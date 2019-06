Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson kieltäytyisi maksamasta erorahoja EU:lle

Boris Johnson on antanut ensimmäisen haastattelunsa pääministerikisaan ilmoittautumisensa jälkeen.

Johnson on EU-linjauksissa varsin samoilla linjoilla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson tyrmää EU:n vaatiman brexit-maksun ja perää jäsenmailta parempia sopimusehtoja eron toteuttamiseksi.

Entinen ulkoministeri ja johtava pääministerikandidaatti sanoo Sunday Timesin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että pääministerinä hän kieltäytyisi maksamasta 39 miljardin punnan eli noin 44 miljardin euron laskua, ellei EU hyväksy parempia sopimusehtoja.

– Ystäviemme ja kumppaniemme on ymmärrettävä, että pidämme rahan kunnes meillä on enemmän selvyyttä tiestä eteenpäin. Hyvän sopimuksen aikaansaamisessa raha on hyvä ratkaisija ja voiteluaine, Johnson sanoi ensimmäisessä haastattelussaan pääministerikisaan lähdön jälkeen.

EU-maat vaativat Britannialta erorahaa hyvityksenä erilaisista maksuista, joita maa on unionilta saanut tai on velvollinen maksamaan tulevaisuudessa. EU on myös ilmoittanut, että tehtyä brexit-sopimusta ei enää avata uudelleen neuvoteltavaksi.

Johnsonin kommentit brexit-maksusta kieltäytymisestä tulevat vain viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Britannian seuraavan pääministerin tulisi kieltäytyä maksamasta unionille eroamismaksua. Lisäksi Trump oli samoilla linjoilla siitä, että brittien tulisi neuvotella paremmat ehdot erolleen. Trump myös arvioi, että juuri Johnsonista tulisi hyvä seuraaja pääministerin paikan perjantaina jättäneelle Theresa Maylle.

Konservatiivien kovan brexit-linjan edustajana profiloitunut Johnson on vaatinut EU-eron pikaista toteuttamista tarvittaessa vaikka ilman sopimusta. Hänen mukaansa konservatiivien menestys edellyttää, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun loppuun mennessä joko erosopimuksen kanssa tai ilman.

Johnson myös sanoutuu irti kiistellystä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajajärjestelystä. Kysymys on keskeisimpiä kiistakapuloita pääministeri Theresa Mayn hallituksen neuvottelemassa erosopimuksessa.

Mayn brexit-sopimuksen mukaan Pohjois-Irlannin ja Irlannin raja pysyisi auki, vaikka Britannia ja EU eivät onnistuisi sopimaan asiasta kahden vuoden siirtymäajan aikana.

Tähän asti tavarat ja palvelut ovat kulkeneet kahden EU-maan välillä ilman rajoituksia. Mutta jos Britannia eroaa EU:sta ilman kattavaa kauppasopimusta, tilanne muuttuu.

