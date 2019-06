EU-komissaariksi nouseva Jutta Urpilainen sai Antti Rinteeltä jättipotin – Kreikan kriisi toi Urpilaiselle "Täti Tiukan" maineen

Viisi vuotta sitten haastaja Antti Rinne teki armottoman puheenjohtajakampanjan ja vei Jutta Urpilaiselta SDP:n puheenjohtajuuden. Nyt, viisi vuotta myöhemmin, Rinne nostaa Urpilaisen Suomen EU-komissaariksi ja tehtävässä ensimmäiseksi suomalaiseksi naiseksi.

– On upeaa, että 25 vuoden jälkeen Suomi on esittämässä komissaariksi naista. Iloitsen tästä myös kaikkien naisten puolesta, Urpilainen sanoi Ylen haastattelussa tiistai-iltana.

SDP:ssä Urpilaisen valinta komissaariehdokkaaksi päättää yhden aikakauden. Rinteen ja Urpilaisen leireihin jakautuminen on säilynyt näihin päiviin asti. Urpilaiselle on tarjottu eri tehtäviä, joita hän ei ole ottanut vastaan. Tällä kertaa Urpilainen vastasi kyllä.

Tuleva komissaari sanoo tarjoutuneensa vaalien alla erilaisiin vastuutehtäviin. Urpilainen oli mukana hallitusneuvotteluissa. Rinne pyysi Urpilaisen mukaan tätä nimenomaan komissaarin tehtävään.

Euroopan neljänneksi paras valtiovarainministeri

Urpilaisella on vankka politiikan ja EU-poliitiikan kokemus. Hän tuntee Euroopan unionia pitkältä ajalta – eurooppanuorista aina valtiovarainministeriaikojen Kreikka-kriisin ratkomiseen.

Euromaiden valtiovarainministerien euroryhmässä Urpilainen muistetaan ainakin hyvästä kielitaidostaan ja asioihin perehtymisestä. Talouslehti Financial Times valitsi talouskriisivuosina Urpilaisen Euroopan neljänneksi parhaaksi valtiovarainministeriksi. Urpilainen sanoo, että ministeriajalta on säilynyt ystävyys- ja yhteistyösuhteita eurooppalaisiin kollegoihin.

Kun viisi vuotta sitten Jyrki Katainen (kok.) oli ehdolla EU-komissaariksi, parlamentti pani tämän kuulemisissaan tiukalle Suomen "kurjistamispolitiikasta". Sosialistien ja demokraattien ryhmässä kokoomuslaista Kataista kutsuttiin jopa talouskurin talebaniksi.

Urpilainen epäilee, että hänetkin muistetaan Kataisen hallituksen valtiovarainministerinä.

– Tottakai se, että Suomi edusti tiukkaa linjaa ja vaati vakuuksia eurokriisin aikana Kreikalta saattoi osassa ihmisistä synnyttää minulle Täti Tiukan maineen.

Maine saattaa tulla vastaan parlamentin tentatessa ehdokkaista. Silti hän uskoo, että kun silloisen politiikan taustaa valottaa, sitä ymmärretään.

Kreikka vakuudet olivat "oikea linja"

Urpilainen ajoi eurokriisissä läpi Suomen poliittisen tavoitteen: Suomi lainasi pankkikriisin alle romahtaneelle Kreikalle rahaa vain vakuuksia vastaan.

– Vakuuksien vaatiminen oli silloisen hallituksen yhteinen linja. Jälkikäteen ajateltuna linja oli oikea.

Urpilainen on yhä sillä kannalla, että unionissa jokainen vastaa veloistaan.

Loputtomat euroryhmien kokoukset veivät Urpilaiselta paljon aikaa ja huomiota. Eduskunnan kollegat ja toimittajat tiesivät Urpilaisen poninhännän kireydestä, kuinka rankkaa oli yhdistää euroryhmien kokoukset ja kotimaan taloudenhoito. Toisaalta Brysselissä tunnettiin filmaattinen Urpilainen, joka loisti kollegojensa joukossa.

Eurokriisin jälkeen uudet ongelmat

Eurokriisin jälkeen unioni on varautunut eri järjestelyin, jotta vastaavaa ei sattuisi uudelleen. Esimerkiksi tallettajien sijoitukset on turvattu paremmin ja pankkien kriisinkestävyyttä on vahvistettu. Silti pankkiunionin rakentaminen on yhä kesken.

Urpilainen toivoo, että Kreikan kriisin kaltaiset tilanteet olisi nyt vältetty. Uusista uhkista Urpilainen mainitsee ilmastonmuutoksen ja unionin kahtiajaon, maahanmuuton, terrorismin ja sääntöperusteisen kaupan ongelma.

Eurovaalien tulos tarjoaa Urpilaisen mielestä tekemistä sillanrakentajille.

– Toisaalta oikeistopopulistit, toisaalta vihreät kasvatti kannatustaan.

Uuden komission kokoaminen alkaa, kunhan Euroopan suuret maat ja poliittisen ryhmät saavat sovittua uuden komission puheenjohtajasta. Sen jälkeen jokaisen maan komissaari saa salkun. Urpilainen sanoo odottavansa tarjottavia tehtäviä avoimin mielin.