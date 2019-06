Pieniä asuntoja ja aikuisten kimppakämppiä – Yhdysvaltain kalleimmissa kaupungeissa amerikkalainen unelma kääntyy nurin kurin

NEW YORK/ WASHINGTON Yhdysvaltain kalleimmissa kaupungeissa asuminen kysyy paksua lompakkoa. Hintatasoltaan kärkijoukkoon kuuluvassa New Yorkissa mediaani asunnonhinta on puoli miljoonaa dollaria ja keskivuokra Manhattanilla neljä tuhatta.

Huippukiinteistönvälittäjä Tamir Shemesh on myynyt Yhdysvaltain hinnakkaimpia neliöitä New Yorkissa jo yli 20 vuotta. Sellaisia kuin 2,4 miljoonaa dollaria maksava, moderni kerrostalokaksio Manhattanin sydämessä.

Asunto on 20. kerroksessa ja sitä reunustaa koko asunnon mittainen parveke. Sieltä näkyy urbaani pilvenpiirtäjämaisema, mutta ei kuitenkaan vastapäisiin taloihin sisälle. Myös asunnon sisällä valoa ja ilmavuutta riittää, kiitos kolmimetrisen huonekorkeuden, ikkunaseinän ja vaaleiden materiaalien.

New Yorkissa luksuskaksiossa on korkeat ja valoisat huoneet sekä urbaani näköala. Nina Svahn / Yle

Shemesh vakuuttaa, että kyseisen luksuskaksion voi saada omakseen, vaikkei olisikaan miljonääri.

– Tähän asuntoon voi pankille riittää, jos maksaa myyntihinnasta noin 20 prosenttia, eli noin 400 000, ja maksukyvystä riippuen voi sitten saada 1,5–1,7 miljoonan lainan, Shemesh laskee.

Douglas Elliman Real Estate -yhtiössä työskentelevän välittäjän laskutoimitus jatkuu.

Shemeshin mukaan runsaan puolentoista miljoonan laina edellyttäisi perheeltä noin puolen miljoonan vuosituloja. Se on kymmenkertainen summa verrattuna yhdysvaltalaisen kotitalouden mediaanivuosiansioon, joka on Yhdysvaltain tilastokeskuksen mukaan noin 55 000 euroa (siirryt toiseen palveluun).

New Yorkissa Manhattanilla asuminen on kallista, keskivuokra on noin neljä tuhatta kuussa. Nina Svahn / Yle

New York on asunto-ostajan turvasatama

Tamir Shemeshin tiimin myymä asunto ehti olla useamman kuukauden markkinoilla ennen kuin ostaja löytyi. New Yorkissa on Shemeshin mukaan parhaillaan ostajan markkinat.

– Nyt asunnon myynti kestää hivenen pidempään, koska markkinoilla on valittavana paljon huoneistoja. Ostajat käyttävät enemmän aikaa ennen kuin tekevät tarjouksen. Mutta jos asunto on hinnoiteltu oikein, se käy kaupaksi, Shemesh luonnehtii New Yorkin asuntomarkkinoiden tilaa.

Leslie Timko etsi asuntoa New Yorkista kuukausia, lopulta löytyi 350 000 euroa maksanut 27 neliön yksiö. Nina Svahn / Yle

New Yorkissa palkansaaja joutuu usein tyytymään myös epäamerikkalaisen pieneen asuntoon. Näin kävi myös newyorkilaiselle Leslie Timkolle. Hänen hiljattain ostamansa yksiö on noin pari sataa neliötä pienempi kuin yhdysvaltalainen keskiverto-omakotitalo.

Yhdysvaltalainen unelma on vuosikymmeniä ollut iso omakotitalo, ja sen koko on vuosikymmenien saatossa alati kasvanut. Nykyään uusilla omakotitaloilla on pinta-alaa keskimäärin yli 220 neliötä (siirryt toiseen palveluun).

– Sopivan asunnon löytäminen New Yorkista on vaikeaa. Maksoin 350 000 dollaria hyvin pienestä, 27-neliöisestä yksiöstä, ja asunnon hinnan päälle tulee lukuisia muita kuluja.

Leslie Timko kuitenkin sanoo, että asunto on joka dollarin arvoinen, sillä New York on hänestä asuinpaikkana omaa luokkaansa. Timkolle New Yorkin pikkuyksiö on sitä paitsi kakkosasunto, periamerikkalaisempaa kokoluokkaa oleva talo sijaitsee New Yorkin osavaltion pohjoisosassa.

Tuoretta newyorkilaista asunnonomistajaa rauhoittanee myös, että miljoonakaupunki on kiinteistönvälittäjä Tamir Shemeshin mukaan asuntosijoittajan rahoille turvasatama.

– Missään muualla maailmassa ei voi tehdä näin turvallista asunto-ostoa. Näin on ollut lähes aina ja en näe, miten se voisi muuttua, sillä tämä on koko maailman pääkaupunki, Shemesh sanoo.

New Yorkin kalleimmilla alueilla asunnon ostamiseen saa varata vähintään seitsennumeroisen summan. Nina Svahn / Yle

Asuntojen kalleus heijastuu myös vuokramarkkinoille

New Yorkin hinnakkaiden omistusasuntojen keskellä ei ole ihme, että enemmistö, noin kaksi kolmannesta newyorkilaisista asuu vuokralla (siirryt toiseen palveluun). Tosin halpaa ei ole vuokra-asuminenkaan.

