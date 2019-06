Theresa May lähtee, kenestä tulee Britannian uusi pääministeri? Sen päättävät vauraat valkoiset eläkeläismiehet

Tänään perjantaina on Theresa May viimeinen päivä Britannian pääministerinä. Hän kuitenkin jatkaa maan virkatekevänä pääministerinä, kunnes seuraaja on saatu valittua heinäkuun loppuun mennessä.

Britannian uuden pääministerin valintaprosessi on kaksivaiheinen: ensin konservatiivipuolueen kansanedustajat pitävät sarjan äänestyksiä, joiden avulla ehdokkaiden joukkoa karsitaan, kunnes jäljellä on kaksi kärkiehdokasta.

Sen jälkeen puolueen rivijäsenet pääsevät äänestämään, kummasta ehdokkaasta tulee puolueen uusi puheenjohtaja ja samalla Britannian seuraava pääministeri. Kesä-heinäkuun taitteessa järjestettävään postiäänestykseen saavat osallistua konservatiivipuolueen 25 punnan vuosittaisen jäsenmaksun tilittäneet ihmiset.

Kansanäänestystä asiasta ei järjestetä, koska konservatiivit saivat vuoden 2017 vaaleissa selvän valtakirjan hallita maata.

Ilkka Kemppinen / Yle

Tähän mennessä kilpaan on ilmoittautunut 11 päättäjää, joista entistä ulkoministeriä Boris Johnsonia ja ympäristö- ja maatalousministeriä Michael Govea pidetään ennakkosuosikkeina. Myös nykyisen ulkoministerin Jeremy Huntin nimi on noussut esiin Theresa Mayn mahdollisena seuraajana.

Parlamentissa 314 konservatiiviedustajaa äänestää ehdokkaista lukuisia kertoja. Mutta keitä ovat puolueen rivijäsenet, jotka tekevät lopullisen päätöksen?

Jäsenmäärä on laskenut

Konservatiivipuolueeseen kuuluu noin 124 000 jäsentä. Tiedot jäsenmäärästä ovat tosin reilun vuoden takaa, sillä puolue ei julkaise säännöllisesti kannattajamääriään.

Vuosikymmenten saatossa konservatiivipuolueen jäsenmäärä on laskenut selvästi. BBC:n mukaan 1950-luvulla (siirryt toiseen palveluun) puolueen jäsenkirjaa kantoi jopa kolme miljoonaa brittiä. Luku laski miljoonan jäsenen tuntumaan 1970- ja 1980-luvuilla.

Pula uusista jäsenistä on johtanut puolueaktiivien harmaantumiseen. Nykyään lähes 40 prosenttia konservatiivipuolueen jäsenistä on yli 66-vuotiaita ja keski-ikä on noussut 57 vuoteen.

Ilkka Kemppinen / Yle

Iän lisäksi myös vauraus yhdistää konservatiivipuolueen jäseniä.

Britanniassa mielipidemittausten tekijät jakavat vastaajat yleensä kahteen eri sosioekonomiseen luokkaan, keskiluokkaan ja työväenluokkaan.

Kaikissa puolueissa suurin osa jäsenistä kuuluu keskiluokkaan, mutta konservatiivipuolueessa siihen kuluuu peräti 87 prosenttia jäsenistä. He työskentelevät tyypillisesti asiantuntijoina, esimiehinä tai johtajina, ja heitä yhdistää keskimääräistä parempi tulotaso.

Ekonomisen ja sosiaalisen tutkimuksen neuvoston (ECHR) rahoittaman tutkimusprojektin mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähes puolet konservatiivipuolueen jäsenistä ansaitsee vuodessa yli 30 000 puntaa eli noin 34 000 euroa, viisi prosenttia jäsenistä nauttii yli 100 000 punnan vuosiansioista.

Valkoisten miesten puolue

Britannian pääpuolueista konservatiivit on selvästi miesvaltaisin. Puolueen jäsenistä 71 prosenttia on miehiä ja 97 prosenttia valkoisia.

Etnisen taustan suhteen konservatiivipuolueen jäsenistö ei juuri eroa muista puolueista. Ei-valkoiset ihmiset ovat kaikissa puolueissa selvästi aliedustettuina. Noin kymmenen prosenttia briteistä kuuluu johonkin etniseen vähemmistöön.

