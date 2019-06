Yli satavuotias asemarakennus matkasi 400 kilometriä uudelle kotiseudulleen ja nyt se on kuin uusi – "Voisin muuttaa tänne asumaan"

Kälviän Riipasta Keski-Pohjanmaalta Humppilaan Kanta-Hämeeseen siirretyn rakennuksen matkassa on ollut mutkia.

Joulukuussa 2018 Riipan entinen pysäkkirakennus saapui lavetilla Humppilaan. Siniharmaa, hieman apean näköinen asema teki matkaa yli 400 kilometriä.

Jokioisten Museorautatietä ylläpitävä Museorautatieyhdistys hankki aseman omistukseensa. Humppilaan tarvittiin museoasema toimittamaan lipunmyynnin, kahvilan ja odotustilan virkaa.

Sopiva rakennus löytyi nykyään Kokkolaan kuuluvalta Kälviältä, tarkemmin Riipan kylästä. Kaikki ei kuitenkaan sujunut kuin Strömsössä. Palataan siihen myöhemmin.

5 000 kiloa purkujätettä

Museorautatieyhdistyksen väki on huhkinut joulukuusta lähtien hikeä ja talkootunteja säästämättä, jotta yli satavuotias asemarakennus saadaan uuteen kukoistukseensa.

Apea siniharmaa ulkokuori on vaihtunut iloisen keltaiseksi, oven päälle on ripustettu Humppila-kyltti ja sisustus on saanut 1950-luvun ilmeen.

– Onhan tämä ollut huikea urakka, talkoissa ahkeroinut Leena Uusitalo sanoo.

Riipan asema siirrettiin Kälviältä Humppilaan ja kunnostettiin. Katso kuvat ennen ja jälkeen.

Vielä riittää viilausta ja maalausta, jotta sunnuntaina päästään viettämään avajaisia. Tähän mennessä talkoolaiset ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

– Joo, voisin muuttaa tänne asumaan, Uusitalo nauraa.

Riipassa asemarakennus toimi viimeiset vuosikymmenet teknisenä laitetilana. Se tiesi valtavaa entisöimisurakkaa talkoolaisille.

– Purkutyöt kestivät kaksi kuukautta. Täältä kannettiin käsin 5 000 kiloa erilaista rakennusmateriaalia pois ennen kuin päästiin maaliskuussa aloittamaan korjaus ja rakentaminen, kuvaa työmäärää Museorautatieyhdistyksen puheenjohtaja Marko Laine.

"Odotimme, että asema olisi paremmassa kunnossa"

Museorautatieyhdistysläisille tuli kiire kunnostamisen kanssa, sillä talkoolaiset pääsivät työhön käsiksi pari kuukautta ajateltua myöhemmin.

Riipan asema tuli Kälviällä tiensä päähän, kun silloinen Liikennevirasto, nykyinen Väylävirasto halusi, että rakennus siirretään pois. Se jäi liian lähelle uusittua Seinäjoki–Oulu-rataa. Museorautatieyhdistys ilmoitti halukkuutensa hankkia pysäkkirakennus Humppilaan museoasemaksi.

Yhdistys aloitti neuvottelut Liikenneviraston ja Museoviraston kanssa. Kun tieto uudesta omistajasta ja rakennuksen siirrosta tuli yleiseen tietoon, matkaan tuli mutkia: Kälviän Kotiseutuyhdistys teki rakennuksesta suojeluhakemuksen ja Pohjanmaan ely-keskus asetti toimenpidekiellon.

Marko Laine kokeilee kuinka soi Humppilan museoaseman kello. Tiina Kokko / Yle

Kiistassa päästiin kuitenkin sopuun ja viime joulukuussa Riipan asema nostettiin lavetille. Humppilassa rakennuksen piti olla jo lokakuussa. Jouluksi se sentään ennätti uudelle kotiseudulleen.

Museorautatieyhdistys aloitti kunnostustyöt heti, kun asema oli asettunut sijoilleen Humppilassa.

– Työmäärä ehkä vähän yllätti. Odotimme, että asema olisi paremmassa kunnossa. Mitä enemmän purettiin, niin toki 116-vuotias talo tarjosi yllätyksiä. Niitä sitten riitti tässä matkan varrella, mutta nyt on saatu kaikki harsittua kasaan ja pinnat siistiksi. Kyllä lopputulos on hyvä.

Riippalaiset tulossa kylään

Riipan pysäkkirakennuksen siirron viivästyminen maksoi Museorautatieyhdistykselle noin 20 000 euroa ylimääräistä. Silti hihat eivät palaneet Kälviän suuntaan.

– Kyllä riippalaisia on tulossa tänne, viittaa Marko Laine museoaseman sunnuntaisiin avajaisiin.

– En tiedä kuinka paljon. Puuhattiin mahdollisesti, että jopa linja-autolla tulisivat. On tosi kiva, että he tulevat juhlimaan meidän kanssamme.