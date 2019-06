Curly girl on petollinen nainen – hiusten kihartuminen vapauttaa, mutta samalla siitä voi tulla ongelma

Mariia Kotila on noudattanut curly girl -menetelmää nelisen kuukautta.

Mariia Kotila on noudattanut curly girl -menetelmää nelisen kuukautta. Juulia Tillaeus / Yle

Mariia Kotila katselee itseään tyytyväisenä peilistä. Tummanruskeat, luonnonkiharat hiukset kehystävät hänen kasvojaan kauniisti. Peilinkulmaan on kirjoitettu huulipunalla kannustava teksti: Olet upea.

Aina Kotila ei ole ollut peilikuvaansa yhtä tyytyväinen.

Mariia Kotilan hämmennys oli suuri, kun aiemmin suorat hiukset alkoivat kihartua kymmenisen vuotta sitten. Suoriin hiuksiin tottunut nainen enää osannut hoitaa kutrejaan.

– Kun hius muuttui täysin erilaiseksi, putosin kärryiltä, että mitä niille kuuluu tehdä. Tein koko ajan vääriä asioita. Hiukset olivat pörröiset ja väärillä aineilla pilatut, kertoo Kotila.

''Tässä kuvassa näkyy se tunnelma, joka minulla ennen oli: Hohhoijaa, että sellainen tukka. Se oli sellainen pörröpehko'', sanoo Mariia Kotila. Juulia Tillaeus / Yle

''Yllätyin, että onko minulla näin kiharat hiukset''

Alkuvuodesta Kotila innostui luonnonkiharille ja taipuisille hiuksille tarkoitetusta curly girl -hiustenhoitomenetelmästä. Siinä hiuksia pyritään hoitamaan mahdollisimman hellävaraisesti, ja muun muassa silikoneja, sulfaatteja ja kuivattavia alkoholeja sisältävät hiustenhoitotuotteet jätetään kokonaan pois. Avainasemassa on hiusten kosteutus, ja hiuksia esimerkiksi pestään hoitoaineella sampoon sijaan.

Parin viikon painiskelun jälkeen tuloksia alkoi näkyä. Aiemmin pörröiset hiukset muuttuivat hyvinhoidetun ja terveen näköisiksi – ja entistä kiharammiksi.

– Yllätyin, että onko minulla näin kiharat hiukset. Ennen metodin aloittamista hiukset olivat minulle riippakivi ja pakollinen paha. Nyt minulla on niihin todella erilainen suhde.

Nykyään Mariia Kotila on tyytyväinen hiuksiinsa. Juulia Tillaeus / Yle

Kotila jakaa hiustenhoitovinkkejä moderoimassaan Curly Girl Suomi -Facebook-ryhmässä, jossa oli vielä nelisen kuukautta sitten 2 500 jäsentä. Nyt innostuneita on jo yli 74 000, ja uusia liittymispyyntöjä tulee päivittäin satoja.

Kotila uskoo, että suosion taustalla on metodin tarjoama mahdollisuus vapautua ulkonäköpaineista.

– Moni nainen piilottaa oman identiteettinsä suoristettujen hiusten alle. Sen kulissin ylläpitäminen vaatii tosi paljon työtä.

Kehonkuvaan ja syömishäiriöihin erikoistunut psykoterapeutti ja psykologi Monica Ålgars tunnistaa ilmiön.

– Yhdysvalloissa on jo useita vuosia pohdittu suorien hiusten normia. Ihmiset saattavat käyttää paljonkin aikaa, vaivaa ja rahaa siihen, että yrittävät suoristaa kiharia hiuksia, sanoo Ålgars.

Monica Ålgars pitää omien hiusten hyväksymistä positiivisena asiana – jos villitys ei mene yli.

– On hyvä asia, että hyväksyy omat luonnonkiharat hiuksensa ja itsensä sellaisena kuin on. Muttajos siitä tulee uusi normi, että hiusten pitää näyttää taas tietynlaiselta, voi se asettaa uusia paineita, toteaa Ålgars.

''Koukkuun jää ja pahasti''

Mariia Kotila pursottaa hoitoainetta kämmenilleen ja alkaa hieroa sitä kosteaan tukkaansa. Toisin kuin moni on tottunut, Kotila levittää hoitoainetta myös hiusten tyveen ja päänahkaansa.

Curly girl -slangilla toimenpiteen nimi on co-wash, eli hoitoainepesu. Sen tarkoitus on kosteuttaa hiuksia.

– Hoitoaineessa ei ole samalla tavalla peseviä ainesosia kuin shampoossa, joten se pitää hieroa kunnolla hiuksiin ja päänahkaan, Kotila selittää pesun lomassa.

Mariia Kotila pesee hiuksensa aina pää alaspäin, vaikka kukaan ei kuvaisikaan. Juulia Tillaeus / Yle

Kotila huuhtelee hoitoaineet pois, ja levittää sitä uudelleen hiusten pituuksiin. Toisen huuhtelun jälkeen on omatekoisen pellavansiemengeelin vuoro. Sen tarkoitus on suojata kiharoita niiden kuivuessa. Lopuksi hän käärii vielä t-paidan kutriensa suojaksi, jotta ne kuivuisivat omaan muotoonsa. Curly girl -piireissä tapaa kutsutaan ploppaamiseksi.

Hetken kuluttua Kotila ottaa paidan pois päästään. Alta paljastuvat hyvin muodostuneet kiharat.

