RUK:n koulutus mullistuu – paukkupatruunat vaihtuvat simulaattoreihin: "Vastaa täysin sodan kuvaa"

Puolustusvoimien reserviupseerikoulutus on kokemassa suurimman muutoksen pitkään aikaan. Parhaillaan Haminan reserviupseerikoulussa testataan uusia koulutustapoja, mutta jo nyt on varmaa, vuoden 2020 keväällä Reserviupseerikoulussa moni asia opetellaan eri tavalla kuin ennen.

Selvä muutos on, että kurssin kesto pitenee. Nykyisin reserviupseerikurssi kestää 14 viikkoa, jatkossa kesto on 16 viikkoa.

Toinen konkreettinen muutos on, että nykyaikainen tietotekniikka tulee voimalla osaksi koulutusta.

– Käytännössä tuodaan digitalisaatio, verkkoympäristöt ja simulointi osaksi koulutusta, kertoo Haminan reserviupseerikurssin johtaja, everstiluutnantti Timo Hänninen.

Simulaattorit vahvasti mukaan koulutukseen

Monelle armeijan käyneelle ovat tuttuja paukkupatruunat tai se, kun laukauksen kohdalla piti huutaa: "laukaus, laukaus, laukaus". Tämä aika alkaa olla mennyttä.

– Nyt kaikki tapahtuu simulaattoriharjoituksella, joka vastaa täysin sodan kuvaa, kertoo everstiluutnantti Timo Hänninen.

Reserviupseerikouluun onkin tulossa lukuisia erilaisia simulaattoreita uudistuvaa koulutusta varten. Vielä tänä vuonna koulu saa ampumasimulaattorit, joilla voidaan tehdä ampumakoulutus.

Haminassa järjestetään vuodessa kaksi reserviupseerikurssia, joissa molemmissa on keskimäärin 600 varusmiestä. Petri Lassheikki / Yle

Aitoa sodankäyntiä oppilaat pääsevät harjoittelemaan virtuaalisessa koulutusympäristössä.

– Siinä voi täysin digitaalisessa ympäristössä harjoitella taisteluoperaatioita, esimerkiksi hyökkäystä ja puolustusta.

Simulaattoreita tulee myös maasto-olosuhteisiin, joissa otetaan käyttöön taistelusimulaattorit. Laserin avulla ne kertovat esimerkiksi, miten hyvin laukaus kohteeseen osui.

Painopiste metsässä

Simulaattorit auttavat erityisesti perusasioiden oppimisessa, koska opeteltava asia voidaan niillä tehdä helposti ja nopeasti monta kertaa. Samalla säästyy everstiluutnantti Timo Hännisen mukaan sekä ympäristöä, aikaa että rahaa.

Hänninen kuitenkin korostaa, että simulaattorit eivät voi korvata kaikkea.

– Kun ase jäätyy poskeen kiinni, tai on kylmä, nälkä tai pelko. Niitä on vaikea simuloida. Siksi on tärkeätä harjoitella maastossa sodan ajan kitkaista tilannetta.

Hännisen mukaan koulutuksessa keskeistä on edelleen harjoittelu kentällä maastopuku päällä taisteluvarustuksessa ja oma asejärjestelmä mukana.

Haminassa reserviupseerikurssin johtaja, everstiluutnantti Timo Hänninen kertoo, että uusi koulutusjärjestelmä tulee voimaan keväällä 2020. Antro Valo / Yle

Varusmiehet erilaisia

Reserviupseerikoulu kouluttaa sodan ajan joukkueenjohtajia, joiden pitää hallita kerralla isoja joukkoja ja saada sotilaiden motivaatio korkeaksi. Reserviupseerikurssin johtaja, everstiluutnantti Timo Hänninen haluaa, että arvo- ja asennepohjainen johtaminen nousevat keskeisiksi alueiksi reserviupseerikoulutuksessa.

– Upseerioppilaat joutuvat pohtimaan reserviupseerien arvoja ja keskeisiä kysymyksiä. He myös miettivät sotilaan ja johtajan etiikkaa, koska johtaja joutuu tekemään päätöksen.

Mutta samalla kun tekniikka kehittyy, on myös uusien varusmiesten lähtötaso muuttunut.

Varusmiehet ovat Puolustusvoimienkin kokemuksen mukaan entistä huonokuntoisempia, eivätkä välttämättä osaa käytännön asioita, kuten vaikka kalan perkaamista.

– Mutta toisaalta on tullut uusia osaamisalueita. Nuoret ovat nykyään sosiaalisempia, kielitaito on parempi ja he ovat valmiita uusiin opetusmenetelmiin.

Timo Hänninen muistuttaa, että nykyajan nuoret miehet ja naiset osaavat ja ovat tottuneita käyttämään erilaisia tietoteknisiä laitteita ja he odottavat, että Puolustusvoimatkin osaavat niitä laitteita hyödyntää.

RUK:n kurssijuhlien tanssijaiset järjestetään jatkossakin. Tämä kuva on vuodelta 2015. RUK

Jotain olennaista jää

Haminassa on vuodessa kaksi reserviupseerikurssia. Keskimäärin yhdellä kurssilla on 600 varusmiestä. RUK:n suosio ei ole viime vuosina lainkaan vähentynyt, vaan halukkaita on edelleen runsaasti.

– Meillä ei ole rekrytointiongelmaa ja olemme kiitollisia, että oppilailla ei ole motivaatio-ongelmaa. Kyllä tämä on monelle sellainen asevelvollisuuden kaikkien unelmien täyttymys, sanoo reserviupseerikurssin johtaja, everstiluutnantti Timo Hänninen.

Upseerioppilaiden motivaatio näkyy myös varusmiehille tehdyissä loppukyselyissä, sillä varuskunnissa varusmiehet ovat antaneet upseerikokelaille hyvät arvosanat.

– Upseerikokelaiden arvostus on todella iso ja heitä arvostetaan tuolla kentällä.

Vaikka koulutus Haminassa uudistuu, kaikki ei kuitenkaan muutu. Jatkossakin kurssiohjelmaan kuuluvat monille tutut Kirkkojärven marssi ja iso kurssijuhla.

– Tänä vuonna joukkueet juoksevat kilpaa 25,4 kilometriä täydessä taisteluvarustuksessa. Kurssijuhla taas on institutionaalinen tilaisuus, jolla on iso arvo yhteishengen luomisessa, kertoo reserviupseerikurssin johtaja, everstiluutnantti Timo Hänninen.