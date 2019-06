Valtiovarainministeri Mika Lintilä ei aio hakea keskustan puheenjohtajuutta

Tuore valtiovarainministeri, toholampilainen Mika Lintilä ei aio hakea keskustan puheenjohtajuutta.

– En ole ajatellut kisaan lähteä, jos suinkin kisa tulee. Jos ei ehdokkaita rupea olemaan, pitää harkita uudelleen, Lintilä tiivistää.

Puolueen puheenjohtajalle on perinteisesti kuulunut painavin salkku. Sen vuoksi on spekuloitu, että Lintilä joutuisi luopumaan valtiovarainministerin pestistä tulevan puheenjohtajan hyväksi.

Puolustusministeriksi nimetty keskustan Antti Kaikkonen sanoi kuitenkin tänään pitävänsä hyvänä sitä, että valtiovarainministerinä on joku muu kuin sellainen, joka on on pyrkimässä puolueen puheenjohtajaksi.

Kaikkosen nimi on ollut vahvasti esillä puheenjohtajakysymyksessä. Hän on sanonut harkitsevansa kisaan lähtemistä.

Mika Lintilä sanoi illan A-studiossa, ettei itse ole uhrannut ajatustakaan järjestelylle. Hän sanoo, ettei politiikassa kukaan koskaan tiedä, milloin työ loppuu. Tärkeintä on keskittyä tekemään työ hyvin.

– Olen ollut yli 20 vuotta eduskunnassa ja tavannut vain pätkäministerejä, Lintilä kuittasi.

Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan Juha Sipilän tilalle syksyllä.

