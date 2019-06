Kirjastoissa on pitkästä aikaa toiveikas olo – tukea tulee nyt monelta suunnalta: "Toivottavasti saadaan kaikki lupaukset lunastettua"

Kirjastot ovat nyt nousukauden edessä. Ainakin kaikki merkit näyttävät peukkua kirjastojen merkitykselle ja olemassaololle. Takana ovat puheet kirjastojen maksullisuudesta eikä sivukirjastojen sulkemispuheitakaan enää hyvällä katsota.

Uudesta nousukaudesta antaa selvimmän merkin tuore Antti Rinteen hallitus. Hallitusohjelma julkistettiin kirjastossa, näyttämöpaikkana oli Helsingin uusi, paljon julkisuutta ja mainetta jo niittänyt Oodi-kirjasto. Saatesanoissa annettiin tunnustusta kirjastojen arvokkaalle työlle kansan sivistäjänä kautta aikojen.

Kirjastoissa hyristään nyt tyytyväisinä. Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Marita Ahola sanoo, että hallituksen arvostus kuulostaa aivan valtavan hienolta.

– Pitkään jatkunut vuosien säästökuuri on vienyt meiltä paljon. Toki se on myös haastanut ajattelemaan asioita toisin ja järjestämään toimintoja uudella tavalla. Kollegani sanoo aina, että köyhyys lisää luovuutta, mutta luovuudellakin on tietysti rajansa jos rahat loppuvat kokonaan. Nyt näyttää tosi hyvältä ja toivottavasti saadaan kaikki lupaukset lunastettua, sanoo Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Marita Ahola.

Kirjastojen alueellinen kehittämistyö käynnissä

Kirjastoja kehitetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön taholta. Viime vuonna yhdeksän kirjastoa nimettiin alueellisiksi kehittäjäkirjastoiksi. Vaasan kaupunginkirjasto nimettiin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kirjastojen kehittäjäksi.

Vaasan kaupunginkirjasto kysyi alueen kirjastojen toiveita koulutuksesta. Kirjastot toivoivat koulutusta digiosaamiseen ja tietoa kaivattiin myös kirjastojen roolista tulevaisuudessa. Lisäksi haluttiin asiakaspalvelukoulutusta.

Kirjastojen asiakkaat ovat eri-ikäisiä ja erilaisia lähtökohdiltaan. Jokainen halutaan kohdata omanlaisenaan. Myös kielitaitoa kirjastoissa halutaan parantaa. Pohjalaisalueen kirjastoissa työskentelee 340 henkilöä. Ensimmäisen vuoden aikana kehittäjätiimi on tehnyt 32 kirjastovierailua ja pitänyt 22 koulutusta. Osallistujia tiimin tilaisuuksissa on olllut yhteensä liki 500.

– Me olemme saaneet aika paljonkin aikaan vuoden aikana. Meillä oli viime vuonna nämä parikymmentä koulutusta. Me kävimme koulutuspäivien aikana läpi mm. kirjastojen tulevaisuutta koskevia trendejä ja kirjastolakia ja tapasimme tosi paljon henkilökuntaa ympäri pohjalaismaakuntia, kertoo Marita Ahola ensimmäisen vuoden tapahtumista.

Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Marita Ahola Merja Siirilä / Yle

Asiakkaat ovat tyytyväisiä kirjastojen palveluihin

Kirjastoihin ollaan tyytyväisiä myös paikallisella tasolla. Esimerkiksi Laihian kirjaston asiakkailta saadussa palautteessa toivotaan usein, ettei mitään muutettaisi, kirjasto on hyvä ihan sellaisena kuin mitä se nyt on ja on aina ollut. Asiakkaiden mielipiteen ymmärtää hyvin, sillä Laihian pienessä kirjastossa tunnelma on käsinkosketeltavan lämmin.

Pienet asiakkaat pyrähtelevät hyllyjen välissä ja myös pieniä poikia vilisee ilahduttavan paljon. Laihian kirjaston pienet oivallukset saavat myös aikuisilta vakioasiakkailta kiitosta.

