Harri Moisiota sanotaan analyysisedäksi, ja hän on nimityksestä mielissään – näin radiotoimittaja päätyi kommentoimaan parikymppisten toilailuja viettelysten saarella

Radio Rockin aamuohjelma on Harri Moision päätyö, mutta sen ohella hän on nyt kahden kauden ajan kommentoinut suositun tosi-tv-sarjan tapahtumia.

Kun perheen ainoalla lapsella ei ollut sisaruksia eikä välttämättä edes kaveria seurana, oli tekemistä pakko keksiä itse.

Niinpä tämä lapsi ryhtyi tarkkailemaan ihmisiä ympärillään.

Omassa päässään saattoi kehitellä mitä erilaisempia teorioita – vaikkapa naapurin sedästä.

Lopulta tarkkailusta tuli tapa, jota radiotoimittaja Harri Moisio harrastaa yhä tänäkin päivänä.

– En ymmärrä ihmisiä, jotka väittävät, ettei lentoasemalla ole tekemistä. Herran jumala! Sehän on kiehtovin ympäristö nähdä erilaisia ihmisiä ja arvuutella, mihinköhän kukin on menossa tai tulossa ja mistä syystä.

Moisio kertookin viihtyvänsä paremmin kaupungissa kuin maalla.

Hänen mukaansa maaseudulla maisemat ovat kyllä kohdillaan, mutta sieltä puuttuvat ihmiset, joita analysoida.

Entä lähipiiri, analysoiko Moisio heidänkin tekemisiään?

– Uskaltaako tunnustaa? Luulen ihmisten tietävän, että pohdin liiallisuuksiin asti asioita, jotka eivät minulle edes kuulu, hän sanoo ja naurahtaa.

Lapsuuden tavasta tuli työ

Vuosien harjoittelu ei ole mennyt hukkaan, sillä tällä hetkellä – ehkä hieman yllättäenkin – Moisiolle maksetaan siitä, että hän tarkkailee ja analysoi ihmisiä.

Moision päätyö on Radio Rockin aamuohjelman vetäminen, mutta sen ohella hän on nyt kahden kauden ajan kommentoinut Temptation Island Suomi -tv-sarjan tapahtumia.

Siis sen paljon puhutun realityn, jossa pariskunnat testaavat parisuhteidensa kestävyyttä Thaimaan auringon alla.

Parit erotetaan toisistaan kolmeksi viikoksi, ja tämän ajan he viettävät yhdessä sinkkumiesten tai -naisten kanssa.

Päivisin pariskunnat käyvät sinkkujen kanssa treffeillä ja iltaisin biletetään.

Alkoholinhuuruisissa bileissä tyypillisesti sattuu ja tapahtuu, mitä sitten juontaja Sami Kurosen vetämällä iltanuotiolla käydään läpi.

– Asetelma on jo itsessään niin koukuttava, että siinä on oma syntinen viehätyksensä, Moisio pohtii ohjelman suosiota.

Hän itse jäi tositelevisioon koukkuun vuosituhannen alussa.

Minua on aina kiinnostanut tosi-tv:ssä ihmiset, jotka saattaisivat olla omia naapureita. Harri Moisio

Tuolloin uusinta uutta oli kotimainen Suuri seikkailu, joka nosti koko kansan tietoisuuteen muun muassa hyvinvointiyrittäjä Jutta Virtasen eli nykyisen Larmin (myös entinen Gustafsberg).

– Posio vaikenee, mutta vain hetkeksi, Moisio fiilistelee vuosien takaista sarjaa.

Myöhemmin hän on seurannut ohjelmia Huutokauppakeisarista Big Brotheriin.

Ulkomaiset versiot eivät kuitenkaan ole uponneet, ja tähän Moisiolla on selkeät perustelut.

– Minua on aina kiinnostanut tosi-tv:ssä ihmiset, jotka saattaisivat olla omia naapureita.

Hölmöilynkin analysointi vaatii valmistautumista

Analyysisetä. Näin Moisiota oli nimitetty Jodelin keskustelussa. Eikä se miestä haittaa – päinvastoin.

– Pidän tätä nimitystä hyvänä palautteena työstäni, Moisio sanoo.

