Herätys: Perussuomalaisten nousu jatkuu Ylen kannatusmittauksessa, May eroaa konservatiivien johdosta tänään, Suomeen virtaa kuumaa ja kosteaa ilmaa

Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaisten nousu jatkuu – keskusta vajoaa lisää

Perussuomalaiset on entistä selvemmin suosituin puolue, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. Kaula toisena tulevaan SDP:hen on venynyt yli kahteen prosenttiyksikköön. Antti Rinteen hallitukseen lähtenyt keskusta sen sijaan on menettänyt kannatustaan edelleen ja pudonnut viidenneksi suosituimmaksi puolueeksi. Uuden hallituspohjan yhteiskannatus on 56 prosenttia.

Itä-Suomessa otetaan huostaan enemmän lapsia kuin Länsi-Suomessa – tutkimusprofessori: "Jokaisen numeron takana on lapsi"

AOP

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreen tilaston mukaan huostassa olevia lapsia on valtakunnallisesti eniten suhteessa väestöön Etelä-Savossa, Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Kaiken kaikkiaan koko maassa viime vuonna kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria oli yli 18 544.

Oikeus antaa tänään ratkaisunsa näyttelijä Aku Hirviniemen ahdistelusyytteistä

Näyttelijä Aku Hirviniemi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa Hämeenlinnassa 17. toukokuuta 2019. Markku Ulander / Lehtikuva

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden on määrä antaa tänään ratkaisu näyttelijä Aku Hirviniemen ahdistelusyytteistä. Syyttäjän mukaan Hirviniemi ahdisteli viime kesäkuussa kahta kotiinsa kutsumaansa 17-vuotiasta tyttöä. Hän esitteli heille kotiaan, ja syyttäjän mukaan Hirviniemi oli öisen esittelykierroksen aikana hiplaillut tyttöjä paidan alta ja takapuolesta.

Kisa Britannian seuraavaksi pääministeriksi alkaa toden teolla – May eroaa konservatiivien johdosta tänään

Theresa May poistui ilmoituksensa jälkeen vastaamatta toimittajien kysymyksiin. Neil Hall / EPA

Britannian pääministeri Theresa May eroaa tänään konservatiivipuolueen johdosta. Hän päätyi eroamaan, koska hän ei pystynyt saamaan brexit-sopimustaan läpi parlamentista. May jatkaa kuitenkin pääministerinä siihen asti, kunnes hänen seuraajansa on valittu.

Pako Turkista jatkuu, tuhannet ihmiset lähteneet maasta – Turkkilainen yliopistotutkija päätyi levykauppiaaksi Berliiniin

Turkista maanpakoon päätynyt tutkija Erbatur Çavuşoğlu avasi Berliinissä levykaupan. Tom Kankkonen / Yle

Turkin kireä tilanne näkyy turvapaikkatilastoissa. Euroopan unioniin tuli Turkista viime vuonna yli 24 000 turvapaikanhakijaa. Tapasimme turkkilaisen tutkijan Erbatur Çavuşoğlun, joka päätyi levykauppiaaksi Berliiniin. Turkissa häntä syytetään terrorismista, koska hän allekirjoitti rauhanvetoomuksen, jossa vaadittiin loppua turvallisuusjoukkojen koville otteille Kaakkois-Turkin kurdialueilla.

Suomeen virtaa kuumaa ja kosteaa ilmaa

Perjantain sää Yle

Lämpötila kohoaa monin paikoin 30 asteen tuntumaan. Viileintä on Pohjois-Lapissa, missä lämpötila vaihtelee 20 asteen molemmin puolin. Ukkoskuuroja syntyy paikoin maan etelä- ja keskiosassa sekä Koillismaalla, Etelä-Lapissa ja Päälaen Lapissa. Lue lisää säästä täältä.