Jotta pystyisi asumaan vuokralla pikkukaksiossa New Yorkissa, pitäisi ansaita yli sata tuhatta vuodessa. Arvio perustuu Yhdysvaltain asuntoministeriön laskelmaan, jonka mukaan kotitalous ei saisi käyttää tuloistaan 30 prosenttia enempää vuokraan (siirryt toiseen palveluun).

Tavoite jää kalliissa yhdysvaltalaiskaupungeissa monelle haaveeksi.

Manuel Rodriguez kuuluu vuokralla asuvaan newyorkilaisten enemmistöön. Hänen vuokransa ei ole 25 vuoden aikana New Yorkissa koskaan laskenut. Nina Svahn / Yle

– Meillä menee tuloistamme helposti 65 prosenttia vuokraan. Queensin kaupunginosassa voisi asua halvemmalla, mutta sitten aika menisi matkustamiseen, Manuel Rodriguez kertoo.

Venezuelalaislähtöinen Rodriguez on asunut New Yorkissa jo 25 vuotta eikä vuokra ole tuona aikana kertaakaan laskenut.

– Yleensä vuokra nousee vuodessa kolme prosenttia, mutta useita kertoja vuokrasopimuksen päättyessä vuokra on noussut 10–15 prosenttia. Se on hinta, mikä täällä asumisesta täytyy maksaa, Rodriguez kertoo.

Rodriguez aikoo muuttaa eläkkeelle jäädessään pois kaupungista, koska hänen rahansa eivät tuolloin enää riitä New Yorkin vuokriin.

New Yorkin hintataso ajaa työssäkäyviä ihmisiä muuttamaan kimppa-asuntoihin, mutta myös kauemmaksi keskustasta. Nina Svahn / Yle

Aikuisten kimppakämppä ratkaisuna kalliisiin vuokriin

Tähtitieteellisen kalliit vuokrat ajavat aikuisia jo työelämässä olevia kimppa-asumiseen. Ilmiö näkyy New Yorkin kaltaisissa kalliin asumisen kaupungeissa, kuten myös pääkaupungissa Washingtonissa.

Kalifornialainen Will Martin huomasi vuokra-asuntomarkkinoiden karun todellisuuden muuttaessaan Washingtoniin töihin noin vuosi sitten insinööriksi valmistuttuaan.

– Ajattelin, että löytäisin itselleni pikkukaksion tai yksiön, mutta ne olivat hyvin kalliita, Martin kertoo.

Martin maksaa 1 250 dollaria vuokraa huoneesta viiden asukkaan kimppakämpässä. Samalla rahalla Martin ostaisi keskilännestä oman asunnon.

Kimppakämpässä Georgetownin kaupunginosassa, Washingtonissa asuva Will Martin sanoo pyrkivänsä elämään niin, ettei häiritse neljää kämppäkaveriaan. Kitaraakin hän soittaa vain silloin, kun muut eivät ole kotona. Nina Svahn / Yle

Valtakunnallista huomiota Washingtonin hintataso sai viime marraskuun vaalien jälkeen, kun New Yorkin tuore kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez ei pystynyt muuttamaan Washingtoniin ennen kuin kongressin palkka alkoi juosta.

Insinööri Martin turvautui asunnonetsinnässään yhtiöön, joka on erikoistunut kimppa-asuntojen välittämiseen. Yhtiö toimii juuri Yhdysvaltain kalleimmissa kaupungeissa, Washingtonin ja New Yorkin lisäksi muun muassa San Franciscossa, San Diegossa ja Seattlessa (siirryt toiseen palveluun).

Will Martin löysi yhtiön kautta kodin Washingtonin Georgetownin kalliista kaupunginosasta. Insinööri laskee, että hänen pitäisi ansaita vähintään kolme kertaa enemmän, jotta voisi asua yksin vastaavassa huoneistossa.

Nyt Martin jakaa kodin Samin, Johnin, Alexin ja Tessin kanssa. He ovat kaikki hyvin koulutettuja ammattilaisia. Entuudestaan he eivät toisiaan tunteneet, vaan tulivat kämppiksiksi kimppa-asuntoja välittävän yrityksen seulan läpi.

– Olemme kaikki hyvin siistejä ja mukavia ihmisiä. Tulemme hyvin juttuun ja yritämme olla hiljaisia, ettemme häiritse toisiamme, Martin naurahtaa.

Tästä syystä Martin soittaa kitaraansa yleensä vain silloin, kun muut eivät ole kotona. Hän mukaansa vanhan talon seinät eivät eristä ääntä juuri lainkaan.

Kimppavuokra-asunnon välittävä firma on kalustanut Will Martinin ja tämän kämppäkavereiden asunnon yhteiset tilat, olohuoneen ja keittiön asukkaille valmiiksi. Nina Svahn / Yle

Kaksikerroksisessa huoneistossa jokaisella asukkaalla on oma makuuhuone. Keittiö, olohuone ja kylpyhuone jaetaan.

Keittiön isoin elementti on jääkaappi. Siellä on toistaiseksi tullut Martinille vastaan aikuisten kimppakämpän isoin ongelma.

– Kämppäkaverini yritti tunkeutua minun puolelleni hyllyä. Laitoin tähän kananmunakennon muuriksi ajamaan hänet pois, Martin nauraa.

