteellista alijäämää on uuden Kouvolan aikana kertynyt hänen mukaansa jo noin 80 miljoonaa euroa.

– Vuosittaista tilinpäätöstä on aina korjattu eri toimenpiteillä. Kaupungin palveluverkko on esimerkiksi vielä päivittämättä, ja uskon että päivityksen jälkeen säästöä saadaan myös kiinteisiin vuosikustannuksiin.

Marita Toikka aloitti työn Kouvolan kaupunginjohtajana vuonna 2017. Juulia Tillaeus / Yle

Palveluverkkoselvitystä tehdään parhaillaan muun muassa lukioista, kirjastoista sekä liikuntapaikoista. Selvitysten on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä.

– Seuraava vaihe yt-neuvottelussa pystytään tekemään sen pohjalta, että meillä toivottavasti on palveluverkosta vahva käsitys. Sen osalta toivon, että meillä on myös poliittista johtajuutta ja tahtotilaa siihen, että palveluverkko pystytään päivittämään. Olen ymmärtänyt, että päivitystä on pyritty viime valtuustokausina tekemään, mutta siinä ei ole päästy lopulliseen tulokseen. Työtä pitää tehdä.

Yt-menettelyn ja palveluverkkoselvitysten lisäksi kaupunki pohtii omaisuutensa myyntiä ja realisointia.

– Tämä edellyttää yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta siitä, että pystymme tekemään vaikeitakin päätöksiä. Jos yhteistyö toimii, kaupungin talous saadaan varmasti tasapainoon, sanoo Toikka.

Rahaa Kymi Ringiin?

Heikon taloustilanteen lisäksi Kouvolan pöydällä on paljon muitakin isoja asioita. Yksi niistä on Iittiin rakentuva Kymi Ring. Marita Toikan mukaan Kouvola haluaa edelleen olla vahvasti myös taloudellisesti mukana Kymi Ring-hankkeessa.

– Tarkastelemme parhaillaan sitä, mikä on mahdollisesti sopiva yhteistyömalli Kouvolan kaupungille ja Kymi Ring Oy:lle tai Iitin kunnalle.

Kouvola oli aiemmin myöntämässä Kymi Ringille kahden miljoonan euron pääomalainaa, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksen kuntalain vastaisena. Toikan mukaan asia pitää nyt selvittää tarkkaan talousongelmien keskellä.

– Koko ajan on puhuttu noin kahden miljoonan investoinnista. Tiehankkeisiin on mennyt nyt karkeasti puoli miljoonaa. Jos sitä suuruusluokkaa edelleen pidetään, rahaa olisi 1,5 miljoonaa käytössä. Siitä ei ole kuitenkaan tehty varauksia mihinkään, ja se on hyvin teoreettinen summa, jota on pidetty esillä.

Kissapatsas on lahja kiinalaiselta Xi'anin kaupungilta, jonne on konttijunayhteys Kouvolasta. Juulia Tillaeus / Yle

Hallitusohjelma saa kiitosta

Toinen kaupungissa puhuttava aihe on Itärata. Sen suunnittelu on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

– Kouvolalle olisi äärimmäisen tärkeää, että matka-ajat Helsinkiin lyhenisivät lähes puolella tunnilla. Tietenkin on koko Kaakkois-Suomelle tärkeää, että tullaan lähemmäs pääkaupunkia, toteaa Marita Toikka.

Hallitusohjelmassa on muitakin Toikkaa ilahduttavia asioita, kuten uudet lääkärinvirat, alle 25-vuotiaille kaavailtu maksuton ehkäisy ja hoitajamitoitus. Hän suhtautuu kuitenkin varauksella siihen, miten lupaukset aiotaan rahoittaa.

–Se viesti on varmaan tullut jo kunnilta aika selvästi esille, ettei kunnilla ole rahaa rahoittaa näitä uuden hallituksen lupauksia. Tässä kuntien taloustilanteessa haluan nostaa sitä esille, että valtionosuuksia ei ensinnäkään voi enää leikata.