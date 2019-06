Välimereen pudonnut kallis jättipurjevene ei uponnutkaan – löytyi pahoin vaurioituneena

Baltic Yachtsin My Song -purjevene.

Rahtialuksen kyydistä pudonnut vene on viety korjattavaksi valmistajan telakalle Mallorcalle.

Pohjanmaalla Pietarsaaressa valmistettu jättipurjevene on löytynyt pahoin vaurioituneena. Sen luultiin jo uponneen pudottuaan rahtialuksen kyydistä Välimereen toukokuun lopulla.

SuperYachtTimes-sivuston (siirryt toiseen palveluun)kuvat kertovat, että My song -niminen purjevene on kärsinyt pahoja vaurioita. Se on kuljetettu Baltic Yachtsin telakalle Palman satamaan Mallorcan saarelle. Veneen kohtalosta päättävät sen italialainen omistaja ja vakuutusyhtiö.

Balticin valmistama vene oli rahtialuksen kyydissä matkalla Karibialta Italiaan. Sen oli tarkoitus osallistua Sardinian ympäri kiertävään regattaan.

Ilmeisesti rahtialuksen kuljetuskehikko petti kuljetuksen aikana ja purjevene putosi kyydistä yli laidan.

Jättipurjevene on yksi Baltic Yachtsin suurimpia urakoita. Yli 39-metrinen vene on valmistettu kolme vuotta sitten, ja sen hinnaksi arvioidaan vähintään 25 miljoonaa euroa.