Miten ihmeessä 46-vuotias, rockmusiikkiin painottuvan radiokanavan toimittaja päätyy televisioon analysoimaan parikymppisten nuorten parisuhteita eli kolmen viikon hölmöilyä, kuten eräs osallistuja tekemisiään on kuvannut?

Moisiolla ei ole hajuakaan.

Hän vain sai sen kuuluisan yllättävän puhelun tuotantoyhtiöltä ja vastasi saman tien kyllä.

Temptation Islandissa, eli Temppareissa, Moision tehtävänä on ollut ruotia pariskuntien ja sinkkujen ottamuksia sarjan ekstrajaksoissa.

Ruodittavaa onkin riittänyt, sillä esimerkiksi juuri päättyneellä kaudella kolme pariskuntaa viidestä päätyi ohjelman seurauksena jatkamaan eri teitä.

Moision mukaan hän ei ole saanut analyysisetäroolistaan juuri ollenkaan törkypalautetta. Enemmän sitä tulee "radiohöpinöistä". Karoliina Simoinen / Yle

Moisio valmistautuu omaan rooliinsa katsomalla jaksot muistilehtiö kädessään. Hän kirjaa ylös tärkeimmät huomiot ja pohtii, miten asian voisi ruudussa ilmaista.

Lopputulos saa usein myös juontaja Kurosen pokan pettämään.

Tässä muutamia Moision tyylinäytteitä:

"Aion varastaa itselleni käyttöön tämän, kun Iiro totesi, että aiemminkin pettäminen on tuntunut pahalta, mutta nyt se tuntui ihan helvetin pahalta. Tämä on jotain turkulaista logiikkaa – olen varmaan ollut Turusta liian kauan pois, kun muhun ei ole tämä iskostunut."

"Mulla on ristiriitainen olo Juhosta: hän hölmöilee, vaikka hänhän yrittää tätä hölmöilyä vältellä, jopa kaikkein äänekkäimmin. Ja silti hän myös ajautuu kaikkein hölmöimpiin tilanteisiin, kuten on nähty. Siitä huolimatta siinä miehessä on jotain sympaattista."

"Jos jossain päin ensi kesänä pyörii Juuso-monologi, olen valmis maksamaan lähes tulkoon mitä tahansa nähdäkseni tai kuullakseni sen. Uusiin maailmoihin tutustuminen on hintansa väärti, maksoi mitä tahansa."

Vaikka Moisio toisinaan kommentoi osallistujien tekemisiä melko kovinkin sanoin, Moision mukaan kukaan ei ole jäänyt kantamaan hänelle kaunaa.

– Aina on iloisesti tervehditty, kun on nähty.

Onhan se absurdi tilanne, kun on seurannut ihmisten touhuja vain telkkarista ja sitten yhtäkkiä, kuukausien jälkeen tapaatkin ihmisen: hei, sähän oletkin oikeasti olemassa. Harri Moisio

Toisaalta ensikohtaaminen etenkin pariskuntien kanssa on voinut alkuun tuntua hämmentävältä.

– Onhan se absurdi tilanne, kun on seurannut ihmisten touhuja vain telkkarista ja sitten yhtäkkiä, kuukausien jälkeen tapaatkin ihmisen: hei, sähän oletkin oikeasti olemassa, Moisio kuvailee.

Ysärillä hurjinta telkkarissa oli Napakymppi

Ikänsä puolesta Moisio voisi olla ohjelmaan osallistuvien nuorten isä. Hän sanoo tiedostavansa asetelman, mutta törkypalautetta asiasta ei ole juuri tullut.

Itse hän ei olisi parikymppisenä voinut kuvitella osallistuvansa vastaavanlaiseen ohjelmaan. Varattuna Moisio olisi omien sanojensa mukaan ollut armottoman mustasukkainen.

– Sinkkuna taas olisi tullut ongelmia, jos kukaan ei olisi kiinnostunut minusta ja olisin ollut ensimmäinen, joka lähtee kotiin, hän arvelee.

Eikä 1990-luvun alussa, jolloin Moisio täytti kaksikymmentä vuotta, tällaisista formaateista ollut tietoakaan.

Hurjinta oli, kun herra X kysyi neiti A, B ja C:ltä, että kumman valitset, nakkimakkaran vai lenkkimakkaran? Harri Moisio

Silloin kansan kohauttamiseen riitti lauantai-illan Napakymppi.

