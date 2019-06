Poliisi varoittaa taas niin sanotuista toimitusjohtajahuijauksista – mikkeliläinen yritys menetti yli 30 000 euroa

Poliisin tietoon on tullut jälleen muutamia niin kutsuttuja "toimitusjohtajahuijauksia". Niissä yrityksen maksuliikennettä käsittelevälle henkilölle lähetetään sähköposti yrityksen johtajan nimissä. Sähköpostissa pyydetään tekemään tilisiirto. Yleensä rahaa pyydetään siirtämään ulkomaille.

– Viimeisin juttu on Mikkelistä, jossa yrityksestä on siirretty rahaa ulkomaiselle tilille yli 30 000 euroa. Jonkin aikaa sitten sama ulkomaalainen tilinumero on ollut toisen poliisilaitoksen alueen jutussa, vanhempi rikoskonstaapeli Petri Haaksluoto Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Haaksluodon mukaan rahoja ei todennäköisesti saada takaisin.

– Kun kyse on ulkomaalaisesta tilistä, pitää pyytää kansainvälistä apua. Siinä yleensä kestää ja jotkut maat eivät hevin sitä edes anna. Yleensä näissä tapauksissa rahoja ei enää nähdä.

Usein huijauksissa on poliisin mukaan vielä ensin tiedusteltu yrityksen rahavarantoja. Jos tähän on saatu vastaus, seuraavassa viestissä on pyydetty suorittamaan maksu. Menetetyt summat ovat olleet jopa kymmeniä tuhansia euroja, kuten mikkeliläisen yrityksen tapauksessa.

Poliisi ohjeistaa, ettei sähköpostin lähettäjätietoihin kannata luottaa sokeasti. Ne voidaan nimittäin kohtuullisen helposti väärentää. Yleensä sähköpostin lähettäjän nimen paikalla on ollut esimerkiksi yrityksen johtajan nimi, mutta sähköpostin loppuosa on erilainen kuin yrityksen oman sähköpostin.

Poliisin neuvot huijareiden varalle: