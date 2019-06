Herätys: Keskustan ja vasemmistoliiton ministerivalinnat julkistetaan, uusi kotipaikka voi ahdistaa, Tanskassa vaalit

Keskusta ja vasemmistoliitto jakavat ministerisalkut

Keskusta ja vasemmistoliitto päättävät tänään osallistumisestaan Antti Rinteen johtamaan hallitukseen. Vasemmistoliitto järjesti osallistumisestaan neuvoa-antavan jäsenäänestyksen, jonka tulos selviää tänään. Sekä keskustan että vasemmistoliiton puolue-elimet päättävät myös puolueiden ministereistä. Keskusta saa Rinteen hallitukseen viisi ja vasemmistoliitto kolme ministeriä.

Outsider-taide laajentaa käsitystämme siitä, mitä taide on

Kalevi Helvetti esittelee juhlanäyttelyään New Yorkin Rutto Pertin Valinta -galleriassa. Mårten Lampén / Yle

Suomalainen outsider-kuvataide herättää kansainvälistä kiinnostusta. Kalevi Helvetti aka Pertti Kurikka kiertää maailman metropoleja esittämässä poikkitaiteellista tuotantoaan. Kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden teoksille on myös kotimaassa kasvavaa kysyntää.

Ahdistaako uusi kotipaikkakunta? Elämänmuutoksesta selviää joustavalla identiteetillä

Timo Sihvonen / Yle

Asuinpaikan vaihtaminen voi viedä elämässä eteenpäin, mutta uudelle paikkakunnalle sopeutuminen ei välttämättä ole helppoa – se voi jopa ahdistaa. Kysyimme lukijoilta, millaisia kokemuksia ja tunteita asuinpaikkakunnan vaihtaminen on aiheuttanut. Vastauksia tuli satoja.

Tanskassa tänään parlamenttivaalit

Tanskassa järjestetään tänään parlamentti- eli Kansankäräjien (Folketinget) vaalit. Maata on johtanut vuodesta 2015 lähtien Lars Løkke Rasmussenin johtama keskusta-oikeistolainen vähemmistöhallitus, joka on tukeutunut ulkomaalaisvastaiseen Tanskan kansanpuolueeseen. Kuluneen vuoden aikana sekä Ruotsissa ja Suomessa on järjestetty vaalit, joiden seurauksena maihin on syntynyt tai syntymässä keskusta-vasemmistolaiset hallitukset. Kyselyjen mukaan sama voi olla toteutumassa myös Tanskassa.

Nigerin lapsikuolleisuutta vähennetään aviomiehiä kouluttamalla

Nigeriläisiä ja yhdysvaltalaisia tutustumassa juuri avattuun äitiysklinikkaan Nigerin Dossossa vuonna 2008. Terry Bautista

Länsiafrikkalaisessa Nigerissä tytöt naitetaan nuorina. Vauvoja sekä äitejä kuolee synnytyksissä jopa satoja kertoja enemmän kuin Suomessa. Seikat liittyvät syntyvyyteen, joka on Nigerissä suurin maailmassa. Nyt maan aviomiehiä koulutetaan ymmärtämään naisten terveydenhoidon ja perhesuunnittelun arvo.

Helle hellii etelässä

Yle

Tänään on etelässä sisämaassa hellettä. Yksittäisiä sadekuuroja tulee paikoin. Maan keskiosissa on melko aurinkoista, ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot ovat mahdollisia. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.