– Tuo kirjaston oma niin sanottu karkkihylly on hyvä. Kun kiireinen ruuhkavuosia elävä ihminen käy kirjastossa ja miettii, että nyt en lainaa mitään kun aikaa lukea ei kuitenkaan ole, niin lopputulema on se, että karkkihyllystä uutuuksia tarttuu aina kuitenkin matkaan. Tämä on sellaista mitä nämä täällä kirjastossa osaavat, nämä ihmiset osaavat hommansa, kiittää Laihian kirjaston vakioasiakas Heidi Kurvinen.

Lapset ovat löytäneet taas kirjastot

Tulevaisuus näyttää hyvältä. Lasten ja nuorten lainat ovat kasvussa (siirryt toiseen palveluun) ja lapsiin satsataan myös arkityössä. Myös lasten ja nuorten aineistojen lainamäärät ovat monin paikoin kasvussa.

Esimerkiksi Vaasan kirjastoissa lasten ja nuorten aineistojen lainausmäärät kasvoivat viime vuonna edellisvuodesta 13 prosenttia. Laihian kirjastossa kappalemäärissä mitattuna lasten kirjoja lainattiin liki 3500 kappaletta enemmän kuin vuonna 2017.

Kirjastoissa on tehty monin eri tavoin töitä lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisäämiseksi. Laihialla vt. kirjastotoimenjohtaja Virpi Havina kertoi halunneensa tehdä jotain ekstraa ja ideoi kummiluokan.

Alakoulussa suhtauduttiin kummiluokka-ajatukseen myönteisesti ja niin kummiluokka vieraili ensimmäisenä ja toisena kouluvuotenaan säännöllisesti Laihian kirjastossa. Joka tapaamisella oli eri teema ja vierailut tuottivat hedelmää, sillä moni lapsi vierailee kirjastossa nyt myös vapaa-aikanaan.

– Opettajan ei tarvinnut näiden kahden vuoden aikana kertaakaan pyytää lapsia lähtemään kirjastoon, vaan aina he lähtivät matkaan innostuneina. Jos joku oli kirjastopäivänä poissa, niin harmi kuului olevan suuri, kun ei päässyt mieluisaan koulupäivään mukaan, hymyilee kummiluokkaidean keksijä Virpi Havina.

Laihian vt. kirjastotoimenjohtaja Virpi Havina Merja Siirilä/ Yle

Ammattiliitto lähtenyt mukaan talkoisiin

Kirjaston merkityksen korostamisen kampanjointiin on lähtenyt mukaan myös ammattiliitto Jyty. Jyty on polkaissut 100-vuotis-juhlavuotensa kunniaksi pystyyn lukukampanjan, jonka tarkoituksena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä, korostaa lukutaidon merkitystä sekä nostaa esille kirjastojen merkittävää roolia yhteiskunnan sivistystyössä.

Jyty on lahjoittanut yhteensä 110 000 euroa lasten ja nuorten lukukampanjaan, lahjoitus jaettiin 22 kirjastolle eri puolille Suomea. Vaasan kaupunginkirjaston osuus on 5000 euroa. Kirjasto palkkasi Vaasaan kolme nuorta työntekijää edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemista. Kolmikon tehtävänkuvaan kuuluu innostaa lapsia lukemisen pariin.

Lukuinnostajat toimivat leikkipuistoissa, lähikirjastoissa ja päiväkodeissa. He pitävät mm. satutuokioita ja keskustelevat lukemistaan tarinoista lasten kanssa.

Vaasan kirjastossa ammatiliiton lukukampanjaan ollaan tyytyväisiä.

– Tämä ammattiliiton kampanjakin kertoo siitä, että valtakunnassa on herätty lukemiseen ja kirjastojen merkitykseen Ja onneksi on nyt herätty ja minusta tuntuu, että on herätty tarpeeksi ajoissa. Vielä emme ole menettäneet sitä lukutaitoa ja koulutuksen tasoa, joka Suomessa aikaisempina vuosina on ollut. Tämä Jytyn kampanja on esimerkkinä siitä, että näihin talkoisiin voivat kaikki osallistua.

Kirsikkana kakussa kirjastoissa nähdään myös tulevat ministerivierailut. Uuden hallituksen kaikki ministerit nimittäin tulevat jokainen vierailemaan kolmessa kirjastossa hallituskautensa aikana.

– Me toivotamme heidät tervetulleiksi, oikein lämpimästi otamme ministereitä vastaan, hymyilee Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Marita Ahola.