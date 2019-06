Bongaa julkkis tai kaksi – kesäteatterit houkuttelevat yleisöä tunnetuilla naamoilla ja kepeällä otteella

Hyacith Bucket ja monet muut tv-viihteen hahmot ovat löytäneet tiensä suomalaiseen kesäteatteriin. Kuva on Porin Kirjurinluodon kesäteatterin Pokka pitää -esityksestä. Kuvassa näyttelijät Sari Havas ja Mervi Takatalo.

Suomalaiset kesäteatterit virittelevät jälleen esityksiään luonnon helmaan. Selvää on, että yleisökin on valmis. Aurinkolipat ja sadetakit on kaivettu esiin. Jos hyvin käy, teatterin lavalla voi bongata vaikka naapurin isännän.

Vaikka kesäteattereiden tukipilareina ovat vuodesta toiseen innokkaat teatterin harrastajat, eivät ammattilaisetkaan halveksu kesäpestiä. Ahkerimmat urakoivat useilla paikkakunnilla saman kesän aikana.

Laulutaitoisille riittää vientiä – Sami Hintsanen aloittaa Helsingistä ja koukkaa Oulun kautta Tampereelle

Kesäteatteriesitykset voi jakaa tänäkin vuonna muutamaan kategoriaan. Osa luottaa klassikoihin, osa nostaa näyttämölle paikallisia tarinoita. Lasten ja koko perheen tuotannot ovat oma ryhmänsä. Viime vuosina vanhojen tv-ohjelmien adaptaatiot ovat kasvattaneet suosiotaan. Kaikkein suosituimpia ovat kuitenkin näytelmät, joissa on runsaasti musiikkia. Mieluiten sellaista, joka on kaikille tuttua.

Muusikko ja näyttelijä, muun muassa Ylen Tartu Mikkiin -ohjelmasta tutun, Sami Hintsasen nimi ponnahtaa esiin useassa produktiossa. Uuden Iloisen Teatterin revyy Herkkua kuin heinänteko sai ensi-iltansa Linnanmäen Peacock-teatterissa (siirryt toiseen palveluun) jo toukokuussa. Pitkän linjan UIT-tähden Sari Siikanderin ohjaamassa revyyssä nähdään Hintsasen lisäksi muun muassa Sinikka Sokka, Nina Tapio ja Pihla Penttinen.

Ihmispyramidin päällä UIT:n esityksessä keikkuva Sami Hintsanen pyyhältää tänä kesänä teatterista toiseen. Harri Hinkka / UIT

UIT:n esityksen loppuvat kesäkuun puolivälissä, ja siitä Hintsanen singahtaa Ouluun. Meri Oulun Kesäteatterin (siirryt toiseen palveluun) Rakkauden autokorjaamossa lavalle nousee toinenkin tamperelaistähti, muusikko ja koomikko Heikki Silvennoinen. Kotimaisen musiikkikomedian pyörteissä hilpeilevät myös muun muassa juontajana ja mallina tunnettu Viivi Pumpanen sekä muusikko, näyttelijä Ville Pusa. Ensi ilta on kesäkuun lopulla.

Hintsasen äänijänteet eivät saa levätä tämänkään jälkeen, sillä loppukesäksi hän suuntaa Tampereen Viikinsaareen (siirryt toiseen palveluun) laulamaan Miljonasateen musiikkia Heikki Salon käsikirjoittamaan ja Olka Horilan ohjaamaan 506 ikkunaa -esitykseen. Hintsanen jakaa roolinsa Heikki Helan kanssa. Hela urakoi alkukesän, ja Hintsanen jatkaa vapauduttuaan Oulusta.

Meiju Suvas on Maitolavan Madonna, Mira Luoti tulkitsee Olavi Virtaa

Monessa suomalaisessa lomakohteessa on oma kesäteatteri.

Sappeen Matkailukeskuksessa (siirryt toiseen palveluun) esiintyy Suomen Kesäteatteri, joka tuo näyttämölle uusinnan kymmen vuoden takaa. Heikki Paavilaisen käsikirjoittama ja ohjaama Olavi Virta -musikaali oli tuolloin hitti Suomen kesässä. Tänä vuonna Virtaa esittävät laulavat näyttelijät Jari Ahola (nuori Olavi) ja Jani Koskinen (vanhempi Olavi). Näytelmässä on mukana myös Mira Luoti. Luoti oli PMMP -yhtyeen toinen laulusolisti. Useita musikaali- ja elokuvarooleja tehnyt Luoti tunnetaan myös Idols-tuomarina.

Saman teatterin ja saman ohjaajan tuotantoa on myös toisen suomiviihteen legendan elämästä kertova musiikkinäytelmä, Danny. Sitä esitetään Apianniemen kesäteatterissa Valkeakoskella (siirryt toiseen palveluun). Jos Helsingin kaupunginteatterin hittimusikaali Kinky Boots jäi viime kaudelta näkemättä, sen pääroolissa säihkyneen Lauri Mikkolan voi nähdä Apianniemessä kesällä. Samassa esityksessä näyttelee myös Ylen suosituimpiin ohjelmiin kuuluvan Puoli seitsemän juontaja, Susanna Laine.

