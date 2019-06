Ed Sheeran, Cardi B ja JVG – Katso tästä tärpit Suomen festari- ja keikkakesään

Hollywoodin kasvatti Jaden Smith

Jaden Smith ei nimenä sano suurelle yleisölle välttämättä mitään, mutta hänen vanhempansa kyllä. Isä on näyttelijä-räppäri Will Smith ja äiti näyttelijä-laulaja Jada Pinkett Smith. Poika on kulkenut vanhempiensa jalanjälkiä ja luonut uraa näyttelijänä ja räppärinä.

Elokuvissa Jaden Smith on nähty esimerkiksi Karate Kid -uusintaversion pääosassa. Musiikin puolella hän on saanut nostetta uralleen tekemällä kaksi kappaletta Justin Bieberin kanssa. Parikymppinen Smith tunnetaan myös erikoisista twiiteistään, jotka ovat päätyneet meemeiksi.

Jaden Smith saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen ja hänen räppäystaitoja voi käydä tsekkaamassa Tampereen Blockfestissa perjantaina 16. elokuuta.