Husin toimitusjohtaja lupaa sairaanhoitopiirin korjaavan toimintaansa – moittii silti kilpailutuskohun aiheuttanutta raporttia ylimalkaiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen moittii kuntayhtymän kilpailutuksesta tehtyä sisäistä raporttia ylimalkaiseksi, jossa ei ole paneuduttu tarpeeksi yksityiskohtiin.

Tuominen sanoo Ylelle, että Husissa on myös toisenlaisia näkemyksiä siitä, pitääkö raportissa esitetty väite jopa kymmenien miljoonien eurojen kilpailuttamattomista hankinnoista paikkansa.

STT kertoi lauantaina, että Hus on mahdollisesti tehnyt veronmaksajien rahoilla kymmenien miljoonien eurojen hankinnat kilpailuttamatta. STT:n uutinen perustui Husin sisäisen tarkastuksen marraskuiseen raporttiin.

STT kertoi myös, että syyskuisessa sisäisen tarkastuksen työpaperissa sanotaan, että Hus oli ostanut dna-analyyseja 1,7 miljoonalla eurolla yksityiseltä yritykseltä kilpailuttamatta vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Tuominen arvioi, että kyseessä on ollut vain yksittäistapaus. Hän muistuttaa, että esimerkiksi dna-anayysit ovat uudenlaista toimintaa, jota ei kovin moni yritys vielä tee.

– Dna-analyysi on jotain sellaista, mikä on vasta kehittymässä ja toimialalla ei ole ollut monia palveluntarjoajia. Se on ollut se perustelu, minkä takia tässä on tapahtunut suorahankintoja. Mutta siitä huolimatta ei tämä hyvä ole, se täytyy korjata. Jokaisen toiminnan pitää kestää ulkopuolinen arviointi ja nyt tämä ei ole parhaalla mallillaan, Tuominen myöntää.

Tuomisen mukaan ei ole mitään viitteitä siitä, että Hus olisi suosinut hankinnoissaan jotain tiettyä yritystä.

– Mutta onhan se selvää, että hankintatoiminnan täytyy olla läpinäkyvää ja luottamusta herättävää. Toiminnan ja tehokkuuden näkökulmasta on tärkeää, että hankinnat tehdään keskitetysti.

Tuomisen mukaan tällä hetkellä on tärkeintä, että Hus korjaa toimintaansa siten, että epäilyksiä kilpailuttamattomista hankinnoista ei pääse enää syntymään.

Huomasi ongelmia heti

Tammikuussa Husin toimitusjohtajana aloittanut Tuominen myöntää nähneensä heti tehtävässä aloittaessaan, että kuntayhtymän hankinnassa ja logistiikassa on vielä tekemistä. Tuominen kertoo asettaneensa ensi töikseen hankintojen keskittämishankkeen.

– Hus on iso organisaatio, jossa on paljon toimintayksiköitä. Nyt me käännetään kurssi. Hankinnat täytyy pystyä tekemään keskitetysti. Lähden siitä, että ongelmat on jo korjattu, Tuominen vakuuttaa.

STT:n mukaan sisäisen tarkastuksen raportista saa kuvan, että sisäinen valvonta olisi käytännössä pettänyt osassa hankintoja.

Tuominen kertoo, että jo edellisen toimitusjohtajan loppukaudella päätettiin, että Husin sisäistä valvontaa täytyy tarkastella uudelleen, koska sen toiminta ei välttämättä ole ollut ammattimaista.

Tuomisen mukaan sisäistä valvontaa aiotaan uudistaa ulkoistamalla sen koko toiminta. Asia on yhä valmistelussa.

Husin ex-toimitusjohtaja Aki Lindén. Markku Ojala / AOP

Ex-toimitusjohtaja muistuttaa mittasuhteista

Husin entinen toimitusjohtaja, nykyinen kansanedustaja Aki Lindén (sd.) muistuttaa mittasuhteista. Lindén haluaa korostaa Ylelle, että sairaanhoitopiirissä tehdään hankintoja kahdessa vuodessa tuhannella miljoonalla eurolla.

– Tässä on kysymys 1,7 miljoonasta eli kahdesta promillesta. Ja niiltä osin ei olla noudatettu tätä Husinkin omien periaatteiden mukaista menettelyä.

Lindén pitää erittäin hyvänä asiana sitä, että sisäinen tarkastus on kiinnittänyt kilpailukseen huomiota.

– Hankintojen keskittäminen suuressa, hajautuneessa sairaalaorganisaatiossa on ollut pitkä prosessi, ja näiltä osin kävi ilmi, että se ei vielä ollut täydellinen, Lindén sanoo.

Professori: "Yleensä pitää kilpailuttaa"

Yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki Aalto-yliopistosta ei halua ottaa kantaa, onko Husin tapauksessa rikottu lakia.

Hän kommentoi yleisellä tasolla, että Husin kaltaisessa tapauksessa on kyse siitä, onko kyseessä ollut laittomia vai laillisia suorahankintoja.

Kuoppamäki sanoo, että hankintalainsäädäntö edellyttää sitä, että suuret hankinnat pitää kilpailuttaa, ellei laissa ole tiettyjä poikkeussäännöksiä.

– Yleensä pitää kilpailuttaa, ja jos hankinta tehdään ilman kilpailuttamismenettelyä, niin rike on silloin se, että kyseessä on laiton suorahankinta, Kuoppamäki kertoo.

Kuoppamäen mukaan Suomessa lähtökohtana on se, että hankinnat pitää kilpailuttaa, jos niihin käytetään yhteisiä varoja. Tässä ajatuksena on hänen mukaansa se, että jos on useampi tarjoaja jotka kilpailevat keskenään, hinnat ovat alemmat. Silloin verorahoilla saadaan enemmän palveluita.

Kuoppamäki sanoo, että hankintalain poikkeustilanteisiin liittyy tulkintaa.

– Jos kyse on tulkinnasta, silloin kannattaa käyttää asiantuntijoita ja selvittää perusteellisesti etukäteen, miten asiassa voidaan menetellä.

Kuoppamäen mukaan lain rikkomisesta seuraa yleensä hankintasopimuksen purkaminen tai seuraamusmaksu eli sakko kielletyn suorahankinnan tehneelle hankintayksikölle. Sakon enimmäismäärä on kymmenen prosenttia hankinnan arvosta.

