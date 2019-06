Nastja Säde Rönkkö eli puoli vuotta ilman nettiä ja suosittelee nettipaastoa muillekin – "Oli kerrankin aikaa lukea ja pohtia asioita"

Nastja Säde Rönkkö maalaa keskittyneesti pientä paperimassan palasta Tampereen taidemuseon yläaulassa. Pöydällä on kymmeniä samanlaisia pieniä valkoisia pötkylöitä. Niistä on tarkoitus muodostua jääkarhun luuranko. Nyt osat ovat vielä sikin sokin pöydällä ja näyttelyn avautumiseen on vain pari päivää.

–Tiesin, että tässä tulee kiire. Pystytysvaiheessa tulee aina eteen ongelmia, jotka vaativat ratkaisua. Täällä videoteosten akustiikka on täytynyt miettiä uusiksi.

Nastja Säde Rönkkö syntynyt vuonna 1985 Helsingissä

taiteen maisteri Slade School of Fine Art -taidekoulusta

Bachelor of Arts, Central Saint Martins College of Art and Design

opintoja myös Moskovassa Venäjän taideakatemiassa

työskentelee mediataiteen, performanssin ja yhteisötaiteen parissa

35. Vuoden nuori taiteilija

Kiireen syy on teos nimeltään 6 months without, sillä sen materiaalin aikaansaaminen kesti nimensä mukaisesti puoli vuotta. Sen ajan Rönkkö teki ihmiskoetta itsellään ja eli täysin ilman nettiyhteyttä. Se ei ollut helppoa.

– Alku oli tosi hankalaa. Kaikki käytännön asiat olivat vaikeita. Pankkiasiat, laskujen maksaminen....

Rönkkö kirjoitti puolen vuoden aikana paljon kirjeitä. Still-kuva videosta 6 Months Without, 2018–2019. Magda Fabianczyk

Monet näistä vaikeuksista ovat päätyneet teokseen kuuluvaan videoon. Siinä Lontoossa asuva Rönkkö esimerkiksi varaa lentolippuja Suomeen perinteisesti matkatoimistossa asioiden. Hän on toimiston ainut asiakas ja virkailija esittelee hänelle antaumuksella eri vaihtoehtoja.

– Siinä kesti melkein tunti. Liput tulivat varmasti myös kalliimmiksi, muistelee Rönkkö.

Kirjeiden saaminen oli ihanaa

Tahmean alun jälkeen elämä ilman nettiä alkoi kuitenkin sujua. Aikaa jäi lukemiseen ja asioiden pohdiskeluun. Ja mikä parasta, Rönkkö sai kirjeitä. Ihan oikeita paperisia kirjeitä postitse.

– Se oli ihanaa. Niitä oli niin kiva avata. Joidenkin ihmisten kanssa kävin viikoittaista vanhanaikaista kirjeenvaihtoa.

Suuri osa Tampereen taidemuseon näyttelyn teoksista on videoita. Rönkkö on kuvannut niitä ympäri maapalloa. Aiheena on usein ilmastonmuutos. Marko Melto / Yle

Kirjeet ovat osa näyttelyä. Ne on koottu vitriiniin. Postikortteja ja kirjeitä on tullut ympäri maailmaa ja käsialojen kirjo on huima.

– Joistain oli hieman vaikea saada selvää. Kun luki koko kirjeen, käsialaan tottui ja epäselvät kohdatkin avautuivat.

Viimeisten kuukausien aikana Rönkön olo oli poikkeuksellisen seesteinen.

– Oli rauhoittavaa, kun ei tarvinnut koko ajan tsekkailla puhelinta. Projekti sai pohtimaan, miten paljon älylaitteet määrittävät elämäämme ja vievät aikaamme. Suosittelen netitöntä jaksoa kaikille. Ei nyt ihan puolta vuotta, mutta edes viikonlopun mittainen kokeilu voisi olla ihan hyvä.

Kartanlukutaito kehittyi nettipaaston aikana, koska GoogleMapsia ei voinut käyttää. Rönkkö osoittaa reittejään Lontoossa. Marko Melto / Yle

Nyt käsi taas hakeutuu helposti laukkuun hamuamaan puhelinta. Rönkkö on solahtanut takaisin normaaliin. Ikään kuin mitään puolen vuoden netitöntä jaksoa ei olisi ollutkaan.

– Se on hieman pelottavaa.

Tunteet esiin

Kansainvälisyys on määrittänyt Rönkön uraa. Hän lähti 18-vuotiaana opiskelemaan Lontooseen, josta tuli hänen toinen kotikaupunkinsa. Vaikka Rönkkö tunnetaan performansseista, videoteoksista ja vuorovaikutteisista taideprojekteista, hän lähti alun perin opiskelemaan maalaustaidetta.

– Opettajieni käsitys maalaustaiteesta ei kuitenkaan ollut pelkästään "maalia kankaalle". He kannustivat koko ajan ottamaan teoksiin mukaan videota ja performanssia. Siitä se lähti.

Nastja Säde Rönkön videoteos, jossa hän tanssii legendaaristen, mutta suljettujen klubien edustalla Lontoossa. Still-kuva videosta How to dance alone, 2018-2019. Nastja Säde Rönkkö

Tampereen taidemuseossa nähdään enimmäkseen videoteoksia. Lähes kaikissa esiintyy Rönkkö. Hänen tarkoituksensa ei ole kuitenkaan tuoda itseään näkyville. Pidättyväisen ja rauhallisen oloinen taiteilija esiintyy teoksissa, koska haluaa tuoda esiin tunteita.

