Pako Turkista jatkuu, tuhannet ihmiset lähteneet maasta –Turkkilainen yliopistotutkija päätyi levykauppiaaksi Berliiniin

– Olin kyllä varautunut jonkinlaisiin seurauksiin, mutta reaktio oli paljon odotettua rajumpi, koska käytimme vain sananvapauttamme, turkkilainen tutkija Erbatur Çavuşoğlu kertoo levykaupassaan Berliinin keskustassa. Hän puhuu kokemuksesta, joka pakotti hänet lähtemään Turkista ja vaihtamaan ammattia.

Erbatur Çavuşoğlu pitää levykauppaa Berliinissä, mutta vielä pari vuotta sitten hän tutki ja opetti kaupunkisuunnittelua istanbulilaisessa Mimar Sinan -yliopistossa.

Çavuşoğlu on Turkissa syytteessä terrorismin tukemisesta, kuten lukuisat muut turkkilaiset yliopistoihmiset. Tammikuussa 2016 yli tuhat turkkilaista tutkijaa ja yliopisto-opettajaa julkaisi rauhanvetoomuksen, jossa vaadittiin loppua turvallisuusjoukkojen koville otteille Kaakkois-Turkin kurdialueilla. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan leimasi allekirjoittajat maanpettureiksi.

Satoja rauhanvetoomuksen allekirjoittajia on asetettu syytteeseen terrorismin tukemisesta ja monet heistä ovat menettäneet työpaikkansa. Oikeusprosessi on ollut sekava, ja samasta ”rikoksesta” eli rauhanvetoomuksesta on langetettu hyvin erilaisia rangaistuksia.

En halua mennä Turkkiin, koska saattaa olla, että en enää pääse sieltä pois Erbatur Çavuşoğlu

Erbatur Çavuşoğlu on onnekkaiden joukossa, koska hän pääsi lähtemään maasta ilman ongelmia syyskuussa 2016. Çavuşoğlu ei usko palaavansa Turkkiin lähiaikoina, vaikka hän kaipaa ystäviään ja sukulaisiaan.

– Minun on ajateltava täällä Saksassa olevaa perhettäni. En halua mennä Turkkiin, koska saattaa olla, että en enää pääse sieltä pois. On useita esimerkkejä, joissa passi on mitätöity tai ihminen on ollut epäilty tai syytteessä, vaikka ei itse ole siitä tietoinen. Asia selviää vasta lentokentällä.

Turvapaikanhakijoita ja vainottuja yliopistoihmisiä

Turkin kireä tilanne näkyy turvapaikkatilastoissa. Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston EASO:n tilastojen (siirryt toiseen palveluun)mukaan EU:sta turvapaikkaa hakeneiden Turkin kansalaisten määrä kasvoi viime vuonna liki puolella edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2018 yli 24 000 Turkin kansalaista haki turvapaikkaa EU:sta. Luvussa ovat myös mukana Sveitsin ja Norjan tiedot. Useimmat turvapaikanhakijoista ovat tulleet EU:n alueelle ylittämällä Kreikan ja Turkin välisen maarajan. Heidän lisäkseen tuhannet turkkilaiset ovat saapuneet Euroopan unioniin työviisumeiden, lyhytaikaisten taiteilijaviisumeiden ja yliopistojen apurahojen turvin.

Väsyin turkkilaiseen yliopistoelämään ja yliopistoviranomaisten tiukkaan valvontaan Erbatur Çavuşoğlu

Saksaan on viime vuosina saapunut satoja turkkilaisia tutkijoita ja yliopisto-opettajia. Useimmat heistä eivät ole turvapaikanhakijoita, vaan monet heistä pääsevät Saksaan muutaman vuoden tutkijastipendeillä. Esimerkiksi saksalainen Alexander Humboldt -säätiö on rahoittanut lähes sata tutkijastipendiä vainotuille turkkilaistutkijoille. Myös Erbatur Çavuşoğlulla oli aluksi apuraha saksalaisessa yliopistossa.

Erbatur Çavuşoğlu kaipaa ystäviään ja sukulaisiaan Turkista, mutta vapautuminen turkkilaisten yliopistojen arjesta on helpotus.

– Väsyin turkkilaiseen yliopistoelämään ja viranomaisten tiukkaan valvontaan. Minustakin tehtiin yliopistovuosina parikymmentä tutkintapyyntöä, Çavuşoğlu kertoo.

Turkin yliopistoviranomaisen YÖK:n käynnistämissä selvityksissä tutkitaan varsin omituisia ”rikkomuksia”. Çavuşoğlua tutkittiin muun muassa tavaroiden kantamisesta, koska se ei ole tutkijoiden ja opetushenkilökunnan asia vaan sitä varten on vahtimestareita ja toimistohenkilökuntaa.

– Kun kannoin tavaroita yhdessä työmiesten kanssa, sen epäiltiin vähentävän yliopisto-opettajien arvovaltaa. Jouduin myös tekemään tiliä siitä, että opiskelijat saivat puhutella minua etunimellä. Tutkinnat perustuivat ilmiantoihin.

Olen asettumassa tänne. En usko, että Turkin olot parantuvat nopeasti Erbatur Çavuşoğlu

Erbatur Çavuşoğlu sanoo, että alku Berliinissä oli hankalaa. Hänen vaimonsa on saksalainen ja kaupunki on hyvin tuttu, mutta ajatus maanpaosta tuntui oudolta. Nyt olo on jo parempi.

– Olen asettumassa tänne. En usko, että Turkin olot parantuvat nopeasti. Nyt opettelen kauppiaaksi, vaikka tulen akateemisesta maailmasta. En rikastu tällä, mutta viihdyn.

Turkin ja Kreikan välisen rajan yli on viime vuosina saapunut useita tuhansia turkkilaispakolaisia. Tom Kankkonen / Yle

Turvapaikanhakijoiden tulo jatkuu

Vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen Turkkiin julistettiin poikkeustila ja yli 130 000 valtion virkamiestä erotettiin. Heidän joukossaan on tuhansia yliopisto-opettajia. Useimmissa tapauksissa erotettujen passit on mitätöity.

Suuri osa Turkista Eurooppaan tulevista turvapaikanhakijoista on uskonnollisen johtajan Fethullah Gülenin seuraajia. Güleniä ja hänen seuraajiaan asevoimissa syytetään vallankaappausyrityksestä. Eurooppaan pakenevien joukossa on lukuisia Güleniä lähellä olleissa kouluissa ja sairaaloissa työskennelleitä. Heillä on tuskin ollut mitään tekemistä vallankaappausyrityksen kanssa, mutta myös heitä on jahdattu armottomasti.

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston mukaan Turkista tuli alkuvuonna enemmän turvapaikanhakijoita kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tulijoita oli noin 7 500.

Turkkilaisten turvapaikanhakijoiden määrä on ollut kasvussa myös Suomessa. Vuonna 2015 vain 57 Turkin kansalaista haki turvapaikkaa Suomesta. Viime vuonna hakijoita oli jo vajaat 300. Maahanmuuttoviraston tilastojen perusteella noin kaksi kolmasosaa Turkista viime aikoina tulleista hakijoista on saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen.

