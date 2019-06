Dragon Mining on alkanut sulkea Suomen vanhinta kultakaivosta – kaivos ehti ehtyä ennen kuin kielto oikeudesta tuli

Australialainen kaivosyhtiö Dragon Mining valmistelee Oriveden kaivoksen sulkemista. Dragon Miningin kaivospäällikkö Petteri Tanner kertoo, että valmisteluihin on jo ryhdytty.

– Tunnetut malmivarat Orivedellä ovat olleet ehtymässä ja kaivoksella on ollut valmisteilla siirtyminen ns. huoltotilaan. Kaivoksen syvemmistä osista on purettu varusteluja ja kaivoksen sulkemissuunnittelu on aloitettu jo keväällä. Tätä työtä jatketaan.

Tannerin mukaan sulkemissuunnitelma jätetään aluehallintoviraston hyväksyttäväksi kuuden kuukauden kuluessa.

Oriveden kaivos (siirryt toiseen palveluun) on Suomen vanhin toiminnassa oleva kultakaivos. Se perustettiin jo vuonna 1990, ja sillä on ollut monta omistajaa. Geologian tutkimuskeskuksen mukaan kaivos on tuottanut yhteensä noin 17 000 kiloa kultaa.

Kaivos toimi vanhalla luvalla. Torstaina korkein hallinto-oikeus hylkäsi lopullisesti kaivosyhtiön valituksen.

Aiemmin sekä Vaasan hallinto-oikeus että aluehallintovirasto hylkäsivät kaivosyhtiön ympäristölupahakemuksen ja totesivat, että Oriveden kultakaivoksen toiminta on aiheuttanut merkittävää vesistöjen pilaantumista.

Esimerkiksi Ala-Jalkajärven kalasto ja rapukanta on tuhoutunut.

Rikostutkinta on kesken

Oriveden kaivos ehti tyhjentyä tiedossa olevista malmivaroista ennen kuin oikeuskäsittely päättyi.

Oriveden kaivoksen omistaja Dragon Mining ilmoitti jo keväällä Hongkongin pörssissä, että tuotanto on kaavailtu keskeytettäväksi. Kaivosyhtiö kertoi huhtikuussa, että Oriveden kaivoksen tiedossa olevat malmivarat on lähes tyhjennetty.

Viime syksynä Oriveden kaivoksen sisältä löytyi salainen kaatopaikka. Kaivostunnelissa oli ensimmäisten kuvausten mukaan öljytynnyreitä, räjähdelaatikoita, muovia ja metallia.

Dragon Miningia epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta, ja se joutuu kärsimään myös edeltäjänsä toimista ja puhdistamaan kaatopaikkaa. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.

Dragon Miningin mukaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ei ole vaikutusta yhtiön muihin kaivoksiin.

– Malminlouhinta jatkuu suunnitellusti yhtiön muilla kaivoksilla Valkeakoskella ja Huittisissa sekä malmien rikastaminen Vammalan rikastamolla. Päätöksellä ei ole vaikutusta yhtiön tuotantosuunnitelmiin, Petteri Tanner sanoo.

