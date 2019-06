Presidentti saapuu perheineen Naantaliin kesänviettoon – seuraa suorana Yle Areenasta kello 18.25

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu puolisonsa Jenni Haukion ja Aaro-pojan kanssa kesävirka-asunnolle Kultarantaan lauantaina.

Naantalin kaupunki järjestää presidenttiparille perinteisen tervetulovastaanoton venesatamassa lauantai-iltana noin kello 18.30. Presidentti Niinistö ja rouva Haukio tapaavat myös yleisöä.

Yle näyttää presidenttiparin Naantaliin saapumisen suorana Areenassa. Lähetys alkaa klo 18.25.

Edessä kiireinen kesä

Presidentti työskentelee kesän Kultarannassa. Työlistalla ovat kesäkuun puolivälissä järjestettävät Kultaranta-keskustelut (siirryt toiseen palveluun) ja heinäkuun alussa alkava Suomen EU-puheenjohtajuus. Molemmat tuonevat arvovieraita myös Kultarantaan.

Kultaranta-keskusteluiden teemana tänä vuonna on Maailma murroksessa – mihin menee Eurooppa, miten pärjää Suomi? Tilaisuuteen on kutsuttu noin sata asiantuntijaa ja vaikuttajaa. Päävieraana on Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier.

Kerromme lisää illalla tilaisuuden kuluessa.

Lue lisää:

Presidentti Niinistö perheineen saapui Kultarantaan – Rouva Haukio Aaro-pojastaan: Hän viihtyy täällä varmasti

Yle seurasi – Ilmastonmuutos puhutti Kultarannassa, poliitikoilta penättiin rohkeampia ratkaisuja