Video: Mustarastas päätti hautoa jälkikasvua pyörän korissa – pesintä voi onnistua, jos ihmiset jättävät pesän rauhaan

Pyöränkorissa on hyvä hautoa jälkikasvua

Ylen kuvaaja huomasi alkuviikosta mustarastaan, joka oli tehnyt pesänsä pyörän koriin Länsi-Pasilassa. Mustarastaan hieman erikoinen pesimispaikka ei sinällään ole harvinaisuus, sillä muutamilla lintulajeilla on tapana tehdä pesänsä oikeastaan minne tahansa. Mustarastaan lisäksi sellaisia ovat ainakin västäräkki ja harmaasieppo.

Ylen Luontoillan lintuasiantuntija Juha Laaksonen arvioi, että mustarastaan pesintä voi hyvinkin onnistua pyörän korissa, jos se jätetään rauhaan.

– Fillari menee nyt käyttökieltoon. Ihmisen näkökulmasta tuo on huono paikka, mutta lintu ei sitä tunnista. Pyörien hakeminen tuosta vierestä voi olla häiriötekijä, mutta mustarastas voi myös tottua siihen.

Laaksonen on nähnyt mustarastaan pesän myös toisessa erikoisessa paikassa: autonsa moottoritilassa kerrostalon pihalla.

Erikoisiin pesävalintoihin saattaa vaikuttaa Laaksosen mukaan se, että mustarastaita on nykyään paljon ja pesimäpaikoista voi olla pulaa. Kori voi vaikuttaa linnulle suojaisalta valinnalta.

– Mustarastaillahan on hämmästyttävä kyky rakentaa pesä vain kahdessa vuorokaudessa, jos on hätätilanne eli esimerkiksi vanha pesä on tuhoutunut.

Isommat poikaset voivat säikähtää ja hypätä pois pesästä liian aikaisin

Mustarastaalla kestää kokonaisuudessaan pari viikkoa hautoa munia, ja sen jälkeen poikaset ovat pesässä toiset pari viikkoa.

Pesimisen onnistuminen riippuu nyt pitkälti siitä, kuinka rauhassa emo ja poikaset saavat olla. Emoa ei pitäisi ajaa pesältä pois eikä pesää saa siirtää.

Jos pesää siirtää liikaa, emo ei välttämättä enää tunnista sitä ja hylkää sen. Laaksosen mukaan ainoa mahdollisuus olisi irrottaa kori pyörästä ja siirtää sitä parikymmentä senttiä kerrallaan esimerkiksi seinän viereen. Uudessa korissa tai ilman koria emo tuskin enää tunnistaa pesää.

Riskejä on vielä siinäkin vaiheessa, kun poikaset kasvavat hieman isommiksi. Tuolloin niillä on vahva pakoreaktio, jos ihminen lähestyy niitä. Isommat poikaset pystyvät jo hyppäämään pois pesästä, mutta paetessaan ne tekevät sen liian aikaisin. Pesän ulkopuolelta harakat ja varikset voivat löytää ne helposti ja syödä pois.

Myös ihmisten jatkuva vierailu voi saada varisten mielenkiinnon heräämään.

– Varikset seuraavat ihmisiä ja voivat huomata, jos ihmiset käyvät jatkuvasti katsomassa pesää. Näin pesä voi paljastua, Laaksonen kertoo.