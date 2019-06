Viisi huippujuttua sunnuntai-iltaan: Keitä ovatkaan helsinkiläiset, kokeile Salmiakkipeliä ja opi välttämään Bitcoin-huijauksia

Kallioon maalta muuttanut Olivia Heine: "Aluksi ihmispaljous ahdisti" – Katso paljonko savolaisia, hämäläisiä tai pohjalaisia Helsingin eri puolilla asuu

Yle teki laajan selvityksen siitä, keitä ja millä alueilla Helsingissä oikein asuu. Ylen Tilastokeskukselta saamien tietojen pohjalta tehdyn selvityksen mukaan esimerkiksi Kallion alueella vastaantulijoista vain joka neljäs on paljasjalkainen stadilainen: joka viides on syntynyt muualla pääkaupunkiseudulla, joka kymmenes taas ulkomailla. Yksi heistä on Olivia Heine, joka muutti Kallioon Harjavallasta, Satakunnasta.

Asmo Raimoaho / Yle

Suomalaisten lempikarkin hämmentävä ristiriita – salmiakki on terveellinen, mutta samaan aikaan terveydelle vaarallinen herkku

Nyt selvisi, miksi salmiakki sai nuoret naiset nauramaan ja hymyilemään – testaa Salmiakkipelillä, mikä salmiakki sinä olet.

Tuula Starck-Schreiber Berislav Jurišić / Yle

Kymmenet suomalaiset langenneet taiten tehtyyn Bitcoin-huijaukseen, Tuula Starck-Schreiber on yksi heistä – "Se artikkeli oli niin totuudenmukainen"

Nettihuijarit käyttävät hyväkseen suomalaisten luottoa uutissivustoihin ja julkisuuden henkilöihin. Ilmiö on yleistynyt tänä keväänä.

Susi kuvattuna Ähtärin eläinpuistossa. AOP

Suomessa on nyt noin 200 sutta pentuineen – Katso kartalta, millä alueilla sudet liikkuvat

Susilaumojen määrä on muuttunut viime vuodesta, jolloin Luonnonvarakeskus laski susien siirtyneen huomattavalta osalta läntiseen Suomeen. Nyt susilaumojen määrä kasvoi Itä-Suomessa.

Tohtorikoulutettava František Beneš valmistelee CBD-öljyä analysoitavaksi Prahan kemian ja teknologian yliopiston laboratoriossa. Berislav Jurišić / Yle

Ihmerohdoksi hehkutetun CBD-hamppuöljyn suosio kasvaa Euroopassa, mutta pullossa saattaa vaania terveysvaara – Suomen kauppoihin öljyt pääsevät porsaanreiän kautta

Hampputuotteista on tullut muotivillitys. Nettikaupoissa ja blogeissa niiden sanotaan auttavan esimerkiksi stressiin ja iho-ongelmiin.