Helsingin kaupunginteatterin Kinky Boots -musikaalissa säväyttänyt Lauri Mikkola nähdään Apianniemen kesäteatterissa Valkeakoskella nuoren Dannyn roolissa. Daniel Paul / Suomen Kesäteatteri

Jyväskylän kupeessa sijaitsevassa Ränssin Kievarissa on näytelty 1980-luvun lopulta. Tänä kesänä Kievari Kesäteatteri (siirryt toiseen palveluun) palaa vuoteen 1985. Jonna Ortjun käsikirjoittamassa ja ohjaamassa Maitolavan Madonnat -esityksessä soivat sekä kasarihitit että vanhemmat iskelmät. Majatalon emäntää esittävän Meiju Suvaksen omat hitit saavat asiaankuuluvan tilan. Vastanäyttelijöikseen Suvas on saanut kaksi tangokuninkaallista, Teijo Lidströmin ja Markku Uhlbäckin sekä oman tyttärensä Milena Suvaksen.

Kaksin aina kaunihimpi

Kesäteatteripesti maaseudulla saattaa koetella teatterintekijän perhe- tai parisuhdetta. Kun talvikausi on jo kiidetty harjoituksiin aamulla ja näytöksiin illalla, voi pitkähkö keikka toisella paikkakunnalla tuntua raskaalta.

Monet näyttelijät pyrkivätkin yhdistämään kesäteatterin ja lomailun perheen kanssa. Esimerkiksi Suomenlinnassa vilisee kesäisin siellä esiintyvän Ryhmäteatterin näyttelijöiden lapsia.

Näyttelijä Kristo Salminen saa hikoilla kesänsä knalli päässä. Hercule Poirot'n rooliin kuuluvat myös viikset. Mitro Härkönen / Ryhmäteatteri

Suomenlinnassa ratkotaan tänä kesänä Idän pikajunan arvoitusta vanhan vahaviiksen Hercule Poirot'n johdolla. Poirot'n roolissa nähdään Kristo Salminen. Ryhmäteatterin (siirryt toiseen palveluun) esityksen ohjaa Juha Kukkonen.

Vaikka Poirot-arvoitukset ovat tuttuja jo maailman tunnetuimman dekkaristin Agatha Christien kirjoista, Poirot on vahvasti myös televisiohahmo. Tv-nostalgiaa on lavalla myös muualla. Ainakin kaksi kesäteatteria on sovittanut näytelmänsä englantilaisen _Pokka pitää -_komediasarjan pohjalta.

Neil Hardwickin 70-luvun tv-klassikko Tankki täyteen saa kesällä uudelleentulkintansa peräti neljässä teatterissa. Sarja täyttää tänä vuonna 40 vuotta, eivätkä sen hahmot ole päässeet suomalaisilta unohtumaan.

Imatralla Kruununpuistossa esiintyvän Imatran teatterin (siirryt toiseen palveluun) Tankki täyteen -esitystä tähdittää pariskunta Satu Silvo ja Reidar Palmgren. Reinikaisena asioita tuumailee Lasse Karkjärvi.

Tankki täyteen -tv-sarja ei jätä suomalaisia rauhaan. Kesällä 2019 siitä nähdään sovitus neljässä kesäteatterissa. Kuvassa vasemmalta Lasse Karkjärvi, Lasse Pöyhiä, Satu Silvo ja Reidar Palmgren Imatran teatterin tulkinnassa. Ari Nakari / Imatran teatteri

Naapurikaupungissa Lappeenrannassa puolestaan voi bongata pariskunta Miia Nuutilan ja Antti Paavilaisen. He esiintyvät molemmat Kari Tapion elämästä kertovassa Olen suomalainen -musiikkinäytelmässä. Osku Heiskasen ohjaamaa näytelmää esitetään Lappeenrannan historiallisessa linnoitusmiljöössä (siirryt toiseen palveluun) peräti 40 kertaa.

Koko perheen valinnat

Kesäteatteriin halutaan mennä myös koko perheen voimin. Lastenkirjojen tutut hahmot Peppi Pitkätossusta Anneliin ja Onneliin, Mimmi-lehmästä Tatuun ja Patuun nähdään tänäkin kesänä teatterin lavalla.

Myös klassiset sadut inspiroivat vuodesta toiseen. Nurmijärven Taaborin kesäteatterissa (siirryt toiseen palveluun) säihkyy Tuhkimo Alina Tomnikovin esittämänä. Hyvänä haltijattarena häärii laulaja Marita Taavitsainen. Taavitsainen on jo Taaborin konkari, kuten ohjaaja Taavi Vartiakin. Elokuva- ja tv-ohjauksistaan tunnetulle Vartialle Tuhkimo on yhdestoista ohjaus nurmijärveläisessä teatterissa.

Samppalinnan kesäteatteri (siirryt toiseen palveluun) Turussa tarjoaa komediaa myös teineille ja heidän vanhemmilleen. Perjantai on Pahin -esitys perustuu Disney-yhtiön Freaky Friday -elokuvaan, jossa lukioikäinen tytär ja hänen äitinsä vaihtavat rooleja. Lauluvahvistusta on haettu tähänkin esitykseen. Toisessa pääroolissa nähdään Maria Lund.

Sitten vain katsomoon. Etelä-Suomen Sanomien sivuilta voi printata mukaan kesäteatteribingon (siirryt toiseen palveluun).