Ministerinä aloittava Aino-Kaisa Pekonen: Tämä hallitus ei leikkaa sosiaaliturvaa

Aino-Kaisa Pekosella on taustaa lähihoitajana. Yle

Riihimäkeläisen Aino-Kaisa Pekosen (vas.) sosiaali- ja terveysministeriys varmistui keskiviikkoiltana 5. kesäkuuta vasemmistoliiton johdon pitkässä kokouksessa. Ministerikumppanina on puolueen puheenjohtaja Li Andersson opetusministerinä.

Torstaiaamuna Pekosella on pitkä mutta miellyttävä päiväohjelma. Demarien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n hallitus on saatu valmiiksi noin kuukauden hallitusneuvottelujen jälkeen. Nyt odotetaan hallitustyön käynnistymistä.

Pekonen on Antti Rinteen (sd.) hallituksen sosiaali- ja terveysministeri. Erityistehtävänä on uudistaa suomalaisten sosiaaliturva.

– Voimme parantaa pieniä eläkkeitä ja perusturvaa. Nyt ei olla leikkaamassa sosiaaliturvaa, Pekonen lupaa.

Kiuru vastaa sotesta ja Pekonen sotusta

Uudessa hallituksessa sote-uudistus on Krista Kiurun (sd.) vastuulla. Kiurun tehtävänimike hallituksessa on peruspalveluministeri. Sote-uudistuksen rakenteet ovat suureksi osaksi jo koossa: uudistus rakentuu 18 maakuntaan.

Uusi sote-reformi on edellisen hallituksen uudistusta pelkistetympi: laajaa valinnanvapautta ei ole, vaan uudistus tehdään julkisen terveydenhuollon varaan.

Aino-Kaisa Pekosen sosiaaliturva-uudistus on puolestaan suuri ja pitkä alkamassa oleva työ. Lähtökohta on linjattu, työ jatkuu seuraavallakin vaalikaudella ja mahdollisesti toisenlaisellakin hallituskokoonpanolla. Valmistelu on lähtökohdiltaan parlamentaarisesti komiteatyötä.

Sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja uudistustyö vie aikaa. Pekonen sanoo olevansa iloinen päästessään aloittamaan tämän työn.

– Tässä on tarkoitus yksinkertaistaa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Se järjestelmä on tunnetusti asiakkaalle mutkikas, ja monia etuisuuksia on viime aikoina kavennettu.

Lähihoitajasta ministeriksi

Aino-Kaisa Pekosen ministerikausi on kaksi vuotta. Vuoronvaihto on 2021, tuolloin tehtävään siirtyy vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

Pekonen on kolmannen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä Riihimäeltä. Pekonen tuntee sosiaaliturvan puutteet ja mutkikkuuden konkreettisesti aiemmasta ammatistaan. Hän on työskennellyt Riihimäellä lähihoitajana. Kunnallinen sosiaalitoimi ja perusturvatyö ovat tuttuja katutasolta eduskunnan komiteoihin.

Ministerin työhuoneeseen sosiaali- ja terveysministeriössä Pekonen ei ole ehtinyt vielä tutustustua.

Torstaiaamu alkoi presidentin esittelyssä ja ministerien virkavalalla. Pitkän nimityspäivän ohjelma on fiksattu tarkasti. Toiveena on kuitenkin, että ehkä illan korvassa ehtisi käydä kurkkaamassa uuuta työhuonetta sosiaali- ja terveysministeriössä.

Sosiaaliturvan lisäksi tärkeä teema on ollut kaiken aikaa pääradan kehittäminen. Hallitusneuvotteluihinkin Pekonen tuli usein lähijunalla Riihimäeltä Helsinkiin.