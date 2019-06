Sairaanhoitaja murhasi 85 potilasta Saksassa – yksi historian pahimmista sarjamurhaajista

Elinkautiseen vankeuteen tuomittu Niels Högel on pahoitellut tekojaan.

Sairaanhoitajana työskennellyt saksalaismies on tuomittu 85 murhasta elinkautiseen vankeuteen Luoteis-Saksan Oldenburgissa.

Oikeusistuin totesi Niels Högelin ruiskuttaneen potilaisiin tappavaa lääkettä ja aiheuttaneen siten sydänpysähdyksen. Tämän jälkeen Högel on yrittänyt elvyttää potilaita. Högel on aiemmin kertonut saaneensa nautintoa onnistuessaan elvyttämään potilaan.

Murhasarja alkoi vuonna 2000 ja jatkui aina vuoteen 2005 asti. Niels Högel pahoitteli tekojaan oikeudenkäynnin päätteeksi.

42-vuotias Högel on pahin sarjamurhaaja Saksan sodanjälkeisessä historiassa ja yksi maailman kautta aikain eniten ihmisiä murhanneista sarjamurhaajista. Saksan poliisi epäilee, että Högelin todellinen uhriluku saattaa olla jopa yli 200, mutta todisteet eivät riittäneet näin korkean uhrimäärän todistamiseen. Tutkimuksia vaikeutti muun muassa se, että useat epäillyt uhrit oli polttohaudattu.

Sarjamurhaajien uhrimäärien vertailua vaikeuttaa se, että osa heistä on tunnustanut huomattavasti enemmän uhreja kuin mitä oikeudenkäynneissä on todettu. Tiettävästi eniten oikeudessa todettuja murhia tunnollaan on kolumbialaisella Luis Alfredo Garavitolla, joka vuonna 2000 tuomittiin 138 pojan murhaamisesta.

