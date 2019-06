Nyt alkoi myräkkä: Joroisissa salamoi ja satoi rakeita, sähköt poikki sadoilta – Pohjois-Suomeen kertymässä vielä rajumpi rintama

Lauantaiksi ennustettu ukkostaminen on alkanut jo kohtuullisen voimallisesti.

Lähetä video! Osuiko ukkoskuuro tai rankka raesade kohdallesi? Saitko siitä näyttävän videon? Jos, niin lähetä se meille Yleen. Oheisesta linkistä saat nopeasti lähetysohjeet. Lähetä Ylelle uutiskuva tai -video

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sekä maan länsiosassa sekä itä- ja pohjoisosissa on iltapäivän kuluessa luvassa ukkoskuuroja ja rakeita. Ilmatieteen laitoksen varoituskartta (siirryt toiseen palveluun) on keltaisenaan joko varoituksia ukkosista, sateista tai tukalasta helteestä.

Ja näin on myös käynyt. Lähinnä on odoteltu, milloin on pahin myräkkä päällä ja tarkalleen missä – ukkoskuurojen esiintymistä kun on vaikea pitkällä tähtäimellä arvioida.

Ylen meteorologi Matti Huutonen havaitsi rintamien syntymisen puolelta päivin ja twiittasi reilu tunti sitten, että ukkoskuurokehitys on alkanut.

Huutosta seurasi Ilmatieteen laitoksen havainto samalla tavoin, että myös idempänä räiskyi. Laitoksen Twitter-tilillä kerrottiin muun muassa rakeista Joroisissa ja jo yhteensä lähes 3 000 havaitusta maasalamasta tähän mennessä .

Energiateollisuuden ilmoittamat sähkökatkot ovat nousemassa ja sen häiriökartalla (siirryt toiseen palveluun) näkyvät juuri säätieteilijöiden kertomat ukkosrintamat.

Joroisissa oli pahimmillaan sähköittä toista tuhatta asiakasta, myös Varkaudessa sähköttömiä on satoja. Nyt painopiste on siirtymässä pohjoiseen ja muun muassa Utsjoella oli tätä kirjoitettaessa uutena häriökuntana lähes 600 sähkökatkon kokenutta asiakasta.

Salama mahdollisesti katkaisi ratayhteyden

Mikkelin ja Pieksämäen välillä on sähköratavaurio, kertoo Rataliikennekeskus. Vaurio on välillä Kalvitsa-Haukivuori. Henkilöjunat korvataan linja-autoilla Mikkelin ja Pieksämäen välillä.

Korjauksen kestosta ei vielä ole arviota.

Rataliikennekeskuksesta arvioitiin kolmen aikaan iltapäivällä, että häiriö voi johtua salamasta.

Korjaajat olivat vielä kolmen aikaan matkalla paikalle. Alueella on ukkostanut tänään.

Lähetä Ylelle uutiskuva tai -video

Lue myös:

Ukkonen tulee, oletko valmis? Varaudu näillä viidellä vinkillä ukkosmyräkkään

Video: Miten ukkonen syntyy? Meteorologi Toni Hellinen kertoo