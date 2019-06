Kirkkohallitus pitää Ylivieskan uutta kirkkoa liian kalliina – Kirkkoa ei päästäkään rakentamaan: "Olemme ymmällään ja pettyneitä"

Ylivieskan kirkkoa ei päästä vielä rakentamaan. Kirkkohallitus ei vahvistanut kirkon rakentamista. Kirkkohallituksen virastokollegio katsoo, että hankkeen 13,4 miljoonan euron kokonaiskustannukset ovat seurakunnan maksukykyyn nähden liian suuria.

Ylivieskan seurakunnassa Kirkkohallituksen päätöstä pidetään ristiriitaisena.

– Olihan tämä tietysti sellainen uutinen, että olemme aika ymmällään ja pettyneitä. Olemme tehneet kolme vuotta kovasti töitä ja mielestämme viisaasti ja harkitusti suunnitelleet tulevaisuuden kirkkoa Ylivieskan seurakunnalle, kirkkoherra Eija Nivala sanoo.

Nivala myöntää, että kirkon rakentaminen on seurakunnalle suuri taloudellinen haaste. Hänen mukaansa seurakunnassa on kuitenkin tarkkaan harkittu ja laskettu, että seurakunta selviää urakasta. Aiemmin jo kirkkovaltuusto on päättänyt rakentamisesta, ja myös tuomiokapituli on puoltanut hanketta. Kirkkohallitus oli kuitenkin toista mieltä.

Nyt Ylivieskan seurakunnassa ei tiedetä seuraavia askelmerkkejä. Kirkkohallitus ei Nivalan mukaan ole antanut jatkoitoimenpiteistä mitään ohjeistuksia.

– Teemme sitkeästi työtä, jotta me pääsemme lopulliseen tavoitteeseen. Ylivieska tarvitsee ja rakentaa uuden kirkon. Siitä emme halua, emmekä voi luopua.

Tällä hetkellä ei tiedetä, milloin kirkkoa päästään rakentamaan. Rakennustöiden piti alkaa kesällä. Uuden kirkon oli määrä valmistua adventiksi 2020.

Edellinen, vuonna 1786 valmistunut, puukirkko paloi pääsiäislauantaina 2016 tuhopoltossa.