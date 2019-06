Suomen suurimpiin kaapinovien valmistajiin kuuluva Kensapuu laajentaa – kasvua siivittää ovenvaihtokulttuurin muutos

Vuonna 1991 käyttöön otettu linja on Suomen ensimmäisiä täysin automatisoituja maalauslinjoja.

Vuonna 1991 käyttöön otettu linja on Suomen ensimmäisiä täysin automatisoituja maalauslinjoja. Kalle Niskala / Yle

Suomen suurin mdf-kalusteovien valmistaja Kensapuu laajentaa tuotantoaan ja palkkaa lisää työntekijöitä Himangalle. Kovasta kilpailusta huolimatta yrityksen tilaukset ovat lisääntyneet 10 prosenttia viime vuodesta.

Kensapuu tekee vuodessa runsaat puoli miljoonaa ovea muun muassa keittiö- ja kylpyhuonekaappeihin. Yrityksen liikevaihto oli 7,8 mioljoonaa euroa vuonna 2018. Suurin tuotannosta menee pääkaupunkiseudun uusiin kerros- ja rivitaloihin. Vientikohteista tärkeimmät ovat Ruotsi, Norja ja Baltian maat.

Jatkossa kasvua odotetaan erityisesti remonttikohteista, sillä korjausrakentaminen on lisääntymässä, arvioi Kensapuun toimitusjohtaja Sauli Kurikkala.

– Tänä päivänä vaihdetaan pelkät ovet, jos runko on hyvä. Ruotsissa on jo pidempään ollut paljon tällaista saneerausta ja ovenvaihtokulttuuria, Kurikkala kertoo.

Kensapuulla on 75 työntekijää. Monet heistä ovat työskennelleet yrityksessä pitkään. Kalle Niskala / Yle

Kilpailu alalla on kovaa. Kensapuun pahimmat kilpailijat ovat suuret kansainväliset ketjut ja Puolan ja Baltian kalusteovivalmistajat.

– Tänä päivänä hinta on aivan ykkönen. Se on ohittanut jopa laadun, Kurikkala arvioi.

Toistaiseksi Kensapuu on pärjännyt erikoistumalla. Yritys julkisti kesäkuun alussa uudet ovimallit ja otti käyttöön uutta tekniikkaa. Nyt etsitään pintakäsittelijöitä ja maalareita eläkkeelle jäävien tilalle. Heistä on kuitenkin kova pula.

– Olemme vielä pärjänneet, koska tuotantomme on ulkomaisiin verrattuna joustavampaa. Meillä on massatuotantoa, mutta voimme myös erikoismittoja ja räätälöidä töitä asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Tuonnissa se on hankalampaa, Kurikkala selittää.

Lähivuosina automatiikan odotetaan lisääntyvän ja tuovan helpotusta sekä työntekijöiden jaksamiseen että ovien hintaan.

– Se prosessi jatkuu edelleen. Ehkä robotiikka tulee meidänkin tuotantoon lähivuosina, Kurikkala uskoo