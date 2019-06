Saako ekoilla treffeillä suudella ja miten erota nätisti – Rakkausasiantuntijan seitsemän vinkkiä onnistuneeseen kesäromanssiin

Kesädeittailu on mainio tapa tutustua omaan ja toisen ihmisen nautintoon. Lyhytkin romanssi voi jättää kauniit muistot eliniäksi.

Ihanaa, kesä on täällä taas! Aurinko ja lämpö panevat hormonit hyrräämään ja ihmiset hymyilemään. Yhtäkkiä näet viehättäviä ihmisiä joka kadunkulmassa. Kesäromanssi voi olla vain tervehdyksen päässä.

Mutta miten kesädeittailu tehdään niin, että kaikilla on kivaa? Nuorten seksuaalikasvatuksen asiantuntija Sari Hälinen Väestöliitosta antaa seitsemän vinkkiä onnistuneeseen ja nautinnolliseen kesäromanssiin.

1. Saanko halata?

Uuteen ihmiseen tutustuminen on sekä kiehtovaa että jännittävää. Olemalla ystävällinen, kohtelias ja kiinnostunut kuuntelemaan mitä toinen sanoo, teet hyvän alkuvaikutuksen.

Jossain vaiheessa tulee eteen hetki, jolloin pitäisi pystyä arvioimaan, haluaako toinen koskettaa vaikka halaamalla tai suukottelemalla. Siihen pitää pyytää lupa.

– Ihmiset tekee sen varmaan hyvin luonnostaan. Kysytään vaikka "saanko halata sinua" tai "haluaisin suudella sinua, suudellaanko", Sari Hälinen sanoo.

Luvan pyytämisen ei tarvitse olla hirvittävän vakavaa, eikä sitä kannata arastella.

– Sen ei tarvitse olla mikään haastattelulomake, Hälinen naurahtaa ja muistuttaa, että suurin osa ihmisten välisestä viestinnästä tapahtuu sanattomasti eleiden ja ilmeiden avulla.

– Katse, hymy, takaisin koskettaminen ja toiseen ihmiseen painautuminen ovat merkkejä molemminpuoleisesta halusta.

Suostumusta erilaisiin seksuaalisiin tekoihin voi kysyä myös viestillä tai videopuhelulla, jos kasvokkain kysyminen tuntuu liian hankalalta.

AOP

2. Miten nopeasti voi edetä kohti seksiä?

Ensimmäinen suudelma uuden ihastuksen kanssa voi olla ikimuistoinen. Siinä tunteessa voi huoletta viipyillä, eteenpäin menemiseen ei ole mitään kiirettä.

– Jotkut tykkäävät käydä vaikka kahvilla parin viikon ajan ja sen jälkeen he uskaltautuvat ottamaan kädestä kiinni tai suutelemaan ensimmäisen kerran. Jokainen etenee tosi omaan tahtiinsa, Sari Hälinen kuvailee.

Toisaalta jos kaikki osapuolet niin haluavat, seksiäkin voi harrastaa vaikka ensitapaamisella. On monta eri tahtia edetä suhteessa, ja ne kaikki ovat yhtä oikein.

Kun asiat sitten lähtevät rullaamaan eteenpäin, on syytä pitää huoli hyvästä, yhteisestä etenemisvauhdista.

– Jos toinen vaikka kääntää päänsä tai ei vastaa kosketuksiin, pitää pysähtyä ja kysyä, onko kaikki ok ja etenemmekö me liian nopeasti.

Joskus seksuaalisten tekojen yhteydessä ihminen voi jäätyä, lamaantua tai jähmettyä, eikä hän pysty sanomaan ettei tilanne tunnu hyvältä. Vastavuoroisuus on merkki molemminpuoleisesta halusta, passiivisuus on merkki ottaa askel taaksepäin.

3. Kysy lupa myös sängyssä

Aina kesäromanssin ei tarvitse johtaa seksiin. Yhdessäolo, läheisyys ja ystävyys voivat olla hyvin tyydyttäviä sellaisenaan. Myös seksiin syttyminen tapahtuu jokaisella ihmisellä eri tavoin.

– Yhden halut heräävät sen jälkeen, kun toiseen on tutustunut kunnolla. Joku toinen puolestaan on valmis hommiin yhden yhteisen illan jälkeen, kuvailee nuorten seksuaalikasvatuksen asiantuntija Sari Hälinen.

Halun syttymiseen vaikuttaa myös kenen tai keiden kanssa seksiä ollaan virittelemässä. Eka kerta nimittäin tapahtuu aina, kun on uuden ihmisen tai ihmisten kanssa.

