Ukkonen tulee, oletko valmis? Varaudu näillä viidellä vinkillä viikonlopun ukkosmyräkkään

Ukkoskuurot ovat paikallisia ja siksi niiden tarkkaa aikaa ja paikkaa on hankala tietää hyvissä ajoin etukäteen. Kuvituskuva. Brandon Morgan

Ukkosta on pian luvassa lähes koko maahan.

Ukkoskuurot saapuvat Suomeen tänään ja niihin kannattaa varautua. Tuhoa aiheuttavat salamaniskut, kuurottaiset rankkasateet sekä tuulenpuuskat.

Laajimmin ukkosta on luvassa lauantaina, sanoo Ylen meteorologi Anne Borgström. Lauantaina salamointia ja hetkellisiä rankkasateita on luvassa paikoin koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Tänään ukkosta on Pohjois-Pohjanmaalla ja huomenna perjantaina aamulla lännessä ja Länsi-Lapissa sekä päivällä myös idässä. Sunnuntaina jyrinä jatkuu Itä-Suomessa ja Itä-Lapissa.

Nyt vinkkinsä ukkoselta varautumiseen kertovat Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Kaisa Solin ja kiinteistöhuolto L&T:n asiakasryhmäpäällikkö Jari Sinkkonen.

1. Etukäteen: Seuraa säätutkaa

Ukkoskuurot ovat paikallisia ja siksi niiden tarkkaa aikaa ja paikkaa on hankala tietää hyvissä ajoin etukäteen. Voit tsekata lähipäivien sään Ilmatieteen laitoksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun) tai Ylen sääsivuilta. Lähituntien säätä ja ukkoskuurojen saapumista voi seurata säätutkalla, esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen RainMan-älypuhelinsovelluksella.

2. Pihamaalla: Ota lippu pois salosta

Kerää pihalta pois kevyt irtain tavara, kuten pihakalusteet, jotta puuskittainen tuuli ei heittele niitä. Ota lippu pois salosta, sillä kova tuuli voi katkaista lippusalon. Älä jätä autoa puiden tai sähkölinjojen lähelle, varsinkaan jos ne ovat heikkorunkoisia. Kiinnitä vene hyvin kiinni.

Pidä huoli, että tasakatto on puhdistettu roskasta ja vedenpoisto ei ole tukossa. Ylipäätään kaivojen ja rännien tulisi vetää hyvin, että talon rakenteiden luokse ei jää vettä seisomaan.

Älä säntää korjaamaan omaisuusvahinkoja ukkosen aikana.

3. Kotona: Älä päästä pallosalamaa sisään

Sähkölaitteet, TV-kaapelit ja nettikaapelit tulisi irroittaa seinästä salamaniskun ja virtapiikkien varalta. Vaikka uudemmissa taloissa on hyvä maadoitus, kannattaa silti ottaa laitteiden pistokkeet irti sähkörasiasta kaiken varalta. Vältä hissiä sähkökatkojen varalta.

Sulje ikkunat ja pidä lasitetun parvekkeen lasit kiinni, ettei vesi tai pallosalama pääse sisään.

4. Ulkona: Jos ukkonen on ylläsi, toimi näin

Salamoita on turvallisinta ihastella sisätiloissa. Jos kuitenkin satut olemaan ulkona ukkosen aikaan, nyrkkisääntönä on välttää aukeita paikkoja, koska salama hakeutuu korkeimpaan kohtaan. Telttakatokset ja muut kevyet rakennelmat eivät välttämättä kestä ukkospuuskia. Kaatuvilta puilta voi suojautua kivien väliin tai ojaan.

Ukkoskuuroihin liittyy hetkellisiä rankkasateita. Kaupungissa voi tulla tulvia kaduille, jos viemärit eivät vedä. Pahimmat tulvat ovat usein alikulkutunneleissa.

5. Vesillä: Jätä vene rantaan

Pysy poissa järveltä tai mereltä ukkosen aikana. Jos olet kuitenkin vesillä, kun ukkosrintama lähestyy, mene lähimpään rantaan suojaan, laske purjeet ja kiinnitä alus.

Uimisessa ja rannalla oleskelussa on myös omat vaaransa. Salama voi iskeä uimariin tai lähistölle iskevästä salamasta voi kulkea sähkövirtaa vedessä olevan uimarin läpi. Rajuilmaa kannattaa mennä suojaan kauemmaksi rannasta, koska rannassa olet alueen korkein kohta ja salaman maalitaulu.

Lähteet: Ilmatieteen laitoksen toimintaohjeet myrskypuuskien varalta (siirryt toiseen palveluun) sekä teematietoa salamoista ja ukkosista (siirryt toiseen palveluun).

