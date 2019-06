Herätys: Kiinan ylioppilastehdas on ankara mutta haluttu opinahjo, helle saa unohtamaan pukeutumisetiketin, ukkoset jatkuvat tänään

Kiinan kuuluisassa ylioppilastehtaassa voi saada kepistä, mutta moni haluaa lapsensa juuri sinne

Aamuruuhka kohti Maotanchangin koulua alkaa hieman ennen kuutta. Jenny Matikainen / Yle

Maotanchangin lukion yli 20 000 opiskelijaa tähtäävät armottomaan loppukokeeseen, joka määrää tänäkin vuonna miljoonien kohtalon. Lue Jenny Matikaisen artikkelista, miksi moni kiinalaisvahempi haluaa lapsensa juuri sinne.

USA ja Meksiko sopuun siirtolaisista

Donald Trump Jim Lo Scalzo / AFP

Yhdysvallat ja Meksiko ovat päässeet yhteisymmärrykseen maahanmuutosta. Tämän johdosta Yhdysvallat peruu uhkauksensa, jonka mukaan maanantaista alkaen Meksikon tuotteille olisi asetettu viiden prosentin tuontitullit. Meksiko puolestaan asettaa rajoilleen kansalliskaartinsa joukkoja hillitsemään etelämpää Keski-Amerikasta suuntautuvaa muuttoliikettä.

Mies saa yhä tallustaa jalkakäytävällä ilman paitaa, mutta muotiguru määräisi paidan päälle

Ihmisen keho on kaunis ja iho ihana, toteaa Sami Sykkö, ja kehottaa samalla pitämään paidan päällä helteestä huolimatta. Seera Rytkölä / Yle

Poliisin näkökulmasta sukupuolella on väliä, kun kysymys on yläosattomuudesta julkisella paikalla. Miehen nännit ovat ok, naiselle voisi napsahtaa jopa sakko. Muotiguru Sami Sykkö on paidan tai muun yläosan kannalla sukupuolesta riippumatta.

Naantali toivottaa Kultarannan isäntäparin kesänviettoon

Sauli Niinistö Sakari Luhtala / Yle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu puolisonsa Jenni Haukion ja Aaro-pojan kanssa kesävirka-asunnolle Kultarantaan lauantaina. Presidentti Niinistö ja rouva Haukio tapaavat myös yleisöä. Yle näyttää presidenttiparin saapumisen suorana Areenassa alkaen kello 18.25.

Ukkosrintama laajenee

Yle

Lauantaina ukkoskuurot yleistyvät entisestään, voimakkaimmat ukkoskuurot painottuvat maan länsiosasta Koillismaalle yltävälle alueelle. Ylen meteorologin mukaan sade- ja ukkoskuurot ovat melko hidasliikkeisiä joten paikoin vettä voi sataa runsaasti. Ukkospuuskista ja runsaista sademääristä on varoituksia suuressa osassa Suomea.

Lue lisää säästä täältä.