Miehet saavat yhä liikkua kaupungilla ilman paitaa, naiselle voi napsahtaa sakko – muotiasiantuntija: "Suosittelen paidan pitämistä"

Poliisin näkökulmasta sukupuolella on väliä, kun kysymys on yläosattomuudesta julkisella paikalla.

Asfaltti polttaa. Kadulla on kuumaa – ja muita kesäsävelmiä.

Helle. Nyt on tuuletettava kunnolla, siis ilman paitaa.

Tosin naisena ei yläosattomissa kannata kaupungilla liikkua, toteaa ylikomisario Ari Taipale Helsingin poliisilaitokselta.

– Se aiheuttaisi pahennusta, sillä ihmiset eivät ole sellaiseen vielä tottuneet. Silloin poliisipartio kyllä saattaisi puuttua asiaan.

Poliisin tulkinnan mukaan nainen syyllistyisi sukupuolisiveellisyyden julkiseen loukkaamiseen kävelemällä kadulla rinnat paljaina. Yläosattoman naisen tapaus käsiteltäisiin siis rikoslain 17. luvun 21. pykälän pohjalta.

– Todennäköisesti partio kehottaisi laittamaan yläosan päälle. Mahdollista olisi myös kirjoittaa sakko ja tarvittaessa ottaa kiinnikin, Taipale luettelee.

Mies sen sijaan saa poliisin puolesta yhä tallustella jalkakäytävällä nännit vilkkuen. Sukupuolella on siis väliä.

– Yläosattomiin miehiin on totuttu kaupungilla, mutta naisiin ei, Taipale perustelee.

Fiksu tapa suojautua helteeltä on hakeutua varjoon. Ateena, heinäkuu 2017. EPA/SIMELA PANTZARTZI

"Olemme sivistyskansa ja pukeudumme sen mukaisesti"

Muodin asiantuntijan mukaan paidattomuus ei kerta kaikkiaan kannata – sukupuolesta riippumatta.

– Suhtaudun asiaan sillä tavalla, että suosittelen paidan pitämistä päällä, toteaa muotitoimittaja Sami Sykkö.

Miksi?

– Paidattomuus sopii tosi hyvin uimarannalle, mökille ja saunaan, mutta ei metropolin keskustaan. Olemme sivistyskansa ja pukeudumme sen mukaisesti, niin kuin ihmiset pääosin tekevätkin.

Helsingissä Sykkö on ilokseen havainnut äärimmäisen harvoin paidattomia kansalaisia. Joskus terassilla on sellainen näkynyt, ja silloin muotitoimittajan katse on kääntynyt pikaisesti muualle.

– Ihmiset pukeutuvat kesäaikaan kivasti ja aina vaan kivammin.

Paidan puolesta puhuvat sekä esteettiset että terveydelliset syyt, Sykkö muistuttaa.

– Paita suojaa auringon paahteelta ja siten vaikkapa ihosyövältä.

Ihmisen keho on kaunis ja iho ihana, toteaa Sami Sykkö, ja kehottaa samalla pitämään paidan päällä helteestä huolimatta. Seera Rytkölä / Yle

Kestopuheenaiheesta pitkä matka tekoihin

Siveellisyyttä koskeva laki on kaikille sama. Teoriassa poliisi siis suhtautuu paidattomuuteen samalla tavalla paikkakunnasta riippumatta. Käytännössä tilanne voi olla toinen.

– Poliisipartiot ovat erilaisia, eivätkä tapahtumatkaan aina ole välttämättä yksi yhteen.

Vaikka paidattomuus on helteellä kestopuheenaiheita, se johtaa harvoin toimenpiteisiin.

– Poliisille ei tule aiheesta ilmoituksia. Todennäköisesti se tarkoittaa sitä, että naisilla on yläosat päällä kaupungilla kävellessä. Miehistä ei tule ilmoituksia, vaikka olen itsekin nähnyt, että siellä on ilman paitaa liikuttu.

– Se ei ole silloin aiheuttanut niin suurta pahennusta, että siitä olisi poliisille soiteltu, ylikomisario Taipale toteaa.

Poliisi ei puutu asiaan uimarannalla

Poikkeuksena ovat uimarannat. Siellä saa kylpeä auringossa ilman yläosaa sukupuolesta riippumatta – myös poliisin puolesta.

– Yleinen mielipide hyväksyy auringonoton uimarannalla yläosattomissa. Silloin poliisi ei tällaiseen tilanteeseen puuttuisi, ylikomisario Taipale arvioi.