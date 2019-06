Edes pohjoismaiset tytöt ja naiset eivät elä täydessä tasa-arvossa vuonna 2030, kertoo tuore raportti

Yksikään maa ei onnistu saavuttamaan täydellistä sukupuolten tasa-arvoa vuoteen 2030 mennessä.

Tämä käy ilmi tuoreesta SDG Gender -indeksistä (siirryt toiseen palveluun), joka arvioi YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (siirryt toiseen palveluun) toteutumista.

Raportin mukaan edes pohjoiset tasa-arvon edelläkävijämaat eivät saavuta täydellistä sukupuolten tasa-arvoa reilussa kymmenessä vuodessa.

Indeksiä laatimassa ollut Bill ja Melinda Gatesin säätiön puheenjohtaja Melinda Gates painotti The Guardianille (siirryt toiseen palveluun), että tiedon pitäisi soittaa hälytyskelloja maailmanlaajuisesti.

Pohjoismaat kärjessä, mutta parannettavaa on

Indeksin avulla 129 maata laitettiin järjestykseen sen mukaan, miten pitkällä ne ovat eri alueilla sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa.

Paras tulos on 100, huonoin nolla.

Alla näet poimintoja muutamien maiden tuloksista.

Yksikään maa ei yltänyt vertailussa yli 90:een. Indeksin kärjessä ovat Pohjoismaat. Parhaiten tasa-arvo toteutuu Tanskassa. Suomi tuli toiseksi, ja seuraavilla sijoilla ovat Ruotsi ja Norja.

Mitä tulos kertoo tasa-arvotilanteesta? 90–100: erinomainen 80–89: hyvä 70–79: kohtuullinen 60–69: huono 59 tai vähemmän: todella huono.

Keskimäärin tutkitut maat saivat tulokseksi 65,7, mikä on indeksin raportin mukaan huono tulos.

Indeksin hännillä ovat muutoinkin haavoittuvat maat kuten Tšad, Kongon demokraattinen tasavalta ja Jemen.

Kaikkien tutkittujen maiden tulokset voit katsoa raportista. (siirryt toiseen palveluun)

80 prosenttia maailman naisista elää epätasa-arvossa

Tutkituissa 129 maassa elää 95 prosenttia maailman tytöistä ja naisista. Kahdenkymmenen parhaiten sijoittuneen maan joukossa on eurooppalaisia ja pohjoisasmerikkalaisia valtioita sekä Australia ja Uusi-Seelanti.

Indeksissä parhaitenkin pärjäävissä valtioissa sukupuolten epätasa-arvo näkyy esimerkiksi tuloeroina ja naisiin kohdistuvana väkivaltana.

Indeksin mukaan yli 1,4 miljardia naista ja tyttöä elää maissa, joissa sukupuolten tasa-arvo sai arvosanan "todella huono". Määrä on jopa 40 prosenttia tytöistä ja naisista.

Toiset 1,4 miljardia tyttöä ja naista elää maissa, joissa sukupuolten tasa-arvo toteutuu huonosti.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on sitoutunut 193 maata. Tavoitteita on 17. Tavoite numero viisi on sukupuolten tasa-arvo sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen.