Ilkka Kemppinen / Yle

Mikä ideologia?

Mitä nämä hyvätuloiset, vanhemmat konservatiivimiehet sitten ajattelevat? Minkälaisen pääministerin ja puoluejohtajan he oikein haluavat? Tästä ei ole täyttä varmuutta, sillä demografiset taustamuuttujat eivät itsessään käänny suoraan mielipiteiksi ja asenteiksi.

Jotain kuitenkin tiedetään.

Talouspolitiikassa konservatiivipuolueen jäsenet ovat – luonnollisesti – enemmän oikealla kuin keskiverto brittiäänestäjä. Ainoastaan 15 prosenttia puolueen jäsenistä esimerkiksi katsoo, että hallituksen tulisi ottaa varallisuutta paremmin pärjääviltä ihmisiltä ja jakaa sitä heikommin toimeentuleville. Tähän vasemmiston ideologiseen peruskiveen uskoo 94 prosenttia työväenpuolueen jäsenistä.

Arvomaailma poikkeaa sekin liberaalien ja vasemmiston katsannosta. Hieman yli puolet konservatiivipuolueen jäsenistä arvioi, että joissain rikoksissa kuolemanrangaistus on sopivin rangaistus.

Myös koulussa tarvittaisiin nykyistä tiukempaa kuria. Neljä viidestä konservatiivipuolueen jäsenestä on sitä mieltä, että kouluissa lapsia tulisi opettaa tottelemaan auktoriteetteja.

He ovat ennakkosuosikit Boris Johnson 54-vuotias entinen ulkoministeri lähtee pääministerikisaan selvänä ennakkosuosikkina. Värikkäistä lausunnoistaan tunnettu Johnson toimi Lontoon pormestarina ennen siirtymistä valtakunnanpolitiikkaan. Hän on ajanut innokkaasti EU-eroa ja vastustanut Mayn parlamentille esittämää erosopimusta, jota luonnehtinut liian pehmeäksi. Michael Gove Ympäristö- ja maatalousministeri Govea, 51, pidetään yhtenä Johnsonin päähaastajista. Vuonna 2005 parlamenttiin noussut Gove palveli David Cameronin hallituksessa opetusministerinä ja myöhemmin oikeusministerinä. Gove vastustaa Johnsonin tavoin uutta kansaäänestystä brexitistä ja on korostanut haluavansa Britannian ulos EU:sta, joko sopimuksen kanssa tai ilman sitä. Jeremy Hunt 52-vuotias Hunt nousi Mayn hallituksen ulkoministeriksi Johnsonin erottua tehtävästä viime vuoden heinäkuussa. Tätä ennen Hunt toimi Britannian terveysministerinä vuosina 2012–2018. Hunt vastusti EU-eroa, mutta muutti kantansa kansanäänestyksen jälkeen. Pääministerinä hän on luvannut hyväksyä lähtemisen unionista myös ilman erosopimusta, mikäli tilanne niin vaatii.

EU-ero jakaa kansaa Britanniassa, mutta konservatiivipuolueen rivijäsenet ovat siitä verattain yksimielisiä. Heinäkuussa 2017 tehdyn tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ainoastaan 14 prosenttia puoleen jäsenistä kannatti uutta kansanäänestystä brexitistä.

Eroprosessin venyessä ja puolueen linjan koventuessa on epätodennäköistä, että uutta äänestystä haluavien määrä olisi ainakaan kasvanut.

Minkälaisen EU-eron konservatiivipuolueen enemmistö sitten haluaa? Tähän kysymykseen vastauksen tietävästä ehdokkaasta tulee todennäköisesti puolueen uusi puheenjohtaja ja Britannian seuraava pääministeri.

Lue lisää:

Brittien pörröinen moottoriturpa Boris Johnson tahtoo nyt pääministeriksi – kampanjoi jo päästäkseen konservatiivien johtoon

May päätyi brexitin kielekkeelle, kun nokkamiehet katosivat paikalta – nuoruuden unelma päättyi katkeraan tappioon

Britannian pääministerikilpa kuumenee – jo kahdeksan havittelee brexit-sopan ratkaisijaksi

Britanniassa alkoi kilpa pääministerin paikasta – EU:kin tuskailee: Kuka nousee seuraavaksi riitaisan porukan johtoon?