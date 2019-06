Työ alkaa, juhla loppuu – tuleva kuntaministeri Sirpa Paatero haluaa laittaa valtion omistuksia lihoiksi ja lupaa kunnille rahaa

Tuleva kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero on kotkalainen kuntapoliitikko ja kansanedustaja.

Tuleva kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero on kotkalainen kuntapoliitikko ja kansanedustaja. Kimmo Brandt / AOP

Kunta- ja omistajaohjausministeriksi nousevalle Sirpa Paaterolle (sd) salkku on mieluisa. Onhan hän toiminut tähän saakka Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajana sekä ollut neljän edellisen vuoden ajan eduskunnan hallintovaliokunnassa. Sen tehtäviin kuuluvat myös kunta-asiat.

Kuntaliiton puheenjohtajuuden Paatero aikoo jättää.

– Kaksoisrooli ministerinä ja edunvalvontajärjestön puheenjohtajana ei olisi asiallista eikä edes mahdollista, Paatero pohtii.

Vaikka tuleva kuntaministeri onkin alan naisia, ei alkavan hallituskauden lähtökohtia voi sanoa helpoiksi. Kunnissa riittää isoja huolenaiheita.

– Kaksi kolmesta kunnasta teki viime vuonna negatiivisen tuloksen. Isossa kuvassa haasteena on myös kuntien eriytyminen.

Paatero huomauttaa, että Suomessa on toisaalta kuntia, joissa asukasmäärä ja työpaikat lisääntyvät ja talous vahvistuu. Niitä on kuitenkin vähemmän kuin niitä, joilla pyyhkii huonommin.

– Tällaisissa kunnissa on paineita tehdä lisäinvestointeja esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin. Sitten on suuremmassa määrin kuntia, joissa väkimäärä vähenee ja kouluihin on vaikea saada luokallista lapsia.

Palvelut kuntien omilla verotuloilla

Kotkan kaupunginvaltuustossakin istuva Paatero ei painiskele tällaisten ongelmien parissa ensimmäistä kertaa poliittisella urallaan. Hänen kotikaupunkinsa rypee rahapulassa kuten myös naapurikaupunki Kouvola.

Hänen mukaansa valtion on tehtävä kaikki voitava, jotta kunnilla on edellytyksiä pysyä elinvoimaisina. Kuntien tulisi kyetä tuottamaan palveluita omilla verotuloillaan, valtionosuuksia unohtamatta.

– Suomessa on pidettävä infra kunnossa, jotta ihmisillä ja yrityksillä on mahdollisuus asettua kuntiin. Asettuminen ei saa jäädä kiinni siitä, kulkeeko paikkakunnalle tietä, rautatietä tai valokuitua. Lisäksi eri puolilla Suomea pitää olla korkeakouluja, koska ne ovat usein yrityksille paikallisesti suuri tuki, Paatero toteaa.

Hän ei lähde uhkailemaan kuntia pakkoliitoksilla.

– Niitä ei ole tulossa. Kuntia kannustetaan vapaaehtoisiin liitoksiin enemmän porkkanalla kuin kepillä. Se tarkoittaa tiettyjen esteiden poistamista esimerkiksi siten, että valtionosuudet eivät tule vähenemään liitosten vuoksi.

Kunnille rahaa

Kuntaliitto on suhtautunut uuteen hallitusohjelmaan varovaisen myönteisesti, mutta kysymysmerkkejäkin on olemassa. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen on ehtinyt pohtia Kuntalehdessä (siirryt toiseen palveluun), päättyvätkö valtionosuusleikkaukset varmasti.

Tämän Paatero lupaa. Myös valtionosuusindeksien jäädytykset tulevat poistumaan.

Kuntien tehtävät sen kun lisääntyvät. Lääkäriinpääsy viikossa, vanhuspalveluiden hoitajamitoitus, oppivelvollisuuden maksuton pidennys 18 ikävuoteen sekä maksuton aamu- ja iltapäivätoiminta ovat esimerkkejä kokonaisuuksista, jotka vaativat paljon rahaa. Sitä hallitus Paateron mukaan lupaa.

– Nyt ei auta muu kuin luottaa siihen, mitä hallitusohjelmaan on kirjattu. Kun kunnille tulee lisää tehtäviä, valtiolta pitää tulla niihin sataprosenttinen korvaus. Ja tätä nyt lähdetään päivystämään, Paatero sanoo.

Valtionomistuksia lihoiksi

Kunta-asioiden lisäksi Paatero ottaa hoitaakseen omistajaohjausministerin toimet. Omistajaohjaus kuului Paaterolle jo Stubbin hallituksessa, jossa hän toimi kehitysministerinä 2014-2015.

Ensi töikseen Paatero on ilmoittanut, että valtionomistuksia aiotaan laittaa lihoiksi. Tällä rahoitetaan hänen mukaansa ainakin osittain tulevaisuuden investointeja.

– Tällä hetkellä ei vielä ole ajatuksia, mitä omistuksia ja kuinka paljon. Onneksi niitä ei tarvitse heti ollakaan, koska ei investointejakaan lähdetä heti tekemään.

Paatero on monista huolenaiheista huolimatta tarttumassa ministerinsalkkuun hyvillä mielin.

– Sanoin uusille kollegoille, että kannattaa nauttia nämä kaksi päivää. Sen jälkeen alkaa työ ja loppuu juhla, kun aletaan vääntää. Luotan siihen, että meillä on hyvä hallitusohjelma, jota pystytään tällä porukalla viemään eteenpäin.