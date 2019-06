Myytiinkö sähköpyöräkaupassa eioota? Näin sähköistät nykyisen pyöräsi

Sähköpyörien kysynnän nopea kasvu on yllättänyt käytännössä koko toimitusketjun. Esimerkiksi Intersporteissa sähköpyörien myynti on kolminkertaistunut viime alkukesään verrattuna.

– Jopa kolmasosa myydyistä pyöristä on nyt sähköisiä, sanoo Intersport-ketjun valikoimapäällikkö Jukka Pinola.

Kysynnän raju kasvu on tarkoittanut myös sitä, että monet mallit ja koot on myyty loppuun. Jos haluaa vaikkapa sähköistetyn Jopon, on sellaista tällä hetkellä erittäin vaikea saada.

– Eikä sähköjopo ole edes suosituin sähköpyörämme. Myydyin segmenttimme on 2000-2500 hintaluokka, josta Jopo on kaukana, sanoo Helkama Velox Oy:n toimitusjohtaja Tero Valtonen.

Valtosen mukaan Helkaman sähköpyörien myynti kaksinkertaistui kesälle 2017-2018, ja tälle kesälle kasvu näyttäisi olevan vielä suurempaa.

– Kaikki menee minkä saamme tehtaalta ulos. Pyöräala ei ole viimeiseen sataan vuoteen muuttunut niin paljon kuin nyt.

Hyvän pyörän voi muuttaa sähkölle

Jos sopivaa sähköpyörää ei löydy kaupasta, lähes kaikki uudemmat polkupyörät voi sähköistää. Vanhoissa pyörissä keskiötyyppi saattaa olla sellainen, että keskimoottoria ei saa asennettua, mutta muuten pyörän muuttaminen sähkölle luultavasti onnistuu.

– Jonkin verran ihmiset haluavat jälkisähköistää pyöriä, joissa on hyvä heille sopiva runko, sanoo Jani Kainulainen pyöräliike Huoltopilotista Jyväskylästä.

Kainulaisen mukaan laadukas sähköpyörä maksaa parista tuhannesta eurosta ylöspäin. Jälkisähköistyksellä säästää ainakin viitisensataa euroa.

Tee se itse?

Pyörien sähköistyspaketteja voi tilata nettikaupoista, ja asennuksen voi tehdä myös itse. Erityisesti etumoottorin asentaminen on verraten yksinkertaista.

– Mutta 80 prosentille sanoisin, että älä tee itse, Kainulainen sanoo.

Etumoottoreista osa lähtee heti vetämään suurella teholla. Se tarkoittaa nykäystä, joka rasittaa paitsi moottoria, myös etuhaarukkaa ja laakereita.

– Pahimmillaan se voi rikkoa etuhaarukan korvakkeet. Sitten saadaankin leukaan vähän jälkeä, sanoo Kainulainen.

Erityisesti vanhaan, teräksiseen etuhaarukkaan kannattaa sähkömoottori jättää asentamatta. Rasitus käy sellaiselle liian suureksi.

Keskimoottorin asentaminen taas vaatii erityistyökaluja, joilla vanhan keskiön saa ulos paikaltaan.

Moottori eteen, keskelle tai taakse

Jos nyt kuitenkin on selvitetty, että pyörän runko on sähköistykselle sopiva, seuraava vaihe on valita sopiva moottorityyppi. Sähköpyöriä on etu-, taka-, ja keskimoottorisia.

Etumoottori on pyörän etunavassa, ja tekee siis pyörästä etuvetoisen. Takamoottori sijaitsee vastaavasti takanavassa, ja keskimoottori toimii keskiön kautta kuten polkimetkin.

Etumoottori on edullisin ja helpoin asentaa, keskimoottori kenties mukavin ja rungon kannalta turvallisin.

– Asennustyö on ammattilaiselle tunnin homma, jos yllätyksiä ei tule. Mutta niitä tulee jälkisähköistyksissä aina, joskus useampiakin samaan pyörään, sanoo Kainulainen.

Suurimmat erot sähköistyspaketeissa löytyvät akuista. Akku on myös tärkein, ratkaisevin ja kallein yksittäinen osa sähköistyssarjaa. Halpoja sarjoja saa parilla satasella, mutta jos haluaa halvan ja hyvän, pitää ostaa molemmat.