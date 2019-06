Tutkijat: Ihmisen kestävyyden rajat on mitattu – raskaana olevat naiset kestävyyseksperttejä

Kestävyysurheilu on hurjaa monella tavalla: tässä kolaroivat Rafal Majka (maassa) ja Olivier Naesen viime kesänä Ranskan ympäriajossa. Pyöräilijöitä on tutkittu, kun on yritetty määrittää ihmisen kestävän energiankulutuksen rajoja. Kim Ludbrook / EPA