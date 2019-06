Käräjäoikeus: Aku Hirviniemi ei syyllistynyt kahden tytön seksuaaliseen ahdisteluun

Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi näyttelijä Aku Hirviniemeä koskevat syytteet kahden tapahtumahetkellä 17-vuotiaan tytön seksuaalisesta ahdistelusta.

Syyttäjän mukaan humalainen Hirviniemi tapasi tytöt yöllä kadulla, kutsui heidät kotiinsa ja ahdisteli heitä siellä muun muassa koskettelemalla paidan alta ja takapuolesta.

Syytteiden mukaan tilanne oli molemmille tytöille ahdistava. Heistä toinen soitti tilanteen jälkeen hätäpuhelun kadulta, ja paikalle saapui poliisipartio.

Kyseisen yön tapahtumat sattuivat Riihimäellä 30. kesäkuuta 2018.

Syyttäjä vaati Hirviniemelle vähintään 50 päiväsakon rangaistusta. Yle ei tavoittanut syyttäjää kommentoimaan tuomiota perjantaina iltapäivällä.

Oikeus: Asianomistajat reagoivat keskimääräisihmistä herkemmin

Tuomiossa todetaan, että Hirviniemi kyllä kosketteli tyttöjä eri tavoin, muun muassa paidan alta alaselästä ja takapuolesta. Teot eivät kuitenkaan olleet omiaan loukkaamaan asianomistajien seksuaalista itsemääräämisoikeutta, eivätkä ne oikeuden mukaan täytä seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistöä.

Tuomion mukaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta arvioitaessa lähtökohtana on niin sanottu keskimääräisihmisen reagointitapa. Asiassa arvioitiin sitä, joutuivatko asianomistajat tekijän seksuaalisesti olennaiseen toimintaan vastoin tahtoaan.

Toinen tytöistä kertoi Hirviniemen loukanneen hänen fyysistä koskemattomuuttaan ja seksuaalista itsemäärämisoikeuttaan. Käräjäoikeudessa hän kuitenkin arvioi ehkä ylireagoineensa. Toinen asianomistaja taas ei osannut ottaa kysymykseen kantaa.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden mukaan tyttöjen kertomusten perusteella on ilmeistä, että he ovat ainakin jossain määrin reagoineet näyttelijän käytökseen keskimääräistä ihmistä herkemmin ja voimakkaammin.

Hirviniemi kiistänyt syytteet alusta asti

Hirviniemi kommentoi tuomiota Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) tänään perjantaina.

– Käräjäoikeus on antanut asiassani tänään tuomion, jossa kaikki syytteet on hylätty ja olen erittäin tyytyväinen, että tämän asian käsittely käräjäoikeudessa on nyt saatettu päätökseensä. Olen myös siinä käsityksessä, että asianomistajat ovat tyytyväisiä siitä, että tämän asian käsittely päättyi, Hirviniemi kirjoitti.

Hirviniemi kertoi syytteistä Facebookissa ensimmäisen kerran jo marraskuussa (siirryt toiseen palveluun) ja on kiistänyt ne alusta asti.

Valtio korvaa Hirviniemelle oikeudenkäyntikuluja noin 7 500 euroa.

Oikeudenkäynti suurelta osin salainen

Käräjäoikeus päätti istunnossaan 17. toukokuuta, että oikeudenkäynti on suurelta osin salainen. Kahden asianomistajan ja heidän huoltajiensa henkilöllisyydet pidetään salassa yksityisyyden turvaamiseksi.

Rikoslain mukaan seksuaalisesta ahdistelusta voidaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Seksuaaliseksi ahdisteluksi katsotaan tahallinen koskettelu, joka on omiaan loukkaamaan toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Oikeus käsitteli asiaa laajennetussa kahden tuomarin kokoonpanossa. Tavallisesti tällaisissa jutuissa riittää yksi tuomari. Oikeus antoi asiasta niin sanotun kansliatuomion.

Tuomio ei ole lainvoimainen.