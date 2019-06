Jatkossa autosi saattaa kulkea lehmänlannalla

"Mulla on aina ollut vähän semmoinen luuseriolo – en oo pärjännyt koulussa ja oon ollut työttömänä" – tältä tuntuu syrjäytyminen

Nuorten syrjäytymisriskiä on yritetty pienentää monin tavoin. Harvoin on kysytty nuorilta itseltään, mitä keinoja he suosittelisivat.