– Kaikki pyrkivät siihen, että tukka näyttäisi juuri tältä, kun ploppipaidan ottaa pois. Jos hius on huonossa kunnossa, se sojottaa joka puolelle.

Mariia Kotilan hiukset muuttuivat luonnonkihariksi kymmenisen vuotta sitten. Juulia Tillaeus / Yle

Mariia Kotilan mukaan menetelmään jää koukkuun.

– Jos on tottunut koko ikänsä suoristamaan hiuksensa tai tekemään niille jotain käsittelyjä, ja sitten sieltä paljastuukin upeat laineet tai kiharat. Sen jälkeen kyllä jää koukkuun ja pahasti, naurahtaa Kotila.

Voiko villitys mennä yli?

Osa menetelmää noudattavista kokee huonoa omatuntoa esimerkiksi siitä, jos sortuu pesemään hiuksensa metodiin sopimattomalla shampoolla. Facebook-ryhmässä puhutaan ''repsahduksista''.

– Yleisellä tasolla on ongelmallista, jos ulkonäkö alkaa saada liian ison painoarvon omasta identiteetistä tai alkaa tuntua, että omanarvontunne on voimakkaasti sidottu kehoon ja ulkonäköön. Hyvinvoinnin kannalta ei ole hyvä, jos ulkonäkö on ylikorostuneessa roolissa, toteaa psykoterapeutti ja psykologi Monica Ålgars.

Jos huomaa, että tarkastelee itseään paljon ulkoapäin, voi yrittää muuttaa perspektiiviä. Monica Ålgars

Koukkuun voi jäädä mihin kauneustrendiin tahansa – vaikka ripsenpidennyksiin ja täyteainehoitoihin.

– Elämme yhteiskunnassa, jossa on kuvia kaikkialla, ja ulkonäköä ehkä arvostellaan ja tuodaan esille yhä korostuneemmin. Se voi olla yksi iso osa identiteetissä ja itsetunnossa, sanoo Ålgars.

Ålgars huomauttaa, että myös kaupat ovat huomanneet curly girl -menetelmän suosion ja siihen soveltuvia tuotteita markkinoidaan näkyvästi.

– Uusia kaupallisia trendejä syntyy helposti. Ne asettavat omat paineensa. Joku voi ajatella, että pitää ostaa tietyt tuotteet ihanteen saavuttamiseksi.

Moni menetelmään hurahtanut hankkiikin melkoisen purkkiarsenaalin kiharat saadakseen. Hiusten hoitoon voidaan käyttää huomattavan paljon aikaa.

– Vaikuttaa siltä, että menetelmä on vähän tasapainottelua hiusten luonnollisen tilan hyväksymisen ja ison työn tekemisen välillä, toteaa Monica Ålgars.

Jos ulkonäkö näyttelee liian isoa roolia omassa identiteetissä, Ålgars neuvoo keskittymään muihin asioihin itsessä.

– Jos huomaa, että tarkastelee itseään paljon ulkoapäin, voi yrittää muuttaa perspektiiviä. Ulkonäön sijaan voisi keskittyä siihen, miltä tuntuu olla minä minun kehossani. Mihin oma keho pystyy, mikä tuntuu hyvältä ja miten voi kohdella itseään hyvin.

''Menetelmä voi auttaa löytämään oman identiteetin''

Mariia Kotila pitää curly girl -menetelmää hyvänä tapana oppia armollisuutta ja kärsivällisyyttä itseään kohtaan.

– Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, eikä kukaan arvostele sen perusteella, jos joskus repsahtaa. Jos huomaa, että homma alkaa mennä tiukkapipoiseksi puristamiseksi, kannattaa tehdä jotain täysin erilaista kuin yleensä, ja jättää jokin vaihe vaikka tekemättä. Siten tuntee sen, että tästä selviää kyllä hengissä, vaikka tekisikin joskus jotain ''väärin''.

Mariia Kotilan mukaan curly girl -menetelmä on paljon muutakin, kuin pelkkää hiustenhoitoa. Juulia Tillaeus / Yle

Kotila oli luopunut suoristusraudasta jo kauan ennen menetelmän aloittamista, mutta hän ilmakiharsi hiuksiaan välillä saadakseen ne asettumaan kauniisti. Kotila koki muotoilun rankaksi, koska luonnonkiharat hiukset reagoivat pieneenkin ilmankosteuteen herkästi, ja iso työ valuu hukkaan.

– Minusta metodi sopii hyvin tähän aikaan, jonka keskellä elämme muutenkin. Se voi saada aikaan paljon positiivisia asioita, kuten auttaa löytämään oman identiteetin ja tuoda naiseutta vahvasti esille.

Kotila pitää menetelmää paljon muunakin, kuin pelkkänä hiustenhoitoa. Hänen mukaansa menetelmä tuo ihmisiä yhteen.

– Facebook-ryhmässämme on syntynyt ystävyyssuhteita. Siellä vallitsee vahva hyväksymisen, yhteisöllisyyden ja jakamisen tunne. Toisia kannustetaan.

Mariia Kotilan sydämen menetelmä on vienyt lopullisesti. Hän aikoo jatkaa hiustensa hoitamista menetelmän mukaan. Valmiiksi ei hänen mukaansa tule koskaan.

– Kannattaa heti pudottaa pois sellainen ajatus, että tässä olisi joku maali tai päämäärä. Ihan kuten jotain ruokavaliota tai liikunta-ohjelmaa noudattaessa, toimenpiteitä täytyy tehdä jatkuvasti, jotta saadaan haluttua tulosta.