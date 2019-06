Ukkonen ja helle jatkuvat tänään – Luvassa voi olla äkkitulvia ja ukkospuuskia

Helle on hellinyt viime päivät lähes koko maata. Kuvituskuva.

Helle on hellinyt viime päivät lähes koko maata. Kuvituskuva. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Kuuminta on tänään itärajan tuntumassa, jossa lämpötila saattaa nousta jopa yli 30 asteen.

Myös tästä päivästä on tulossa kuuman kostea päivä. Ukkonen jyrisee ja lämpötila pysyy hellelukemissa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tänään voi ukkostaa jopa enemmän kuin eilen. Ukkoskuuroja kehittyy maan länsi- ja keskiosissa iltapäiväksi ja illaksi. Luvassa voi olla rankkasateita ja äkkitulvia, sillä vettä voi tulla taivaalta jopa 20 millimetriä tunnissa.

– Ukkonen alkaa kehittyä puolen päivän tienoilla ja voi tulla aika nopeastikin, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Eilen ukkonen pauhasi iltapäivästä, mutta laantui illaksi ja yöksi. Perjantaiyö oli koko maassa poutainen.

30 astetta voi mennä rikki

Lapissa voi olla tänään voimakkaita ukkospuuskia. Poutaisinta on Kaakkois-Suomessa ja Länsi-Lapissa.

Helle jatkuu tänään lähes koko maassa. Kuuminta on itärajan tuntumassa, jossa lämpötila saattaa nousta jopa yli 30 asteen. Viileintä on puolestaan Lapissa, jossa sielläkin on parikymmentä astetta.

Huomenna ukkosia ja sadekuuroja on luvassa maan itäosassa ja keskivaiheilla, jossa sää on epävakaista. Lämpötila on 20–25 asteen tienoilla.

Etelä- ja Länsi-Suomessa sää viilenee hieman 20–23 asteeseen. Pohjois-Lappiin virtaa kylmää ilmaa, mikä saa lämpötilan laskemaan 10 asteen tienoille.

