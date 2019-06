Kelpaisiko brexit-mies Michel Barnier kompromissiksi EU:n huippuvirkaan? – Suomessa vieraileva eurooppalaissielu pitää värikkäistä Excel-taulukoista

Michel Barnier seisoo tullirakennuksessa Suomen ja Venäjän raja-asemalla Vaalimaalla ja tarkkailee, kun tullivirkailija käy läpi Venäjän ja Suomen rajaa ylittävän miehen dokumentteja.

EU:n brexit-pääneuvottelijaa kiinnostaa, millaisia tarkastuksia EU:n ulkorajoilla tehdään. Mikäli Britannian EU-ero toteutuu, niitä aletaan toteuttaa myös saarivaltakunnan rajoilla.

– Täällä näkee hyvin, kuinka suuren kolmannen maan kanssa voi olla paljon kanssakäymistä, mutta samalla tarkastukset tehdään kunnolla, Barnier kehuu Suomen rajavalvontaa Ylelle.

Ranskalaisen Barnier'n nimi on noussut esille veikkailuissa Jean-Claude Junckerin seuraajaksi tulevana EU-komission puheenjohtajana.

Politico-verkkolehti julkaisi spekulaatioista toukokuussa laajan artikkelin (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan Barnier ei ole itse virallisesti ilmoittautunut ehdokkaaksi. Hän on kuitenkin matkustellut ympäri Eurooppaa tapaamassa EU-maiden johtajia, joiden päätösvallassa nimitys huippupestiin on. Matkat ovat olleet EU-komission maksamia ja ainakin muodollisesti osa Barnier'n brexit-velvollisuuksia.

"May tehnyt paljon Britannian eteen"

Vahvistusta sille, pitävätkö arviot ehdokkuudesta paikkansa, ei Ylekään torstaina saanut.

– Minä keskityn nyt työhöni brexitin parissa enkä muuta kommentoi, Barnier tokaisi.

Britannian pääministerin tehtävät päättävää Theresa Mayta ja hänen poliittista rohkeuttaan Barnier sanoi arvostavansa suuresti.

– Hän on tehnyt paljon Britannian etujen puolustamiseksi, Barnier sanoi.

Heinäkuun lopussa aloittavan uuden pääministerin kanssa Barnier sanoi voivansa neuvotella, jos tällä on Mayn ajatuksia kunnianhimoisemmat tavoitteet.

Värilliset Excel-taulukot suosikkityökalu

Millaisen komission puheenjohtajan unioni sitten Barnier'sta saisi?

Brexit-neuvottelijan lähipiiriläinen kuvailee häntä uskolliseksi ja kunnianhimoiseksi, joskin melko harmaaksi poliitikoksi. Hän ei ole mediaystävällinen, räiskyvä värikkäiden kielikuvien käyttäjä.

Luonteeltaan Barnier on pikemminkin järjestelmällinen mies, joka pitää värillisistä Excel-taulukoista, kertoo ranskalaislehti Ouest-France (siirryt toiseen palveluun).

Barnier tunnetaan myös vannoutuneena Euroopan ystävänä, mikä on Ranskassa harvinaista. Twitter-profiilissaan hän kuvailee itseään "patriootiksi ja eurooppalaiseksi".

Michel Barnier tutustui keskiviikkona Vaalimaan raja-aseman toimintaan Virolahdella. Ghadi Boustani / Yle

Myös Politicon haastattelema Ranskan presidentinkanslian neuvonantaja kuvailee eurooppalaisuutta Barnier'n eduksi.

– Hänen etunsa on se, että hän on enemmän eurooppalainen kuin ranskalainen. Hänestä on tullut eurooppalainen persoona, neuvonantaja sanoo Politicolle.

Ouest-Francen haastatteleman EU-virkamiehen mukaan Barnier'lla on kyky saada saman neuvottelypöydän ääreen ihmisiä, jotka eivät puhu toisilleen. Toisaalta hän on myös raudanluja neuvottelija, joka asetti brexit-neuvotteluissa tiukat rajat Britannialle annettaville myönnytyksille.

Kaksi kertaa komissaarina

68-vuotias Barnier on kotoisin Itä-Ranskan Savoijista Grenoblen kupeesta. Hän on työskennellyt kaksi kertaa Ranskan EU-komissaarina: yhden kauden sisämarkkinoista vastaavana ja toisen aluepolitiikan komissaarina.

Lisäksi Barnier on toiminut neljä kertaa ministerinä Ranskassa, muun muassa ulko- ja eurooppaministerinä. Loppututkinto hänellä on Pariisin kauppakorkeakoulusta.

Vuosina 2010–14 Barnier vastasi Euroopan pankkijärjestelmän uudistamisesta. Libération-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) hän jaksaa muistuttaa, kuinka sai briteiltä hyväksynnän lähes kaikille pankkiunioniin liittyville sopimuksille.

EU-komission puheenjohtajaksi Barnier pyrki jo vuonna 2014, jolloin hän hävisi kisan Junckerille.

Politicon mukaan Barnier asemoi itseään kompromissiehdokkaaksi, jolla on hyvät suhteet EU-maiden johtajiin läpi puoluekentän. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin on spekuloitu olevan valmis (siirryt toiseen palveluun) tukemaan maanmiestään, vaikka he eivät edustakaan samaa puoluetta. Barnier on ollut europarlamentin Euroopan kansanpuolueen EPP:n varapuheenjohtaja.

Jos saksalainen EPP:n kärkiehdokas Manfred Weber ei kelpaa kaikille jäsenmaille ja europarlamentin puolueille komission kärkeen, brexit-prosessissa mainetta niittänyt Barnier voi hyvinkin olla vahvoilla huipputehtävään.

