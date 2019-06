Sri Lanka alkaa pysäyttää metsäkatoa kovin keinoin: moottorisahojen tuonti ja sahalaitokset kielletään

Norsulauma Sri Lankassa. Norsujen määrä Sri Lankassa on vähentynyt nopeasti salametsästyksen ja elinalueiden tuhoutumisen takia.

Norsulauma Sri Lankassa. Norsujen määrä Sri Lankassa on vähentynyt nopeasti salametsästyksen ja elinalueiden tuhoutumisen takia. M. A. Pushpa Kumara/ EPA

Sri Lankan presidentti Maithripala Sirisena ottaa kovat keinot käyttöön pysäyttääkseen saarivaltion metsäpeitteen katoamisen.

Sirisena antoi eilen perjantaina määräyksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan moottorisahojen ja sahalaitosten sahanterien tuonti Sri Lankaan kielletään. Maahantuonti astuu voimaan ensi viikolla.

Presidentti ei kertonut, onko jo maassa olevien moottorisahojen käyttö edelleen sallittua.

Sri Lankassa otettiin alkuvuodesta käyttöön määräys, jonka mukaan kaikki maassa olevat moottorisahat on merkittävä poliisin rekisteriin. Neljän kuukauden aikana rekisteriin on merkitty 82 000 moottorisahaa. Määräyksen tavoitteena on lopettaa laiton puiden kaataminen.

Presidentti Sirisena toimii myös maansa ympäristöministerinä. Hän ilmoitti perjantaina, että sahalaitokset suljetaan viiden vuoden kuluessa. Sahojen työntekijöiden, samoin kuin muiden metsähakkuista elantonsa saavien on etsittävä muuta työtä.

Pelko metsien katoamisesta

Sirisena pyrkii päätöksillään lopettamaan laittomat metsänhakkuut, jotka ovat suuri ongelma Sri Lankassa. Maan metsäpeite on kutistunut virallisten lukujen mukaan 28 prosenttiin maan pinta-alasta. Ympäristöjärjestöjen mukaan ala on vielä selvästi pienempi.

Sri Lankassa toimiva ympäristöjärjestö Centre for Environment and Nature Studies (CENS) arvioi, että presidentin päätökset ovat tärkeitä, mutta riittämättömiä.

CENSin mukaan pahinta jälkeä Sri Lankassa tekevät erilaiset kehityshankkeiden nimellä kulkevat projektit, jotka muokkaavat alkuperäistä luontoa voimakkaasti.

Näitä projekteja ovat monet pienet vesivoimahankkeet, turismin kehittäminen, jossa sademetsää otetaan kaupallisen käyttöön sekä satamien rakentaminen.

CENS vaatii presidenttiä puuttumaan näihin hankkeisiin, joiden vaikutus Sri Lankan luontoon on katastrofaalinen. Hankkeiden seurauksena Sri Lankassa nähdään yhä enemmän kuivuutta, maanvyöryjä ja tulvia, sanoi järjestön aktiivi Rahula Thero srilankalaiselle RepublicNext-uutissivustolle (siirryt toiseen palveluun).

