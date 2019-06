"Mukava fiilis, loma alkoi juuri!" Näin kuuma kesäpäivä otettiin vastaan helsinkiläisellä uimarannalla, uskaliaimmat karistivat jo talviturkit

Ada Lehtinen ja Áile-Saara Harjula uskaltautuivat tänään keskiviikkona jo uimaan Helsingin Pikkukosken uimarannalle.

– Minun mielestäni ei ollut kylmää. Johtuu varmaan siitä, että olen aika kuumaverinen ja tottunut kylmään veteen, Lehtinen sanoo.

Harjula on puolestaan heittänyt "talviturkin" jo talvella avannossa. Pikkukosken uimarannalla hän on kuitenkin tänä vuonna ensimmäistä kertaa uimassa.

– Tänään ajateltiin uida täällä niin kauan kuin jaksaa ja pysyy lämpimänä.

Pintavedet raikkaan viileitä

Uimavedet eivät ole monen mielestä vielä ehtineet lämmetä kovinkaan miellyttäviin lukemiin.

Ivan Holster hyppää pommilla veteen. Ronnie Holmberg / Yle

Esimerkiksi Pikkukosken uimarannalla veden lämpötila oli tänään puoliltapäivin 16 astetta.

– Vielä eivät ole ihmiset uskaltaneet oikein mennä uimaan. Ehkä myöhemmin iltapäivällä tulee enemmän porukkaa ja uimareita, sanoi rantavalvoja Jonas Fröberg.

Puolitoistavuotias Frida Lönnström Pikkukosken rannalla. Ronnie Holmberg / Yle

Ympäristökeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vesistöjen pintalämpötilat vaihtelivat keskiviikkona Tornionjoen runsaasta yhdeksästä asteesta Tuusulanjärven runsaaseen 17 asteeseen.

Tutkija: Sinilevien riski viime vuotta pienempi

Helsingin kaupunki julkaisee loppuviikosta kesän ensimmäisen tiedotteen levätilanteesta.

Tutkija Emil Vahtera kaupungilta arvelee, että sinilevien riski pääkaupunkiseudun uimarannoilla on tänä vuonna hieman viime vuotta pienempi.

Tämä johtuu siitä, että panssari- ja piilevien kevätkukinta on ollut tänä vuonna normaalia voimakkaampi, mikä on kuluttanut paljon sinilevien tarvitsemia ravinteita.

– Vaikka sinileväriski on tänä vuonna hieman pienempi, täytyy muistaa, että sinilevä on luonnollinen osa Itämeren ekosysteemiä ja sitä on aina jonkin verran, Vahtera sanoo.

Pääkaupunkiseudulla erityisesti Laajalahden ja Seurasaaren selän ympäristö ovat sellaisia alueita, joilla leviä on perinteisesti esiintynyt runsaammin.

"Valvojan työ on asiakaspalvelua"

Pikkukosken uimarannalla on samanaikaisesti kaksi rantavalvojaa.

Jonas Fröbergin mielestä parityöskentelyssä on hyvät puolensa.

Rantavahdit Jonas Fröberg ja Santeri Hölttä. Ronnie Holmberg / Yle

– Kaksi valvojaa pystyy tietysti valvomaan uimarannan turvallisuutta tehokkaammin. Kahdessa valvojassa on myös se hyvä puoli, että sadesäällä on joku, jonka kanssa jutella, Fröberg sanoo.

Santeri Hölttä toimi rantavalvojana jo viime kesänä. Siitä jäi niin hyvät kokemukset, että hän halusi tänä kesänä samoihin töihin.

– Suurimmaksi osaksi tämä homma on asiakaspalvelua. Annamme rannalla oleville ihmisille ohjeita, ettei mitään vaaratilanteita pääsisi tapahtumaan.

"Mukava fiilis, kesäloma alkoi juuri"

Kaikkia alle 20-asteinen vesi ei hirvitä.

Liisa Keskinen kävi heittämässä talviturkin Pikkukosken uimarannalla. Ronnie Holmberg / Yle

Liisa Keskinen ja Meri Kinnunen lämmittelevät auringonpaisteisella Pikkukosken uimarannalla, kun talviturkki on heitetty.

– Mukava fiilis, kun juuri alkoi kesäloma. Lomaa on vain kaksi viikkoa, mutta olen siitäkin jo tyytyväinen, Keskinen sanoo.

Kinnunen puolestaan odottelee vielä kesäloman alkua.

– Fiilis on raikas. Vesi oli kylmää, mutta käytiin uimassa kuitenkin kahdesti, hän kertoo.

– Minusta vesi oli itse asiassa aika sopivaa, toteaa Keskinen.

Liisa Keskinen ja Meri Kinnunen nauttimassa auringosta Pikkukosken rannalla. Ronnie Holmberg / Yle

Keskinen ja Kinnunen jatkavat lekottelua auringossa. Tarkemmat kesälomasuunnitelmat saavat vielä odottaa.