– Seksissä toimii vähän sama kuin jos lähtisi patikoimaan: aina mennään sen hitaamman mukaan.

Luvan kysyminen on pakollista seksiin liittyvissä teoissa. Luvan kysymistä ja antamista kutsutaan myös suostumukseksi. Suostumuksen merkitystä on vastikään vahvistettu uudessa hallitusohjelmassa (Iltalehden juttu aiheesta (siirryt toiseen palveluun)).

– Kyllä jokaisen vastuulla on varmistaa, että toinen haluaa tulla kosketetuksi. Lupa suudella ei automaattisesti tarkoita lupaa hyväillä intiimejä kehonosia. Suostumus on pakollista myös eri seksiasentoja kokeillessa tai siinä, minkälaista ehkäisyä käytetään, Hälinen luettelee.

4. Seksiä on monenlaista

Seksi on paljon muutakin kuin yhdyntää. Toisen kehon eri osien hyväilyä kädellä tai suulla, yhdessä fantasiointia, suutelumaratoneja, sylittelyä ja silittelyä. Joku voi tykätä paljon esimerkiksi niskan ja kaulan hyväilemisestä tai jalkojen ja varpaiden suutelemisesta.

– Ihminen on aistien valtakunta, naurahtaa Sari Hälinen ja kannustaa tutustumaan monipuolisesti sekä omaan että toisen nautinnon erilaisiin mahdollisuuksiin.

Kaikki tämä ja paljon muuta kuuluu seksiin. Seksi voi olla äärettömän nautinnollista ja tyydyttävää vaikka yhdyntää ei tapahtuisikaan.

5. Aina saa sanoa ”ei”

Joskus mieli voi muuttua kesäromanssin vauhdikkaissa pyörteissä. Missä vaiheessa tahansa saa sanoa ”ei”, jos tilanne ja seksiteot alkavat tuntua epämiellyttäviltä. Kieltäytymistä ei tarvitse sen enempää perustella.

– Sinä et ole seksissä velkaa kenellekään. Vaikka olisitte käyneet treffeillä tai pitäneet yhteyttä useita viikkoja, niin kukaan ei ole kenellekään velkaa sellaista, mitä ei halua tehdä, Väestöliiton Sari Hälinen sanoo painokkaasti.

Ja jos saa itse pakit, ei kannata jäädä vonkaamaan.

Antonio Guillem Fernandez / AOP

6. Seksiviestejä tai nakukuvia ei saa jakaa

Jos kuuman kesäromanssin aikana on vaihdeltu seksiviestejä, nakukuvia tai videoita, niin suhteen päätyttyä niiden poistamisesta sovitaan yhdessä. Niitä ei saa levittää muille ihmisille tai nettiin, vaikka ero kuinka ottaisi päähän. On hyvä muistaa, että intiimien kuvien tai videoiden levittely ilman lupaa voi olla rikos.

7. Miten lopettaa kesäsuhde?

Itsensä ja toisten kunnioittaminen on tärkeää kesädeittailun kaikissa vaiheissa. Jos kiinnostus lopahtaa, sen voi sanoa nätisti, toista turhaan loukkaamatta.

– Aina tunteet eivät vaan kohtaa tai seksuaaliset kemiat eivät toimi. Silloin voi sanoa, että vaikka meillä on ollut kivaa, niin olen muuttanut mieleni tai että en jaa samoja tunteita kanssasi.

On reilua olla rehellinen hiipuvista tunteistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vaikka ihailtavana oleminen on ihanaa, ei toista saa johdattaa luulemaan, että luvassa olisi jotain enemmän.

– On aika julmaa antaa tilanteen jatkua vaikka itse tietää, että kyseessä on vain lyhyt kesäromanssi ja toinen on esittelemässä sinua jo porukoilleen, Sari Hälinen muistuttaa.

Suhteen lopettaja ei kuitenkaan ole vastuussa toisen tunteista. Jos suhteen päättymisestä ilmoittaa asiallisesti ja kunnioittavasti, voi ”sä pilasit mun kesän” -tyyppiset syytökset jättää omaan arvoonsa.

Ja jos kesäromanssin haluaa lopettaa oikein tyylikkäästi, voi toiselle antaa hyvää palautetta. Kertoa, mikä oli parasta teidän yhteisessä ajassanne ja mitä olet oppinut itsestäsi ja elämästä yhdessä käytyjen keskustelujen aikana. Ihmisestä kertoo aika paljon se, miten hän hoitaa elämässä väistämättä vastaan tulevat vaikeat tilanteet: hienotunteisesti vai toista tahallaan loukaten.