– Lähtökohtanani on usein oma tunne, se tuntuu rehelliseltä tavalta tehdä työtä. Toivon, että oma tunteeni peilaa myös muiden tuntemuksia.

Rönkön mukaan tunteet ovat aivan liian aliarvostettuja nyky-yhteiskunnassa.

– Tuntuu, ettemme luota enää tunteisiimme, otamme aina järjen käteen.

Ilmastokriisi on nyt

Lähes kaikista teoksista paistaa huoli ilmastonmuutoksesta. Tai ilmastokriisistä, jota sanaa Rönkkö mieluiten käyttää.

– Jos käytämme sanaa muutos, se tuntuu etäisemmältä, joskus tulevaisuudessa tapahtuvalta asialta. Me elämme nyt, keskellä kriisiä.

Rönkön videoteokset eivät kuitenkaan vyöry ahdistavina lopunajan kuvina. Päinvastoin, ne ovat kauniita, usein lumisia.

– Haluan tuoda esiin toivoa. Ilman sitä ei kannattaisi tehdä yhtään mitään. Asioita voi muuttaa ja niihin voi vaikuttaa.

Milk and Deacay videota kuvattiin muun muassa Floridassa, missä ilmastonmuutos näkyy voimakkaina myrskyinä ja tulvina. Still-kuva videosta Milk & Decay, 2019 Nastja Säde Rönkkö

Tunteiden lisäksi myös vuorovaikutus ja ihmisten välinen kommunikointi kiinnostavat Rönkköä. Eräässä videoteoksessa Rönkkö menee taidemuseoon ja istahtaa katsomaan Édouard Manet`n kuuluisaa maalausta tarjoilijattaresta baaritiskin takana. Rönkkö halusi viettää aikaa taulun kanssa ja hän joi itsensä humalaan taulua katsellessaan. Videoteos kuvaa, miten Rönkön läsnäolo muuttuu alkoholin kihahtaessa päähän. Katse ei enää pysy taulussa, vaan lähtee harhailemaan.

– Video kuvastaa vuorovaikutusta ja intensiteettiä tai pikemminkin tässä tapauksessa sen heikkenemistä.

Hollywood-tähti on tuonut uutta yleisöä

Suurelle yleisölle Rönkkö on tullut tunnetuksi taidekollektiivinsa kanssa, jossa on mukana brittitaiteilija Luke Turner ja Hollywood-näyttelijä Shia LaBeouf, joka tunnetaan muun muassa Transformers-elokuvista.

Kolmikolla oli parin vuoden takaisessa ARS-näyttelyssä #alonetogether-teos, josta tuli hitti. Siinä taiteilijat asuivat erämaamökeissä Lapissa ja heidän ainut kontaktinsa ulkomaailmaan oli Kiasman näyttelykävijät.

– Se oli rankkaa ja yksinäistä. Muutamista näyttelykävijöistä tuli kuitenkin melkein kuin ystäviä. Se oli hienoa.

Nastja Säde Rönkkö #alonetogether-teoksen mökin edessä. Teos oli esillä ARS17-näyttelyssä Kiasmassa. Pirje Mykkänen / Kansallisgalleria

Ryhmä on tehnyt useita muitakin kohuttuja teoksia. He liftasivat sattumanvaraisesti Yhdysvalloissa ja tekivät reissusta elokuvan, lisäksi he seuranneet median reaktioita muun muassa elokuvajuhlien punaisella matolla, jolla LaBeouf käveli paperipussi päässä. Medianäkyvyys on aina taattu, koska LaBeouf on mukana. Eikö se harmita, että taide saa huomiota vain, jos mukana on Hollywood-tähti?

– Ei, koska kaikki oikeastaan lähti juuri siitä, seurata ihmisten reagointia. Nämä meidän projektit ovat ainakin lisänneet medianlukutaitoa.

Luke Turneriin Rönkkö tutustui opiskellessaan Lontoossa. Hollywood-näyttelijä LaBeouf puolestaan kiinnostui Turnerin töistä ja otti yhteyttä häneen. Niin syntyi taidekollektiivi LaBeouf, Rönkkö & Turner.

Shia LaBeouf, Nastja Säde Rönkkö ja Luke Turner viettivät kuukauden erämaassa Lapissa. Pirje Mykkänen / Kansallisgalleria

Kolmikon teokset ja tempaukset ovat herättäneet kiinnostusta myös sellaisissa, jotka eivät muuten taiteesta välittäisi.

– Hedelmällisin asia on ollut päästä työskentelemään ihmisten kanssa, jotka eivät ole niin sanottua taideyleisöä.

Vaikka Rönkkö ei pyri esille, eikä kaipaa huomiota, ei hän voisi kuvitellakaan pakertavansa yksin työhuoneella.

– En yhtään tykkää olla yksin. Kiinnostavinta työssäni on tehdä sitä muiden ihmisten kanssa.

Vuoden nuori taiteilija näyttely on Tampereen taidemuseossa 8.6. – 11.8. Näyttely siirtyy syksyllä Turkuun Aboa Vetus & Ars Nova -museoon.