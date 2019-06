Turkin jättipato hukuttaa alleen 11 000 vuotta vanhan kylän ja uhkaa koko Tigrisjoen luontoa

Turkki aikoo kesäkuun aikana aloittaa valtavan Ilisun patoaltaan täyttämisen. Turkin kaakkoisosassa sijaitseva Ilisun pato on ollut erittäin riitaisa hanke, mutta nyt näyttää siltä, että yritykset padon estämiseksi ovat lopullisesti epäonnistuneet.

Tigrisjokeen rakennettu Isilun pato kuuluu niin sanottuun Kaakkoisen Anatolian projektiin. Sen on määrä tuottaa sähköä seudun asukkaille ja teollisuudelle sekä käyttö- ja kasteluvettä yhä kuumemmaksi ja kuivemmaksi muuttuvalle Kaakkois-Turkille.

Padon vastustajat ovat erityisesti nostaneet esiin Hasankeyfin pikkukaupungin noin 50 kilometriä padosta ylävirtaan. Asiasta kertoo esimerkiksi Business Insider -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Hasankeyfissä on ollut ihmisasutusta ainakin 11 000 vuoden ajan. Alueella on tuhansia luolia, jotka ovat olleet käytössä jo neoliittisella kaudella. Luola-asutus jatkui aina 1970-luvulle saakka.

Hasankeyf muinainen kylä Turkki AOP

Kaupungissa on lukemattomia historiallisia kohteita todisteina menneistä sivilisaatioista. Kaupungissa on muun muassa roomalaisaikainen linnoitus sekä kivisillan jäännökset 1200-luvulta.

Arkeologisia kaivauksia aiotaan jatkaa viime hetkeen saakka, sillä padon sulkeuduttua suurin osa historiallisista nähtävyyksistä jää veden alle.

Asukkaat joutuvat siirtymään

Hasankeyfin asukkaat on määrä siirtää Uuteen Hasankeyfiin, kaupunkiin, joka on jo osittain valmiina. Sinne on myös siirretty joitakin historiallisia rakennuksia, jotka muuten hukkuisivat veteen. Yksi siirretyistä rakennuksista on 600 vuotta vanha moskeija.

Turkin hallitus on arvioinut, että padon tieltä joutuu siirtymään 15 000 ihmistä. Padon vastustajien mielestä luku on itse asiassa lähempänä 50 000:ta.

Muinainen kylä Hasankeyf Turkissa.. Tolga Bozoglu / EPA

Eräät Hasakeyfin asukkaat kieltäytyvät jättämästä kotejaan, taloja, joissa jo heidän esi-isänsä ovat asuneet.

Padon estämiseksi ei enää näytä olevan mitään tehtävissä. Patorakennus on jo valmis, mutta patoallasta ei ole vielä täytetty. Viime vuonna täytön esti ankara kuivuus. Tänä keväänä alueella on satanut runsaasti, joten täyttäminen voi alkaa.

Vastustajat olivat kiinnittäneet toiveensa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehtyyn valitukseen, joka koski padon aiheuttamia vahinkoja kulttuurihistoroiallisille kohteille. Valittajien pettymykseksi tuomioistuin ei ottanut valitusta käsittelyyn, koska kulttuurihistoriallisten kohteiden suojelu ei ole ihmisoikeus.

Hasankeyf muinainen kylä Turkki. AOP

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut, että patoa vastustavat ihmiset ovat terroristeja ja tukevat kurdien aseellista PKK-järjestöä.

Tigrisjoki laskee Syyriaan ja Irakiin. Nämä maat ovat erittäin huolissaan padon vaikutuksesta asukkaiden vedensaantiin ja luonnonoloihin. Lähi-itä kärsii ilmastonmuutoksesta, joka pitkällä aikavälillä vähentää sateita ja nostaa lämpötiloja.