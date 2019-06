Autoyhtiöt: Trumpin ajamat lievennykset saastemääräyksiin aiheuttaisivat tappioita ja sekoittaisivat USA:n automarkkinat

17 maailman suurimpiin kuuluvaa autonvalmistajaa on lähettänyt Valkoiseen taloon avoimen kirjeen (siirryt toiseen palveluun), jossa ne toivovat presidentti Donald Trumpin vetäytyvän linjastaan höllentää autojen saastepäästöjä ja polttoainetehokkuutta koskevia säädöksiä.

Autonvalmistajat toivovat, että Trumpin hallinto laatisi säädökset, jotka kaikki Yhdysvaltain osavaltiot - Kalifornia mukaan lukien - voisivat hyväksyä.

Autoyhtiöt varoittavat, että jos näin ei käy, seurauksena olisi pitkä epävarmuuden ajanjakso, jolloin käytäisiin oikeudenkäyntejä ja joka tuottaisi tappioita, jotka johtaisivat autojen hinnan nousuun.

Yhdysvaltain edellisen presidentin Barack Obaman kaudella maassa otettiin käyttöön autojen saastepäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevat standardit. Donald Trump haluaa tukea maan autoteollisuutta purkamalla sääntöjä ja sallimalla löyhemmät ympäristönormit.

Obaman säädöksen mukaan autoyhtiöiden pitäisi päästä vuonna 2025 tasoon, jolloin niiden tuottamilla autoilla pitäisi yhdellä bensiinigallonalla voida ajaa keskimäärin vähintään 54,5 mailia. Trumpin suunnitelmista saadun ennakkotiedon mukaan maililuku pudotettaisiin 37:ään.

Eurooppalaisilla mitoilla Obaman vaatimus tarkoittaa, että autojen keskikulutuksen tulisi olla enintään 4,4 litraa sadalla kilometrillä. Trump pudottaisi vaatimuksen 6,4:ään litraan.

"Enemmän haittaa kuin hyötyä"

Trumpin hallinnon on määrä julkistaa löyhennetyt standardit myöhemmin kesällä.

Autoteollisuus pyysi jo Trumpin kauden alussa, että eräitä osia Obaman säädöksistä löysättäisiin. Teollisuuden näkemys on nyt muuttunut. Senuusi arvio on, että Trump on menossa normien purussaan liian pitkälle ja että hän tuottaa uudistuksellaan enemmän haittaa kuin hyötyä.

Toistakymmentä Yhdysvaltain osavaltiota kannattaa tiukkoja ympäristönormeja. Kalifornia on maan suurin osavaltio ja siellä ympäristötietoisuus on hyvin vahvaa. Kalifornia onkin jo ilmoittanut, että jos ympäristösäädöksiä puretaan, asia viedään oikeuteen. Vastaava tilanne voi olla edessä yli kymmenessä osavaltiossa.

Autoyhtiöiden mukaan kiista johtaisi siihen, että teollisuuden pitäisi valmistaa erilaisia autoja eri osavaltioille, mikä kasvattaisi kustannuksia. Tuotannossa pitäisi olla autoja, jotka täyttävät tiukemmat ympäristönormit, mutta myös halvempia autoja löyhempien normien osavaltioihin.

Suuri ongelma tulisi siinä tilanteessa, että henkilö ostaa auton löyhien säädösten osavaltiosta käyttääkseen sitä osavaltiossa, jossa säädökset ovat tiukemmat. Seurauksena olisi hallinnollinen sekavuus ja mahdollisesti osavaltioiden välisiä korvausvaatimuksia.

Yhtiöiden pitäisi esimerkiksi todistaa, että kaikki sen Kaliforniassa myymät autot kuluttavat keskimäärin vähemmän polttoainetta kuin Utahissa myydyt. Koska kuluttajat tällä hetkellä suosivat kookkaita, paljon polttoainetta kuluttavia autoja, yhtiöiden pitäisi silti saada kaupaksi bensapihejä autoja. Tämä voisi johtaa pienten autojen kestämättömän suuriin alennushintoihin, yhtiöt pelkäävät.

Kirjeestä kertovat Yhdysvaltain tiedotusvälineet, muiden muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun)- ja Los Angeles Times (siirryt toiseen palveluun) -sanomalehdet.