– Hurjinta oli, kun herra X kysyi neiti A, B ja C:ltä, että kumman valitset, nakkimakkaran vai lenkkimakkaran? Että kun tuli yhtäkkiä tällainen hassu kaksimielisyys, Moisio selittää.

Hän nostaa toiseksi esimerkiksi ysäriklassikko Tuttu Juttu Show'n ja eläkeläisryhmät ohjelman katsomossa.

– Tämä oli se, mitä tuon ajan televisio kovimmillaan tarjosi. Ei Temptation Island olisi siihen ilmapiiriin sopinut.

Temptation Island ei olisi ollut parikymppisen Moision paikka. Hän kuvailee olleensa silloin vielä armottoman mustasukkainen parisuhteissaan, mikä ei ohjelmassa ole eduksi. Karoliina Simoinen / Yle

Temppareissa kamerat käyvät armotta, kun osallistujat juhlivat joka toinen ilta tuotantoyhtiön tarjoaman viinan voimin.

Vaikka katsojalle televisiossa nähdyt hetket saattavat aiheuttaa hämmennystä, osallistujat itse tuntuvat pitävän ohjelmaa jonkinlaisena merkintänä CV:ssä.

Monen osallistujan someprofiilista löytyy maininta ohjelmasta ja mille kaudelle on ottanut osaa. Perässä voi olla jopa sähköpostiosoite yhteydenottoja varten.

– Mitä olen oppinut mukana olleita ihmisiä tuntemaan, kukaan ei ole suoranaisesti osallistumista katunut. Moni on myös pyrkinyt käyttämään hetkellistä julkisuutta hyödyksi, jopa ansiokkaasti, Moisio toteaa.

Hän arvelee tämän olevan osoitus yhteiskunnan liberalisoitumisesta: jokin asia tai teko saatetaan nähdä syntisenä, mutta silti anteeksiannettavana.

– Jossain määrin se on myös osoitus siitä, että onpas joku uskaltanut olla rohkea.

Taloustieteen opiskelijasta Miss Suomi -tuomariksi

Vaikka moni on ihmetellyt Moision päätymistä Temppareiden analyysisedäksi, löytyy hänen työhistoriastaan myös muita vähintäänkin mielenkiintoisia pestejä.

Moisio on esimerkiksi tuomaroinut Miss Suomi -finaalia ja toiminut hääohjelman äänenä.

Viitisen vuotta sitten hän vastaili vakiopanelistina rakkauteen ja seksiin liittyviin kysymyksiin Rakkauden FAQ -nimisessä ohjelmassa.

Melkoinen urakehitys, jos ottaa huomioon, että alun perin Moisio opiskeli Turun yliopistossa taloustiedettä ja haaveili rahoitusalasta.

– Olen 26:nnen vuosikurssin opiskelija, hän toteaa ja sanoo yhä haaveilevansa paluusta koulunpenkille.

Moisio lukee toimitukseen tulevat naistenlehdet mielellään läpi. Karoliina Simoinen / Yle

Radioon Moisio päätyi naapurinsa kautta. Naapuri työskenteli aikoinaan Salon paikallisradion ohjelmapäällikkönä ja pyysi Moisiota käymään. Sille tielle hän sitten jäi.

Radio Rockilla Moisio on työskennellyt kanavan alkuajoista lähtien eli vuodesta 2007 asti.

Lopulta ei olekaan enää yllätys, kun käy ilmi, että Moisio lukee mielellään naistenlehtiä – tietenkin Seiskan lisäksi.

– Toki lehdet tulevat meille töihin, mutta kyllä niissä on mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja. Luen myös julkkisjuorut ja kuka on ollut missäkin kokkareilla, Moisio kertoo.

Ihmisten analysointiinkin naistenlehdistä saa apua.

Moisio kehuu, että on onnistunut ennustamaan puolituttujen, mutta myös julkisuudesta tunnettujen henkilöiden eroja tai suhteenpoikasia.

– Usein minua ei ole ensin uskottu, mutta ennen kuin vuodenaikakaan on ehtinyt vaihtua, on jouduttu jo tunnustamaan, että olin oikeassa.

Analyysisetä on totta.