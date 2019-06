"Jumala minua varjelkoon" – Demokraattien valtaannousu kongressissa nosti Yhdysvalloissa pintaan väittelyn Jumalasta ja valtiosta

Yhdysvalloissa republikaanit syyttävät kongressin demokraatteja siitä, että he ovat valtaannousunsa jälkeen yrittäneet juuria viittaukset Jumalaan pois virallisista yhteyksistä.

Esimerkkinä republikaanit pitävät muutoksia valaan, joka vaaditaan edustajainhuoneen komiteoiden kuulemilta todistajilta, kertoo muun muassa The New York Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Perinteisesti vala on päättynyt sanoihin "Jumala minua varjelkoon".

Käytäntö on kuitenkin muuttunut sen jälkeen, kun demokraatit saivat kongressin edustajainhuoneeseen enemmistön viime syksyn vaaleissa. Useissa komiteoissa todistajan ei ole enää tarvinnut mainita Jumalaa.

Jo tammikuussa konservatiivinen uutiskanava Fox paljasti (siirryt toiseen palveluun), että luonnonvararesursseista vastaava komitea oli aikeissa muuttaa valaa niin, että viittaus Jumalaan korvattaisiin viittauksella lakiin. Komitea kuitenkin peräytyi aikeestaan (siirryt toiseen palveluun).

Siitä huolimatta komiteoiden puheenjohtajina toimivat demokraatit ovat edelleen jättäneet Jumala-sanan pois esimerkiksi oikeus-, luonnonvara- sekä energia- ja kauppakomiteoiden todistajilta vaadituista valoista, kertovat eri konservatiiviset tiedotusvälineet.

"Republikaanit käyttävät Jumalaa hyväkseen"

Edustajainhuoneen perustuslaki- ja kansalaisoikeuskomitean johtaja, demokraatti Steve Cohen katsoo, että Jumala kuuluu uskonnollisiin instituutioihin, mutta ei kongressiin. Hän syyttää republikaaneja Jumalan käyttämisestä hyväkseen.

Republikaaniedustaja Mike Johnson sen sijaan katsoo, että fraasilla pyritään ilmisemaan totuuden merkityksellisyyttä nykyhetkeä laajemmassa kontekstissa, jossa joku seuraa tekemisiämme ja on lopulta tuomarimme.

Pakollisen Jumala-viittauksen poistamista ovat vaatineet muun muassa useat järjestöt (siirryt toiseen palveluun) eri vakaumuksia edustavien tasa-arvoisuuden nimissä.

Liittovaltion virkamiehiltä, ministereiltä tai kongressin jäseniltä uskonnollista valaa ei vaadita (siirryt toiseen palveluun), vaikka esimerkiksi kongressissa virkavakuutus on ollut tapana antaa käsi Raamatulla.

Donald Trump päätti presidentin virkavalansa sanoihin "Jumala minua varjelkoon". Justin Lane / EPA-EFE

Myöskään Yhdysvaltain arvovaltaisimmassa virkavalassa, presidentin virkavalassa (siirryt toiseen palveluun) ei ole viittausta Jumalaan. Fraasin "Jumala minua varjelkoon" voi kuitenkin lisätä halutessaan loppuun. Näin teki esimerkiksi (siirryt toiseen palveluun) nykyinen presidentti Donald Trump.

Suomessa tuomioistuinten todistajavalassa (siirryt toiseen palveluun) vakuutetaan kunnian ja omantunnon kautta, että kerrottu on totta. Korkeisiin virkoihin nimitettävä voi valita, antaako hän virkavalan vai -vakuutuksen (siirryt toiseen palveluun). Jäljemmässä Jumalaa ei mainita. Presidentti (siirryt toiseen palveluun) antaa virkavakuutuksen.

Yhdysvaltain motto voi loukata

Keskustelu kristillistä alkuperää olevien fraasien käytöstä pulpahtelee Yhdysvalloissa esiin aika ajoin. Viime vuonna tuuli puhalsi toisesta suunnasta.

Useat osavaltiot ovat hyväksyneet (siirryt toiseen palveluun) viime vuodesta lähtien lain, joka sallii laittaa julkisille paikoille, esimerkiksi kouluihin, esille kansallisen moton "Jumalaan me luotamme". Jotkut osavaltiot jopa velvoittavat siihen. Mississippin osavaltio on lisännyt moton myös rekisterikilpiinsä (siirryt toiseen palveluun).

Republikaanit ovat perustelleet moton käyttöönottoa Jumalan ja kansakunnan kunnioittamisella. Useat demokraatit ovat puolestaan vaatineet uskonnon pitämistä yksityisasiana ja väittäneet moton antavan väärän viestin muiden kuin kristillisen vakaumuksen kannattajille.

"In God We Trust" -motto löytyy myös Yhdysvaltain dollarin seteleistä. Moton poistoa seteleistä on yritetty oikeusteitsekin, mutta tuomioistuimet ovat hylänneet valitukset. (siirryt toiseen palveluun)

Motto "Jumlaan me luotamme" (In God We Trust) on painettu myös yhdysvaltalaisiin seteleihin. EPA

"Jumalaan me luotamme"-moton nostaminen esille voi olla seurausta konservatiivisuuden vahvistumisesta presidentti Donald Trumpin valtaannousun myötä, sanoo muun muassa kirkon ja valtion erillisyyttä ajava Americans United for Separation of Church and State. (siirryt toiseen palveluun)

Järjestön edustaja Rob Boston arvioi Forbes-lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että Trumpin presidenttiys rohkaisi konservatiivisia aktivisteja.