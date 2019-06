Ikoniset kuvat Tupacista ja Biggiestä ottanut Chi Modu toi kuvansa Vantaalle – "Auttoi, että olin cool, poltimme pilveäni ja joimme kaljojani"

Snoop Doggy Dogg, 1993

"Otin kuvat Snoopin ensimmäiseen albumiin, Doggystyle. Tämä kuva on sitä aikaa. Snoop ja Dr. Dre olivat juuri julkaisseet Deep Cover -biisinsä (jossa peitetoiminnassa olevia poliiseja uhkaillaan kertosäkeessä lyyrikoilla cause it's 187 on a undercover cop. Kalifornian rikoslaissa 187 viittaa murhaan, toim. huom.). Tuo on oikea liikennemerkki Los Angelesissa. Käytin kuvauksessa salaman sijaan hyväkseni aurinkoa. Snoopin piti nostaa päätään vähän, jotta auringon valo valaisee hänen kasvonsa, mutta ei liikaa, jotta Long Beach -teksti pysyy näkyvissä."