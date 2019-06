Suede-yhtyeen Brett Anderson: "Nautin esiintymisestä enemmän kuin parikymppisenä. Olimme silloin tylsiä lavalla."

Helsinki on erityinen paikka Suede-yhtyeelle. Suomen pääkaupunki oli bändin ensimmäisen Euroopan-kiertueen ensimmäinen keikkapaikka 1990-luvulla.

Parikymppiset muusikonalut saapuivat talviseen Helsinkiin täysin varustautumatta hyiseen säähän. Heillä oli vaatteet muovipusseissa ja jokaisella oli mukana vain pari paitaa. Tämän takia Suomen visiitti kului sisätiloissa.

Sueden laulaja Brett Anderson ja basisti Mat Osman istuvat helsinkiläisen hotellin sohvilla ja nauravat ensimmäiselle vierailulleen Suomessa.

– Olemme olleet täällä viisi tai kuusi kertaa ja tämä on ensimmäinen kerta, kun täällä on kesä. Tämä on mahtavaa. Aivan kuin teillä olisi kaksi eri kaupunkia, Osman sanoo.

– Kun teimme paluun, olimme oppineet, missä olemme hyviä. Meistä on tullut parempia siinä, mitä teemme. Emme aio muuntautua reggaebandiksi tai folkduoksi, Sueden Mat Osman ja Brett Anderson tuumaavat. Mårten Lampén / Yle

Anderson muistelee, että ensimmäisellä Helsingin-käynnillä bändi kohtasi ensimmäistä kertaa ammattimaisiin nimikirjoitusten metsästäjiin.

– Meitä jahtasi joukko pieniä samalla tavalla pukeutuneita miehiä. Heillä ei ollut hajuakaan, keitä olemme. Kirjoitin nimmariin Michael Jackson, mutta heitä se ei näyttänyt haittavaan.

– He varmaan tienasivat niillä omaisuuden, Osman jatkaa nauraen.

Esiintyminen paranee vuosi vuodelta

Suede on yksi 1990-luvun brittipop-genren näkyvimpiä nimiä. Lontoossa vuonna 1989 perustettu bändi nousi pinnalle yhtyeen nimeä kantavalla esikoisalbumilla vuonna 1993 ja sen hitillä Animal Nitrate.

Vuosikymmenen lopulla laulaja Brett Andersonin heroiiniriippuvuus alkoi vaikuttaa bändin toimintaan ja lopulta yhtye hajosi vuonna 2003. Suede palasi yhteen 2010.

– Mitä vanhemmiksi tulemme ja mitä enemmän olemme kiertäneet, sitä paremmin olemme fyysisesti mukana esityksessä. Siten pääsemme paremmin myös kontaktiin yleisön kanssa, sanoo esiintymisestä nauttiva Brett Anderson. Mårten Lampén / Yle

Viime vuonna kahdeksannen studioalbuminsa julkaissut Suede esiintyi Helsingin Sideways-festivaalilla itsevarmasti mutta rennosti. Lavalla ei nähty suuria kikkailuja, vaan ainoastaan soittamisesta nauttivat viisi yhtyeen jäsentä.

Brett Anderson ja Mat Osman sanovat, että he nauttivat esiintymisestä enemmän viisikymppisinä kuin uran alussa 20-vuotiaina.

– Olen katsonut meidän 90-luvun esiintymisä YouTubesta ja ne näyttävät vähän tylsiltä. Me vain seisoimme siellä ja esitimme kappaleita. Tällä hetkellä pidän todella paljon esiintymisestä. Kaikkien vuosien jälkeen sitä oppii hiljalleen, missä on hyvä ja missä ei. Siihen meni 27 vuotta, Anderson sanoo.

Naisvihaa vastaan

Brittipop osui 1990-luvulla oikeaan saumaan. Sueden ohella bändit kuten Oasis, Blur ja Pulp lauloivat kappaleissaan tavallisten ihmisten elämästä. Maailmanmaineeseen nousseet bändit kohottivat kansallista itsetuntoa Britanniassa.

Sueden muusikot sanovat, että ilmiössä oli myös varjopuolensa.

– Siitä tuli meininkiä, jossa Britannia oli jälleen mahtava ja nyt mennään tapaamaan pääministeri Tony Blairia. Jossain vaiheessa isoksi paisuneet aina turmeltuvat, sanoo Mat Osman.

