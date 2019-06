Paavi muutti Isä meidän -rukousta – "Jumala ei saata kiusaukseen, Saatana saattaa"

Paavin hyväksymä uusi muotoilu on "Äläkä anna meidän langeta kiusaukseen".

Paavin hyväksymä uusi muotoilu on "Äläkä anna meidän langeta kiusaukseen". Fabio Frustaci / EPA

Katolisen kirkon päämies paavi Franciscus on hyväksynyt muutoksen italiankieliseen Isä meidän -rukoukseen. Tulevaisuudessa katolisen kirkon käyttämässä muotoilussa ei enää todeta "Äläkä saata meitä kiusaukseen", sillä paavin mielestä tämä on ollut harhaanjohtavaa, uutisoi The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Paavi Franciscus totesi jo vuonna 2017, että vanha muotoilu syyllistää Jumalaa ihmisten synneistä.

– Se ei ole hyvä käännös, sillä se puhuu Jumalasta, joka johdattaa syntiin. Minä olen se, joka lankeaa. Ei Jumala työnnä minua kiusaukseen nähdäkseen minun lankeavan, paavi sanoi kaksi vuotta sitten Italian tv:ssä.

– Isä ei tee niin. Hän auttaa nousemaan. Saatana johdattaa meitä kiusaukseen. Se on hänen erikoisalaansa, paavi jatkoi.

Rukouksen uusi, Jumalaa syyllistämätön muotoilu on "Äläkä anna meidän langeta kiusaukseen". Se sisältyy katolisen kirkkokäsikirjan Messale Romanon seuraavaan painokseen. Muutos koskee italiankielistä rukousta. Vanhaa muotoilua käytetään edelleen monissa muissa kielissä, eikä esimerkiksi Englannin katolisella kirkolla ole aikeita muuttaa muotoilua, kertoo The Guardian.