Suede esiintymässä Berliinissä vuonna 1999. AOP

Brett Andersonin mielestä brittipop alkoi hyvällä tarkoituksella. Musiikki oli tuoretta ja kiinnostavaa verrattuna amerikkalaiseen imperialismiin.

– Siihen liittyi kuitenkin epämiellyttäviä piirteitä. Siitä tuli yltiöisanmaallista ja naisvihamielistä. Olen ylpeä siitä, että Suede seisoi vahvana sen äijäilyn keskellä naisvihaa vastaan. Puhuimme monimerkityksellisemmästä seksuaalisuudesta, emmekä olleet mukana äijäilyssä kuten 99 prosenttia muista bändeistä.

"Brexit on kuin tylsä kauhuelokuva"

Tänä päivänä Britanniassa yritetään nostattaa kansallistunnetta Brexitillä. Sueden muusikoiden mukaan maassa kellään ei ole mitään hajua, mitä tapahtuu.

– Kaikki on jämähtänyttä ja mitään ei tapahdu. Brexitia isompia ongelmia ei käsitellä ollenkaan. Se on kuin taivaalla pyörivä lentokone, joka ei voi laskeutua ja pian siltä loppuu polttoaine, Osman sanoo.

– Kun aamulla herää ja kuuntelee uutiset, sen näkee politiikan kommentaattoreiden, tv-juontajien ja poliitikkojen naamoista, että kenelläkään ei ole mitään hajua. Se on todella outoa, Sueden basisti Mat Osman pohtii Brexitiä. Mårten Lampén / Yle

Andersonin mielestä Brexit kuvastaa hyvin tätä aikaa ja poliittista ilmapiiriä, sillä kukaan ei tiedä, mitä on tapahtumassa.

– Maailmasta on tullut liian monimutkainen, että sitä voisi käsittää. Sen takia pitää kehittää salaliittoteorioita, jotta asioista ja vastauksista tulisi yksinkertaisempia. Brexitin ongelmana on ollut se, että kansalta kysyttiin asiasta, mihin se ei ollut pätevä vastaamaan. Minäkään en ollut. Tällaisten päätösten tekeminen ei ole kansan asia, se kuuluu poliitikoille.

Laulajan mukaan Britanniassa on saavutettu piste, missä poliitikotkaan eivät pysty tekemään johtopäätöksiä.

– He joutuvat pyytämään lausuntoja asiantuntijoilta ja tukea kansalta. He pelkäävät tekevänsä vääriä päätöksiä. Se on kamalaa.

– Tämä on kuin todella tylsä kauhuelokuva. Se vain jatkuu ja jatkuu, Osman huokaa.

Vinkki aloitteleville bändeille

Suede keikkailee ympäri maailmaa loppuvuoden. Samalla valmistuu uusi albumi, joka on laulaja Brett Andersonin mukaan aiempaa yksinkertaisempi.

– Yritän saada siihen saman fiiliksen, mikä meillä on live-esiintymisissä. Se on vaikeaa, sillä lavalla on adrenaliinia ja kontakti yleisöön. Sitä ei ole steriilissä studioympäristössä. Haluan levylle lavalla tapahtuvaa yksinkertaisuutta ja energisyyttä.

– Uuden levyn tekeminen on rankkaa, mutta siinä on tämän jutun kauneus. Pidän haasteista ja se saa minut innostumaan elämässä, Brett Anderson sanoo. Mårten Lampén / Yle

Britannia on tunnetusti musiikin mahtimaa, mutta Sueden muusikoilla ei ole hajua, mitä maan musiikkikentällä tapahtuu. Tällä vuosituhannella musiikki on pirstoutunut yhä pienempiin alalajeihin, joten seuraaminen on vaikeampaa. Sitä hankaloittaa Andersonin mukaan myös se, ettei brittiläisiä musiikkilehtiä ole kuten ennen.

Basisti Mat Osmanin mielestä musiikkia tehdään nykyään liikaa algoritmit mielessä, jolloin lopputulos on konservatiivista.

– Ihmisille tarjotaan musiikkia, mitä he ovat kuulleet jo aiemmin. Se on todella harmillista kuulijoille mutta myös bändeille. Jos bändit tekevät jotain kiinnostavaa ja erilaista, heitä ei välttämättä kuulla missään.

Sueden muusikoiden mielestä musiikissa avain menestykseen on se, että tekee omaa juttuaan, mitä kukaan muu ei tee.

– Neuvoni aloitteleville bändeille on se, että löytää jonkin pienen jutun, missä on erilainen kuin muut ja se pitää tehdä isosti, Brett Anderson sanoo.